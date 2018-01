AKT yllättyi: Perjantain mielenilmaus ei innosta Satakunnan Liikenteen kuljettajia

Satakunnan Liikenteen kuljettajien päätös ajaa busseja perjantain mielenilmauspäivänä herättää hämmennystä kuljettajien ammattiliitossa. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto osallistuu SAK:n mielenilmaukseen aktiivimallia vastaan.

Mielenilmaus uhkaa pysäyttää suuren osan maan bussiliikenteestä perjantaina. Satakunnan Liikenteen kuljettajista lähes kaikki ovat kuitenkin ilmoittaneet tulevansa töihin. Suurin osa kuljettajista on ammattiliiton jäseniä.

Satakunnan Liikenne ajaa pikavuoroliikennettä muun muassa Porista ja Raumalta Helsinkiin ja Turkuun. Se työllistää yli 200 kuljettajaa.

Satakunnan Liikenne ajaa kaikki vuorot

Satakunnan Liikenne ajaa näillä näkymin kaikki vuorot perjantaina.

– Jonkun verran joudumme käyttämään työnjohtoa, mutta pääosin vuorot ajetaan kuljettajien voimin, kertoo liikennepäällikkö Petteri Hurskainen.

Suurin osa kuljettajista on Hurskaisen mukaan ilmoittanut, että jos töihin saa tulla, he tulevat.

– Kysehän on poliittisesta mielenilmauksesta eli ketään ei voi estää tulemasta työmaalle.

AKT kaipaa solidaarisuutta

AKT:lle tuli melkoisena yllätyksenä, että näin moni liittoon kuuluva kuljettaja on ilmoittanut tulevansa perjantaina töihin. Liiton kanta on, että vain kouluvuorot, tilausajot ja osa ruokahuoltokuljetuksista on rajattu mielenilmauksen ulkopuolelle.

– Olen hyvin hämmentynyt kuljettajien ratkaisusta. Satakunnan Liikenteessä on käyty viime vuosina useammat yt-neuvottelut. Olisin toivonut, että työntekijöistä olisi löytynyt solidaarisuutta irtisanottuja kohtaan, toteaa Porin Seudun Autoalan työntekijöiden puheenjohtaja Johanna Honkaranta.

Ammattiosasto seisoo Honkarannan mukaan mielenilmaukseen osallistuvien jäsentensä takana. Sanktioita töihin meneville ei kuitenkaan ole tulossa, koska kyse on poliittisesta mielenilmauksesta eikä työtaistelusta.

Luottamusmiehellekin yllätys

Myös Satakunnan Liikenteen luottamusmies Markku Urpulahti kertoo ihmettelevänsä kuljettajien ratkaisua. Hän epäilee, että taustalla saattaa olla pelko työpaikasta, sillä yhtiössä on käyty viime vuosina useampia yt-neuvotteluja. Viimeiset yt-neuvottelut päättyivät kaksi viikoa sitten.

Satakunnan Liikenteen kuljettajien ratkaisusta olla osallistumatta perjantain mielenilmaukseen kertoi ensimmäisenä Satakunnan Kansa. (siirryt toiseen palveluun)

Korjaus kello 12:26: Markku Urpulahti on luottamusmies, ei pääluottamusmies.