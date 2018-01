Teivon ravirata siirtyy Ylöjärvellä ihan uuteen paikkaan? "Vaatii vielä rutkasti suunnittelua ja ideointia"

Teivon raviradalle on näillä näkymin löytymässä uusi paikka Kolmenkulmasta eli Tampereen, Nokian ja Ylöjärven rajalta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Tampereen Viikko (siirryt toiseen palveluun).

Selvityksessä oleva paikka on Ylöjärven kaupungin omistama, noin 20 hehtaarin alue ja se sijaitsee Helsinki-Ylöjärvi-moottoritien läheisyydessä.

Tampereen Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Mahlamäki korostaa, että nyt ollaan vasta selvitysvaiheessa.

– Vielä ei ole olemassa päätöstä siitä, että Teivon ravirata siirtyy. Me suhtaudumme kaikkiin kehittämisvaihtoehtoihin positiivisesti, mutta nyt vasta selvitetään varsinaisen suunnittelun edellytyksiä, hän sanoo.

Idea raviradan siirrosta on Ylöjärven kaupungin, joka haluaisi ottaa Teivon ja sen ympäristön asumiskäyttöön. Uuteen kaupunginosaan voisi tulla koti jopa 3 000–4 000 asukkaalle.

Ylöjärvi on selvittänyt nykyisen raviradan alueen uutta käyttöä ja raviradan siirtoa viime syksystä lähtien yhdessä Tampereen kaupungin ja Tampereen Ravirata Oy:n kanssa. Teivon ravirata sijaitsee Ylöjärven kaupungin puolella, Tampereen kaupungin omistamalla tontilla, jonka Tampere on vuokrannut Ravirata Oy:lle vuoden 2035 lopuun asti.

Selvityksen pitäisi valmistua kesäkuun loppuun mennessä.

Vielä pitäisi löytää maksaja

Matti Mahlamäen mukaan Ylöjärvi on esitellyt Ravirata Oy:lle useampia paikkoja muun muassa kolmostien varresta Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajamailta. Näistä tarkemmin tutkittavaksi on valikoitunut Kolmenkulman alue, joka on raviradan näkökulmasta kaavallisesti, omistuksellisesti ja liikenteellisesti paras vaihtoehto.

– Sieltä löytyi kompakti alue, johon tiivis ravi- ja tapahtumakeskus on mahdollista sijoittaa. Toki se vaatii useamman vuoden töitä ja sitä ennen tietysti rutkasti suunnittelua ja ideointia, Mahlamäki kertoo.

Mahlamäen mukaan vielä pitää löytää yhteinen näkemys siitä, kuka vastaa siirron kustannuksista eli uuden raviradan rakentamisesta.

– Hevosmiehen yksinkertaisesta näkökulmasta katson, että eiköhän se pidä löytyä niistä, jotka tästä siirrosta suurimman hyödyn saavat.

Eli Tampereen ja Ylöjärven kaupungeista?

– Tuo oli aivan loistava arvaus, hän sanoo.

Kaupunginhallitus ottaa kantaa paikkaan parin viikon päästä

Ylöjärven kaupunginhallitus ottaa helmikuun puolivälissä kantaa siihen, aletaanko raviradan siirtoa Kolmenkulmaan tutkia. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki pitää nyt esiin noussutta paikkaa parhaana mahdollisena selvityksen kohteeksi.

– Paljon on selvitettävää vielä, mutta tämä on yksi askel, hän sanoo.

Seuraava iso askel on rahoituspaketin miettiminen. Isolähteenmäen mukaan alustavaa tunnustelua osapuolten välillä on jo käyty, mutta perusteellisemmin asian kimppuun käydään kevään aikana.

– Tottakai tällaiset isot hankkeet aina kumuloituvat siihen, että rahoitus järjestyy. Positiivisessa hengessä tässä ollaan, hän sanoo.