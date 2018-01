Trump kehui saavutuksiaan ja demokraatit pukeutuivat mustiin – viisi huomiota Trumpin puheesta

Presidentti Donald Trump piti virkakautensa ensimmäisen liittovaltion tilaa koskevan puheensa kongressissa aamuyöllä Suomen aikaa. Puhe oli sekoitus saavutusten luetteloa, Yhdysvaltain suuruuden alleviivausta sekä turvallisuuden kohentamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Mitä mielenkiintoista puheessa ja puhetilaisuudessa oli? Listasimme viisi havaintoa.

1) Amerikka voi saavuttaa mitä vain ja Trump myös!

Presidentti Trump täräytti kuuluisan Amerikka ensin -sloganinsa vasta puheen kestettyä yli 50 minuuttia. Muuten puhe korosti amerikkalaisten mahdollisuuksia unelmoida ja toteuttaa mitä tahansa. Trumpin mukaan jo hänen virkakautensa alkua leimasi uusi toiveikkuuden aalto:

– Joka päivä siitä lähtien olemme edenneet selkeän näkemyksen mukaisesti, oikeudenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi: tehdäksemme Amerikasta jälleen suuren kaikille amerikkalaisille.

Yhdysvaltain potentiaalia on kehuttu aiempienkin presidenttien puheissa, samalla kun nostetaan esille korjaamista vaativia epäkohtia. Trumpin puheessa saavutuksia kehuttiin kuitenkin aiempia puheita enemmän (siirryt toiseen palveluun) ja uusia tavoitteita linjattiin vähemmän.

Samoin puheiden koreografiaan kuuluu, että yleisöön on kutsuttu presidentin näkökantoja tukevia vieraita. Mitä tunteenomaisemmin vieraat ilmentävät rohkeutta ja sankarillista selviytymistä vaikeuksista, sen parempi.

Melania Trump kuunteli miehensä puhetta yhdessä Albuquerquesta kotoisin olevan Holetsin pariskunnan kanssa. Poliisina työskentelevä Ryan Holets päätti vaimoineen adoptoida huumeita käyttävän äidin synnyttämän vauvan. Shawn Thew / Epa

Trump esitteli kongressille (siirryt toiseen palveluun) muun muassa veteraanien haudoille Yhdysvaltain lippuja puuhanneen 12-vuotiaan Preston Sharpin, talouskasvusta hyötyneen ohiolaisen yrittäjäpariskunnan, huumeidenkäyttäjän vauvan adoptoineen pariskunnan sekä kahden, rikollisjengin vuonna 2016 tappaman teini-ikäisen tytön vanhemmat.

Puheen isänmaallista paatosta sisältävissä kohdissa taputuksia tuli myös demokraattiedustajien riveistä, mutta yleissävy oli selvästi laimeampi. Republikaanit intoutuivat puheen loppupuolella seisaaltaan huutamaan "USA, USA, USA", kun Trump puhui vapauden ihanteen ja amerikkalaisuuden yhteydestä.

2) Demokraatit nuivina ja mustapukuisina

Edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi oli Politico-verkko lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) katsonut tarpeelliseksi kehottaa puoluekollegoitaan "käyttäytymään parhaalla mahdollisella tavalla":

– Annetaan huomion kiinnittyä hänen lässyttävään henkilöönsä, Pelosin väitetään ohjeistaneen.

– Jos päätätte marssia ulos, älkää tulko takaisin.

Demokraatit kongressissa Trumpin vuotuisen puheen alla. Oikealla seisova edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi oli kehottanut kollegoitaan esiintymään maltillisina. Shawn Thew / Epa

Pelosin mukaan liian räväkät protestit vain yllyttäisivät republikaaneja ja heikentäisivät demokraattien mahdollisuutta kritisoida Trumpin sanomisia puheen jälkeen.

Demokraateista varsinkin monet naiset pukeutuivat (siirryt toiseen palveluun) mustaan, protestina seksuaalisen väkivallan ja häirinnän uhrien puolesta. Osalla oli myös punainen rintanappi, jossa luki "Recy" – afroamerikkalaisen, raiskauksen uhriksi joutuneen ja sittemmin ihmisoikeusaktivistiksi ryhtyneen Recy Taylorin muistoksi.

Joukko demokraatteja jätti Trumpin tilaisuuden väliin ja jotkut kutsuivat kongressiin omina vierainaan nuoria, paperittomia siirtolaisia, protestina Trumpin aikeille kiristää siirtolaisuuspolitiikkaa.

3) Trump vaati maahanmuuttoa kuriin

Trump kampanjoi puheessaan maahanmuuttopaketin puolesta ja kutsui sitä kompromissiksi (siirryt toiseen palveluun)demokraattien ja republikaanien välillä. Demokraatit ovat kuitenkin arvostelleet lakipakettia, eikä sen läpimeno kongressissa ole mitenkään sinetöity.

Trump olisi valmis mahdollistamaan 1,8 miljoonan nuoren siirtolaisen pääsyn kansalaisuuteen johtavalle uralle. Uran kesto on kuitenkin 12 vuotta ja siirtolaisten on täytettävä opintoihin, työuraan ja nuhteettomuuteen liittyviä vaatimuksia.

Vastineeksi Trump haluaa 25 miljardia dollaria Meksikon rajalle rakennettavalle muurilleen. Green card -arvonnat aiotaan lopettaa ja siirtolaisten mahdollisuus ajan myötä saada viisumi sukulaisilleen rajata puolisoon ja alaikäisiin lapsiin.

Siirtolaisuudesta Trumpin puhe jatkoi rikollisuuteen ja terrorismiin. Ääri-islamilaisen Isis-järjestön lyömisestä Irakissa ja Syyriassa kuuluu kunnia Trumpin mielestä Yhdysvalloille ja kovalle politiikalle. Nyt pidätettyjä terroristeja ei päästetä vahingossakaan vapauteen, kuten Trumpin mukaan aiemmin on "sadoittain ja sadoittain" päästetty.

Trump myös pitää Quantanamo Bayn vankileirin toiminnassa. Trump allekirjoitti määräyksen vankileirin käytöstä (siirryt toiseen palveluun)tiistaina. Trumpin edeltäjä, presidentti Barack Obama pyrki sulkemaan leirin, mutta hanke kilpistyi muun muassa leirillä olevien vankien uudelleensijoittamisen ongelmaan.

4) Talous voi hyvin, kiitos Trumpin

Puheen alun Trump omisti talouden nousukaudelle, josta hän keräsi kunnian hallinnolleen.

2,4 miljoonaa uutta työpaikkaa on luotu, 200 000 teollisuudessa. Vuosien tauon jälkeen palkat nousevat. Työttömiä rekisteröityy vähemmän kuin 45 vuoteen. Afroamerikkalaisen sekä latinovähemmistön työttömyys on alempana kuin koskaan historiassa.

Tyytyväinen Trump sai republikaaneilta runsaasti suosionosoituksia, kongressin demokraateilta selvästi niukemmin. Win McNamee / Epa

Trump pani toimeen Yhdysvaltain historian suurimmat veroleikkaukset. Yritykset laajentavat ja rakentavat tehtaita Yhdysvalloissa, mitä "ei ole nähty vuosikymmeniin". Trump laskee keskivertoperheen ansaitsevan vuodessa neljä tuhatta dollaria enemmän kuin aikaisemmin.

– Tämä on uusi, amerikkalainen hetkemme. Koskaan aiemmin ei ole ollut parempaa hetkeä alkaa elää amerikkalaista unelmaa, maalaili presidentti Trump.

Puheesta on jo löydetty virheitä ja epätarkkuuksia.

Esimerkiksi uutistoimisto AP oikoo Trumpin väitteitä monessa kohdassa. Keskimääräinen tuntipalkka nousi viime vuonna 2,5 prosenttia, mutta se nousi edellisenä vuonna 2,9 prosenttia. Washington Postin siteeraamien tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan palkat itse asiassa nousivat eniten vuonna 2015, minkä jälkeen kasvuprosentti on laskenut.

Työttömiä rekisteröityy viikoittain vähemmän kuin aiempina kuutena vuonna.

Esimerkiksi autotehtaat ovat avanneet ja laajentaneet tehtaita Yhdyvalloissa jo ennen Trumpiakin, esimerkiksi Toyota avasi tehtaan Mississipissä vuonna 2011, Tesla Kaliforniassa 2010 ja Hyundai Alabamassa 2005.

Talous kehittyy suotuisasti, mutta nousukausi ei alkanut vasta viime vuonna.

Trumpin vuotuinen puhe liittovaltion tilasta oli sekoitus saavutusten kehua ja Yhdysvaltain etujen puolustamisen alleviivausta. Win McNamee / Epa

Veroleikkaukset hyödyttävät kaikkein eniten suurituloisia. Ja veroasiantuntijoiden mukaan uudistus (siirryt toiseen palveluun) ei suinkaan ollut historian suurin, sellaisena pidetään vuoden 1981 Ronald Reaganin verouudistusta.

5) Yhdysvaltain on oltava vahva ja puolustettava amerikkalaisia

Kauppasuhteita ja ulkopolitiikkaa puheessa käsiteltiin vähän, mutta tämä on ollut tyypillistä muillekin liittovaltion tilaa koskeville puheille. Pääpaino on sisäpolitiikassa.

Olennaisinta on Yhdysvaltain etujen ja turvallisuuden puolustaminen, ja sitä Trumpin mukaan tehdään panostamalla armeijaan.

– Eri puolilla maailmaa meitä vastassa on roistovaltioita ja terroristiryhmiä. Kilpailijat, kuten Kiina ja Venäjä, haastavat etumme, taloutemme ja arvomme. Näitä kamalia vaaroja kohdatessamme tiedämme, että heikkous on varmin tie konfliktiin. Vertaansa vailla oleva voima on varmin keino puolustautua.

Trump poistumassa kongressista puheensa jälkeen Win McNamee / Epa

Puolustautumisen ja etujen ajamisen retoriikka koskee myös ulkopolitiikkaa. Trump oli selvästi hermostunut siitä, miten kymmenet maat YK:n yleiskokouksessa kritisoivat hänen joulukuun alun päätöstään tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

– Vuonna 2016 amerikkalaiset veronmaksajat lähettivät anteliaasti noille samoille maille apuna yli 20 miljardia dollaria. Siksi nyt pyydän kongressia hyväksymään lain, joka auttaa varmistamaan, että Yhdysvaltain ulkomaiset apudollarit palvelevat aina amerikkalaisia etuja. Ja menevät vain Amerikan ystäville, ei Amerikan vihollisille.

Lue lisää aiheesta: Tässäkö USA:n politiikan uusi supertähti? Nuori Kennedy hurmasi demokraatit vastauksellaan Trumpille

Ulkoministeri Soini Trumpin puheesta: "Hyvin vedetty show"Ulkoministeri Soini Trumpin puheesta: "Hyvin vedetty show"

Kirjeenvaihtajan analyysi Trumpin puheesta: Kannatus nousuun tunteisiin vetoamalla?

Trump puheessaan: "Haluan tehdä Amerikan jälleen suureksi kaikille amerikkalaisille"