Lumimyräkkä voi sotkea Etelä-Suomen liikenteen torstaina - Kinostuva lumi voi haitata myös junia

Lunta on luvassa jopa 20 senttiä, ennustaa Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Aktiivimalli-protesti saattaa saada oman lisänsä ilmojen herralta. Perjantaina seisahtuu lakon takia joukkoliikenne, mutta niin saattaa seisahtua myös muukin liikenne, sillä torstaiksi povattu lumimyräkkä voi saattaa kadut kinosten valtaan.

Ylen meteorologin Matti Huutonen ennustaa nimittäin, että torstaiyön aikana lännestä saapuva matalapaine tuo lumisateita maan etelä- ja keskiosaan.

Eteläisimmässä Suomessa lunta voi Huutosen mukaan kertyä yli 20 senttimetriä. Lisäksi voimakas itätuuli kinostaa lunta.

– Se saapuu Ruotsista torstain vastaisena yönä ja saavuttaa etelärannikon aamulla. Sitten se liikkuu hitaasti päivän aikana itään. Perjantaina lumikuuroja on odotettavissa idässä, Huutonen kertoo.

Auraajat liikenteessä

Vaikka lumimyräkkä osuukin enimmäkseen torstaille, sen lunta riittää varmasti vielä lakkoperjantain puolelle.

Liikenneviraston mukaan aurauskalusto on pääosin liikenteessä. Suurin osa auraajista kuuluu Rakennusliittoon. Vaikka Rakennusliitto osallistuu lakkoon, auraukset on sovittu tehtäviksi. Osa auraajista on myös lakon ulkopuolella olevia yksityisyrittäjiä.

Lunta tulee Vaasa–Joensuu-linjan eteläpuolella todella runsaasti. Lisäksi pakkasta on kohtalaisesti ja itätuulet ovat kovia, joten Huutonen arvelee lumen kinostuvan ja aiheuttavan ongelmia paitsi tieliikenteelle myös rautateille.

Ilmatieteen laitos varoittaa (siirryt toiseen palveluun) torstaina vaarallisesta ajokelistä Etelä-Suomessa ja varoitukset yltävät vielä perjantaille Itä-Suomessa.

Lounaisilla merialueilla ollaan torstaina lähes myrskylukemissa.