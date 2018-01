Lempäälässä neljä vuosikymmentä toimineen Kuljun Kartanon taru päättyy talousvaikeuksiin

Lempäälässä pitkään toiminut tavaratalo Kuljun Kartano lopettaa toimintansa kannattamattomana. Kuljun Kartanoa pyörittävän Löytötavaratalon yt-neuvottelut päättyivät yhtiön koko liiketoiminnan alasajoon.

Lempäälän myymälän lisäksi tyhjenevät Nokian ja Ylöjärven Löytötavaratalot. Päätös merkitsee töiden loppumista 50 hengeltä. Yrityksen johto tiedotti yt-neuvottelujen tuloksesta henkilökunnalle eilen tiistaina. Viime keväänä Löytötavaratalo sulki myymälän Tampereen Lielahdessa.

Löytötavaratalo yritti pelastaa myymälät löytämällä ostajan yritystoiminnalle, mutta kauppoja ei lopulta syntynyt. Toimitusjohtaja Timo Lehtonen kertoo, että myymälät sulkeutuvat viimeistään ennen syksyä. Aikataulu tarkentuu kevään aikana.

Yrityksen juuret torikaupassa

Timo Lehtosen isä Hannu Lehtonen aloitti yritystoiminnan torikaupalla 1970-luvulla. Saman vuosikymmenen lopulla Lehtonen perusti ensin kivijalkakauppoja ja myöhemmin Kuljun Kartanon Lempäälään. Tavaratalo ehti toimia Lempäälässä siis noin 40 vuotta.

Timo Lehtonen kertoo, että työntekijät ottivat tiedon haikeana vastaan.

– On tämä meillekin kova paikka, Lehtonen sanoo.

Osa työtekijöistä on jo alkanut katsella uutta työpaikkaa. Lehtonen sanoo, että myös hänen oma tulevaisuutensa on vielä avoinna. Nykyisten myymälöiden alasajossa menee runsaat puoli vuotta. Yrityksen tavoitteena on sinä aikana päästä eroon niin suuresta määrästä tavaraa kuin mahdollista.