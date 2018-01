Trump haluaa säilyttää Guantanamon vankileirin

Guantanamon vankila Kuubassa. Kuva on vuodelta 2007.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut pitävänsä Guantanamo Bayn vankileirin avoinna jatkossa.

Liittovaltion tilaa käsittelevässä puheessaan kongressille Trump lupasi säilyttää Guantanamo Bayn vankilan Kuubassa.

Presidentti kertoi allekirjoittaneensa asetuksen, jolla säilytettäisiin oikeus siirtää Kuubassa sijaitsevaan Guantanamo Bayn vankilaan uusia vankeja. Trumpin mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattisia ohjeistetaan määräyksessä arvioimaan uudelleen maan sotilaspidätyskeskusten käytäntöjä.

Trump sanoi pyytävänsä kongressia varmistamaan, että Yhdysvalloilla on kaikki mahdollisuudet pitää kiinni saamansa terroristit kiinniotettuina. Tämä vaatii Trumpin mukaan Guantanamo Bayn vankilan pitämistä avoinna.

Viimeksi vankilaan on saapunut uusia vankeja vuonna 2008. Kaikkiaan siellä on pidetty vuodesta 2002 lähtien noin 780 vankia. Tällä hetkellä vankeja on 41.

Vankilaa on kritisoitu Yhdysvaltain perustuslain kiertämisestä ja vankien huonosta kohtelusta. Trumpin edeltäjä, presidentti Barack Obama kehotti omissa Liittovaltion tila -puheissaan Yhdysvaltoja ajamaan vankilan toiminnan alas.

Lähteet: STT, AFP