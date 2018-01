Britannian kuninkaalliset kohentavat brexit-maan mainetta ahkeralla matkailulla – tänään ohjelmaan kuului jääpalloilu

Britannian eroaminen Euroopan unionista rasittaa huomattavasti saarivaltion kansainvälistä mainetta. Britannialla on kuitenkin yksi valttikortti, jollaista ei muilla mailla ole: maan kuninkaallinen perhe.

Sanomalehti The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) maa on alkanut brexit-päätöksen jälkeen käyttää kuninkaallisiaan aktiivisesti julkisuuskuvansa kiillottamiseen. Lehden mukaan Britannian ulkoministeriö viestittää kuninkaallisten vierailujen kautta, että vaikka maa on eroamassa EU:sta, Britannia tulee edelleen olemaan osa Eurooppaa.

Britannian prinssi William ja hänen puolisonsa Kate saapuivat tänään nelipäiväiselle vierailulle Ruotsiin ja Norjaan.

He kävivät mm. Hammarbyn jääpallokentällä tutustumassa peliin ja saivat jääpallo-oppia joukkueen junioreilta. Kumpikaan kuninkaallisista vieraista ei onnistunut ohittamaan vapaalyöntiharjoituksissa joukkueen nuorta maalivahtia.

Prinssi William lyömässä jääpalloa Jonas Ekstromer/EPA

Hammarbyn seurajohto oli innoissaan tapahtumasta, olihan se parasta mahdollista mainosta Britanniassa vähemmän tunnetulle urheilulajille. Samalla Britannia sai myönteistä, hyväntuulista julkisuutta.

Kuninkaallinen pari käy Tukholman-vierailullaan myös NK-tavaratalossa, missä avataan Britannian tuotteita, muotia ja designiä esittelevä näyttely, sekä Karoliinisessa sairaalassa, missä he tutustuvat uraauurtavaan mielisairaanhoidon tutkimukseen.

Norjassa pari vierailee MESH-yritystapahtumassa.

Miljardien hyöty?

Britannian kuninkaalliset eivät matkustele vain saadakseen maalleen myönteistä näkyvyyttä. Heidän maailmanlaajuisen kuuluisuutensa arvioidaan tuovan maalle valtavasti myös rahallista hyötyä.

Yrityskonsulttiyhtiö Brand Finance on laskenut, että monarkia tuottaa Britannialle 42 miljardin punnan, eli lähes 47 miljardin euron arvosta tuloja. Yhtiön mukaan monarkia taloudellista hyötyä saadaan kaupan, turismin, median ja myös hyväntekeväisyyden kautta.

– Kuninkaallisen perheen jäsenet voivat tukea kauppaa toimimalla Britannian lähettiläinä ulkomaanmatkoillaan. Kuninkaallisten tuki tai vierailut ovat äärimmäisen hyödyllisiä sopimusten tekemisessä, sanoo Brand Finance -yhtiö toimitusjohtaja David Haigh lehden haastattelussa.

Matkoja tehdäänkin paljon. Toissa kesänä tehdyn brexit-päätöksen jälkeen prinssi William ja Kate-puoliso ovat käyneet Ranskassa, Puolassa ja Saksassa. Williamin veli prinssi Harry on käynyt Tanskassa. Kuningatar Elisabethin poika, kruununprinssi Charles on vieraillut Romaniassa, Italiassa ja Itävallassa. Cambridgen herttuatar Kate vieraili Hollannissa myös ilman puolisoaan.

Lisäksi prinssi William kävi viime syksynä Suomessa Slush-yritystapahtumassa.

Onko todellista hyötyä?

Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä vakuuttuneita kuninkaallisten vierailujen vaikutuksesta kohdemaan yleisöön.

Aberystwythin yliopiston diplomatian professori Gary Rawnsley on tutkinut tätä "pehmeää vaikuttamista". Hänen mukaansa yleisön suopea suhtautuminen kuninkaallisiin vierailuihin ei välttämättä vaikuta heidän suhtutumiseensa Britannian hallintoon.

– Yleisöllä voi olla hyvin myönteinen näkemys kuninkaallisista, mutta hyvin huono näkemys Britannian hallituksesta ja tavasta, jolla se toimii kotimaassa ja ulkomailla, Rawnsley toteaa.