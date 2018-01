Poliisi varoittaa ikäihmisiin kohdistuvista huijauksista

Mistä on kyse? Ikäihmisiä on lähestytty puhelimitse alkuviikon aikana. Huijausyrityksistä on tehty kolme rikosilmoitusta.

Senioreita kannattaa muistuttaa varovaisuudesta. On hyvä sopia luottohenkilöstä, johon voi olla yhteydessä, jos epäilys herää.

Vihjeitä ja havaintoja voi lähettää poliisille sähköpostilla: vihje.turku.lounais-suomi@poliisi.fi

Lounais-Suomen poliisille on alkuviikon aikana tehty kolme rikosilmoitusta iäkkäisiin henkilöihin kohdistuneista huijauksista. Lisäksi on tullut vihjeitä huijausten yrityksistä, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Huijattavaa on ensin lähestytty puhelimitse, jolloin soittaja on esiintynyt sukulaisena tai tuttavana, joka on pulassa ja käteisen rahan tarpeessa.

Soittaja ei kuitenkaan itse pääse noutamaan rahoja, vaan lähettää jonkun muun asialle. Näin rahojen luovuttaja ei ihmettele tuntematonta rahojen noutajaa.

Poliisi kehottaa erityiseen tarkkaavaisuuteen vastaavanlaisien rikosten ehkäisemiseksi.

Poliisi myös toivoo, että läheiset muistuttaisivat vanhuksia varovaisuudesta.

Käynnissä olevasta huijausyrityksestä tulee poliisin mukaan myös ilmoittaa viipymättä hätänumeroon 112.