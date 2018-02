Villisiat levittäytyvät yhä laajemmalle – maatilat pelkäävät niiden levittämää sikaruttoa

Villisikojen määrä on kasvussa. Tavoitteena on, että villisiat hävitetään, ennen kuin ne saavat aikaan tuhoa. Uhkana on afrikkalaisen sikaruton leviäminen.

Villisika levittäytyy nopeaa vauhtia lähes koko Suomeen. Yksi emakko voi saada jopa kymmenkunta porsasta. Vähälumisten ja leutojen talvien ansiosta villisika voi liikkua pitkiäkin matkoja. Määrän kasvua auttaa myös se, että villisiat ovat oppineet hyödyntämään eläinten ruokintapaikkoja ja peltoja.

Viime vuoden lopulla villisikakannan arvioitiin olevan jopa 3400 yksilöä. Kanta on kasvanut nopeasti, sillä vuonna 2010 kannan arvioitiin olevan noin 200 yksilöä.

Pohjanmaan riistapäällikkö Mikael Luoman mukaan Pohjanmaan villisikakannan määrää on hankala arvioida. Sen riistapäällikkö kuitenkin tietää, että villisikoja pohjalaismetsissä asustaa ja kanta on kovaa vauhtia kasvussa.

– Kesällä 2016 tehtiin ensimmäinen villisian pahnuehavainto, kesällä 2017 pahnuehavaintoja oli jo useita, Luoma kertoo.

Havaintoja on tehty Alavudelta, Kuortaneelta, Kauhavalta ja Suupohjan alueelta. Viimeisin tuore havainto villisian jäljistä on Peräseinäjoelta. Villisikaa myös tarhataan Pohjanmaalla. Onko pelkoa siitä, että tarhoista pääsee villisikoja luontoon?

– Tietysti se on riski, mutta kyllä villisikatarhaajat huolehtivat tarhojen rakenteista niin, että tällainen riski on pieni, Luoma toteaa.

Luontoharrastaja ja biologian opettaja Hannu Tuomisto kertoo tavanneensa ensimmäisen kerran villisian jälkiä Seinäjoella. Kuva on Peräseinäjoelta tammikuun lopulta. Hannu Tuomisto

Kanta pienemmäksi, jopa kokonaan pois

Pohjanmaan riistaneuvosto on linjannut, että villisikakanta halutaan paljon pienemmäksi, jopa kokonaan pois alueelta. Viime vuonna ammuttiin lähemmäs kymmenen villisikaa.

– Minulla ei ole tiedossa, että pohjalaiset metsästäjät haluaisivat, että täällä villisikakannat kasvaisivat. Kun villisikoja on huomattu, niin kyllä niitä on tehokkaasti pyritty metsästämään. Meillä on linjaus, että kaikki villisiat tapetaan täältä pois, Luoma kertoo.

Syynä kannan kitkemiseen on pelko afrikkalaisen sikaruton leviämisestä. Vakavaan verenvuotokuumetautiin ei ole lääkitystä tai hoitoa. Tautia esiintyy erityisesti Baltiassa ja itäisessä Euroopassa ja uhka taudin leviämisestä Suomeen on suuri. Vuonna 2016 afrikkalaista sikaruttoa tavattiin esimerkiksi Viron Saarenmaalla.

Villisikaa on voinut metsästää vuodesta 2016 lähtien ympäri vuoden, eikä metsästämiseen vaadita erillistä pyyntilupaa. Ainoastaan villisikanaaras, jolla on alle vuoden ikäinen jälkeläinen, on rauhoitettu maaliskuun alusta heinäkuun loppuun.

Villisian porsas AOP

Afrikkalainen sikaruttouhka kasvaa

Villisikakannan pitäminen hallinnassa on yksi keino ehkäistä taudin mahdollista leviämistä. Maa- ja metsätalousministeriö monien muiden viranomaisten lisäksi kannustaa villisikajahtiin. Sikaruton uhka on esillä myös viikonloppuna järjestettävillä Sarka-messuilla Seinäjoella. Eläinten Terveys ETT:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemen mukaan riski sikarutosta on suuri.

– Tautia esiintyy runsaasti Baltian maissa villisikapopulaatioissa ja muutamia sikatiloja on niistä tartunnan saanut. Uhka on suuri koko Euroopan sianlihantuotannolle. Tämän vuoksi ollaan aktiivisesti asialla isolla rintamalla, Kortesniemi toteaa.

Kortesniemen mukaan taistelu sikaruttoa vastaan vaatii kaikilta sikojen kanssa toimivilta tahoilta ymmärrystä taudin riskeistä.

– Virus on erittäin kestävä elimistön ulkopuolella, eli erittäin hankalasti hävitettävissä, Kortesniemi kertoo.

Nämä yksilöt elävät tarhassa Niko Mannonen / Yle

Rutto Suomeen ruuan mukana?

Euroopan unioni on rahoittanut laajaa tutkimusta, johon osallistuu monia Euroopan maita. Hankkeen kautta pyritään hahmottamaan taudin tarttumista ja leviämistapoja mahdollisimman tarkasti. Virusmaissa matkustavakin voi tuoda taudin Suomeen tietämättään.

– Esimerkiksi villisiasta tehty makkara voi sisältää viruksen, koska se säilyy tuotantoprosessinkin ajan elintarvikkeessa, Kortesniemi kertoo.

Vaikka Ruotsissa on Viron ja Venäjän tavoin runsas villisikakanta, ei tautia ole länsinaapurissa tavattu. Mikä erottaa idän ja lännen maita?

– Se ei ole vielä päässyt sinne asti. Tauti on kulkenut länttä kohti. Virus tuli laivojen ruokajätteiden mukana aina Kaukasukselle ja sieltä lähti leviämään Venäjän kautta länteen. Se etenee 240 kilometrin vuosivauhtia. Sen takia tässä toimitaan mahdollisimman aktiivisesti, Kortesniemi kertoo.

Afrikkalainen sikarutto ei ole ihmiselle tai muille eläimille vaarallinen.