Vaasan yliopisto kaappasi uuden tutkimusalustan johtoon politiikan tutkija Mari K. Niemen – "Tässä yhdistyy niitä asioita, joissa olen jo vahva ja nautin työssäni"

Vaasan keskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa on alkamassa vasemmistoliiton presidenttiehdokkaan Merja Kyllösen tapahtuma. Vaasan yliopiston Innolabin vastavalittu johtaja, valtiotieteiden tohtori Mari K. Niemi tulee seuraamaan tapahtumaa ja ryhtyy heti juttusille paikalla olevien kanssa.

Keskustelut ja verkostoituminen käyvät Niemeltä luontevasti ja hän liikkuu sujuvasti niin tavan tallaajien kuin poliitikkojenkin parissa. Tämä on myös osa hänen uutta tehtäväänsä, Innolabin johtajuutta.

Innolabin johtaja Mari K. Niemi on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Jarkko Heikkinen/Yle

– Tässä yhdistyy niitä asioita, joissa olen jo vahva ja nautin työssäni. Kaikenlainen yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tärkeää ja kyllä tässä vähän lobbaamistakin pääsee tekemään, kertoo Niemi.

Tänä keväänä Innolabiin haetaan viisi tutkijaa. Kansainvälisellä haulla haetaan jo tohtoriksi väitelleitä professoripolulle. Kun rekrytoinnit on tehty, pääsevät työt kunnolla käyntiin.

Innolabissa tutkitaan ja keksitään

Innolab on Vaasan yliopiston uusi tutkimusalusta, jossa on tarkoitus tehdä kansainvälistä tutkimusta ja samalla kehittää myös eri aloille uusia innovaatioita. Olennaista on olla konkreettisesti yhteydessä yritysmaailmaan ja yhteisöihin. Niemi on innostunut uudesta tehtävästään.

– Tämä on hyvin uniikki mahdollisuus päästä perustamaan tämmöistä uutta tutkimusalustaa. Tutkimusalusta hyödyttää niin yliopistoa kuin koko innovaatiokenttää. Tarkoituksena on tuottaa korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta. Monipuolisesti hyödynnetään myös mitä yliopisto jo osaa ja toivottavasti tuodaan myös jotakin lisää.

Voi olla myös hallintoon, viestintään liittyviä innovaatiota. Mari K. Niemi, Innolabin johtaja

Kun puhutaan innovaatioista, tulevat mieleen usein esimerkiksi tekniikan tai digitaalisen maailman innovaatiot. Niemi haluaa muistuttaa, että innovaatioita voi tehdä ihan millä alalla tahansa.

– Voi olla myös hallintoon, viestintään liittyviä innovaatiota. Käytännössä sellaisia ratkaisuja, joilla parannetaan ihmisten elämää tai kehitetään toimintapoja. Parannetaan maailmaa, naurahtaa Niemi.

Tieteen tekeminen esille

Mari K. Niemi innostuu kun puhutaan tieteen tekemisestä ja tieteen esillä pitämisestä. Hänen mielestään on tärkeää, että tieteestä puhutaan.

– Tässä tehtävässä tehdään tiedeviestintää ja tieteen puolesta pääsee puhumaan, sanoo Niemi.

Valtiotieteiden tohtori Mari K. Niemi

Niemi on palkittu tutkija, ja Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen laitoksen lisäksi hän on työskennellyt viime vuosina myös Espanjassa ja Skotlannissa vierailevana tutkijana. Hän on myös kysytty ja pidetty politiikan kommentaattori, joka tuli viimeistään koko kansalle tutuksi Ylen presidentinvaalitenteissä.

Vaikka varsinainen politiikan tutkimus jäänee uuden tehtävän myötä vähemmälle, aikoo Niemi edelleenkin olla yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana. Hän myös uskoo, että hänelle viime vuosien aikana syntyneet verkostot niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin ovat hyödyksi uudessa tehtävässä.

– Pääsee tutkijoiden ja tieteen tekijöiden asemaa puolustamaan johtajan paikalta käsin. Vaikuttaminen on tässä tehtävässä tärkeää, päättää Niemi.