Pohjois-Korean pakotteet hidastavat ruoka-apua – 60 000 lasta vaarassa kuolla nälkään

Pohjois-Koreassa aliravitsemus on yksi lasten yleisimmistä kuolinsyistä.

YK:n lastenapujärjestö Unicef varoittaa kymmenien tuhansien lasten olevan vaarassa kuolla nälkään Pohjois-Koreassa.

Unicefin mukaan kansainväliset pakotteet pahentavat tilannetta.

– Ennusteemme on, että 60 000 jää vakavasti aliravituiksi tänä vuonna. Pahimmassa tapauksessa he voivat kuolla nälkään. He eivät saa tarpeeksi proteiinia ja kaloreita, sanoo Unicefin hätäohjelmista vastaava johtaja Manuel Fontaine.

– Suunta on huolestuttava. Parempia aikoja ei ole näkyvissä.

Unicefin mukaan aliravitsemuksesta kärsii Pohjois-Koreassa kaikkiaan 200 000 lasta. Aliravitsemus ja puutteellisesta viemäröinnistä johtuva ripuli ovat pohjoiskorealaisten lasten yleisimpiä kuolinsyitä.

Yritykset pelkäävät pakotteiden rikkomista

Pohjois-Koreaa vastaan on määrätty pakotteita sen ydin- ja ohjusohjelman takia. Yhdysvallat ilmoitti uusista lisäpakotteista viime viikolla.

Vaikka pakotteet eivät koske humanitaarista apua, ne Unicefin mukaan kuitenkin hidastavat sen perillemenoa.

Pankkiyhteydet eivät toimi, apukuljetukset kangertelevat ja tavarantoimittajia on yhä vaikeampi löytää.

– Pankit ja muut yritykset ovat hyvin varovaisia. Ne eivät halua ottaa riskiä siitä, että niitä syytettäisiin pakotteiden rikkomisesta, sanoo Unicefin varapääjohtaja Omar Abdi sanoo.

Lisäksi polttoaine on kallistunut pakotteiden takia selvästi ja laivaliikenne Pohjois-Koreaan harventunut entisestään.

Unicef on yksi harvoista Pohjois-Koreassa toimivista avustusjärjestöistä.