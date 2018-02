Tutkimus: Keripukki ja sitruunat synnyttivät mafian

Sitruunoiden voimakas kysyntä ja niistä saadut ulkomaantulot loivat pohjan mafian synnylle 1800-luvun loppupuolella, arvioidaan tuoreessa brittitutkimuksessa. Sen mukaan mafian juuret ovat Sisilian sitruunaviljelyksille turvapalveluita tarjonneissa ryhmissä.

Euroopassa on vähän paikkoja, joissa vaateliaan sitruunapuun sato on jokseenkin taattu. Italian eteläkärjessä sijaitseva Sisilian saari on yksi niistä.

Merisotilaiden terveyteen paneutunut skottilääkäri James Lind havaitsi 1700-luvun lopussa, että merillä tavallinen puutostauti keripukki oli estettävissä sitrushedelmillä.

Anemiaa, ientulehdusta ja verenvuotoja aiheuttava keripukki johtuu sidekudosten heikentymisestä, kun elimistö ei saa kylliksi C-vitamiinia.

Ennen Lindin havaintoa sitruunoille oli ollut kysyntää vain aristokraattien kalliina luksuskoristeina ja -hajusteiden valmistamisessa.

Mafioso-sana ei aluksi kalskahtanut pahalta.

Sisilian sitruunoiden kysyntä räjähti, kun Euroopassa päästiin sotatilasta vuonna 1814 ja kansainvälinen kauppa alkoi kasvaa.

Kauppatilastot osoittavat, että vuonna 1850 Messinan satamasta vietiin lähes 30 kertaa niin paljon sitruunamehua kuin 12 vuotta aiemmin. Suurimmat ostajamaat olivat Yhdysvallat, Britannia ja Itävalta.

Protomafia vartioi ja toimi välikätenä

Pohjoisirlantilaisen Belfastin Queen'sin yliopiston tutkijat totesivat vuosien 1881–1886 ja vuoden 1900 asiakirjojen perusteella, että mafian toiminta oli selvästi voimakkainta seuduilla, joilla oli sitruuna- ja appelsiiniviljelmiä.

Mafian palveluksille loivat sitrushedelmien ulkomaanmenekin lisäksi kysyntää 1800-luvun alkupuoliskon maareformit, sillä pieniä tiloja ja niiden omistajia oli yhä enemmän.

Italia itsenäistyi vuonna 1861, mutta lain turva nuoressa valtiossa oli edelleen heikko ja epävarma, joten pienviljelijät turvautuivat mafiaan sekä vartijoina että välittäjinä, tutkijat havaitsivat. Mafian avulla viljelijät löysivät tuotteilleen viejiä.

The Journal of Economic History (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistu tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan PDF-muodossa Queen'sin yliopiston sivulla. (siirryt toiseen palveluun)

Cosa Nostra -järjestön pommi-isku Palermon moottoritiellä vuonna 1992 tappoi mafiaa tutkineen tuomarin Giovanni Falconen, hänen puolisonsa ja kolme henkivartijaansa. EPA

Mafian uhka on vähentynyt mutta ei loppunut

Mafioso-sana ei ennen Italian itsenäisyyttä vielä kalskahtanut pahalta. Se tarkoitti miestä, joka oli saanut ihmisten arvostuksen nousemalla itseään pahempia rikollisia vastaan.

Tutkijoilta on puuttunut selitys sille, miten tällaisesta protomafiasta tuli varsinainen mafia. Veritöitä kaihtamaton joukko levisi Sisiliasta muualle Italiaan ja myös Yhdysvaltoihin.

Viranomaisten mukaan suojelurahoja kiristävän ja huumekauppaa käyvän mafian uhka on yhä todellinen, vaikka se on ollut viime vuosina harvoin uutisissa.

Viime marraskuussa viranomaiset varoittivat, että mafian kaikkien aikojen raaimman johtajan, Cosa Nostran "pomojen pomon" Salvatore Riinan kuolema saattaisi jälleen laukaista kilpailevien mafiaryhmittymien sodan Sisiliassa.