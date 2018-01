Jaana Närvä etsii epätoivoisesti kimppakyytiä perjantaiksi – lue 7 vinkkiä liikennekaaoksesta selviytymiseen

Torstaille on luvattu lumipyryä Etelä-Suomeen, ja lunta riittänee vielä perjantainakin.

Helsingin Talinrannassa asuvan Jaana Närvän pitäisi lähteä perjantaina töihin Kamppiin kello kahdeksan aikaan. Monien muiden tavoin Närvä on pulassa, koska lähes koko julkinen liikenne seisoo.

Mikä neuvoksi?

Julkinen liikenne pysähtyy lähes kokonaan Perjantaina 2.2. metro- ja raitiovaunuliikenne pysähtyvät koko päiväksi Helsingissä ja Espoossa

Myös pääosa HSL:n bussilinjoista jää ajamatta kello 3.00–18.00 välillä

HSL tiedottaa omilla sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) niistä harvoista bussivuoroista, jotka perjantaina ajetaan

niistä harvoista bussivuoroista, jotka perjantaina ajetaan Lähijunat kulkevat normaalisti

Poliittinen lakko liittyy SAK:n järjestämään mielenilmaukseen työttömyysturvan aktiivimallia vastaan

Kimppakyyti on taloudellinen ja ympäristöystävällinen tapa matkustaa. Samalla voi tutustua uusiin mukaviin ihmisiin.

Jaana Närvä on jo tiedustellut kyytiä Facebookin kaikille avoimesta kimppakyytiryhmästä, mutta vielä ei ole tärpännyt.

– Voin kävellä vaikka Munkkiniemen ostarille ja tulla sieltä kyytiin. Olen valmis maksamaan bensoista, Närvä sanoo.

Hän on myös harkinnut laittavansa rappukäytävään ilmoituksen kyytitarpeestaan, jos vaikka jollain naapurilla olisi menoa Kampin suuntaan perjantaiaamuna.

Kävely on aina terveellinen vaihtoehto, jos aikaa pystyy varaamaan tavallista enemmän matkaa varten. Liikenneseisauksessa on se hyvä puoli, että nyt viimeistään voi lisätä hyötyliikuntaa arkeen, jos tällaiset aikeet ovat jääneet suunnittelun tasolle, ja työmatka on kohtuullisen mittainen. Lapset voi laittaa pulkan kyytiin.

Jaana Närvä kaipaa kimppakyytiä Munkkivuoresta Kamppiin perjantaina. Närvän kotialbumi.

Närvä ei kuitenkaan ole hyötyliikunnan tarpeessa. Hän joutuisi kävelemään kotoaan neljän kilometrin matkan Kamppiin. Se on liikaa, koska hän ohjaa työkseen ryhmäliikuntatunteja.

– Tykkään liikkua, mutta en viitsisi kävellä, kun minulla on fyysinen työ. Vedän neljä vesijumppaa, ja sitten pitäisi jaksaa vielä takaisin kotiin.

Suksilla pääsee kävelyä joutuisammin eteenpäin, jos omalla työmatkalla voi kulkea vaikka Keskuspuiston läpi. Ennusteen mukaan Etelä-Suomessa on perjantaina runsaasti lunta.

Närvää se ei auta, sillä hänen matkansa varrella ei latuja kulje.

– Suksilla keskustaan? Tykkään kyllä hiihtää, mutta se olisi todella vaikeaa, kun on hiekotettuja katuja, Närvä naurahtaa.

Talvipyöräily on ollut jo muutaman vuoden trendikästä. Tänään ehtii vielä fiksaamaan fillarin talvikuntoon ja hankkimaan tarvittavat vermeet, jos uskaltautuu pyöräilemään perjantaille luvattuun säähän. Liikenneviraston mukaan aurauskalusto on pääosin liikenteessä poliittisesta lakosta huolimatta, joten tämä suunnitelma saattaa toimia.

Närvälle talvipyöräily on kuitenkin liian extreme-laji.

– Kuljen pyörällä keväästä syksyyn, mutta en nyt kun on liukasta. Pyörässäni ei ole nastojakaan.

Takseja on perjantaina tavallista enemmän liikenteessä, sillä taksiyrittäjät ottavat kaiken hyödyn irti päivästä ilman joukkoliikennettä. Pääkaupunkiseudulla taksikyytejä välittävä Lähitaksi sekä Taksi Helsinki kehottavat tekemään ennakkotilauksen. Helpoimmin taksin saa, jos ei ole pakko lähteä liikkeelle työmatkaliikenteen pahimpina ruuhka-aikoina.

– Taksilla en lähde. Se käy liian kalliiksi, Närvä toteaa.

Lähijunat kulkevat normaalisti, joten vaihtoehtoisia reittejä kannattaa mahdollisuuksien mukaan suunnitella raiteiden varsille. Erilaiset maisemat matkan varrella voivat olla uusi ja piristävä kokemus.

Närvän reitillä lähijunat eivät kuitenkaan kulje.

Kotiin jäämällä liikennekaaoksen voi välttää, jos on mahdollisuus pitää etä- tai vapaapäivä.

Närvän on ehkä pakko pitää vapaapäivä, jos kyytiä ei löydy. Hän on jo varoittanut pomoaan tilanteesta. Silloin työnantajan täytyy löytää sijainen, joka pystyy tulemaan töihin.

– Sitten jään kotiin ilman palkkaa. On tosi tylsää, kun tämä vaikuttaa niin moniin.

