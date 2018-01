Sininen tulevaisuus tyrmää aktiivimallin arvostelun: "Aktiivimalli ei leikkaa työttömyystukea, vaan päin vastoin nostaa sitä"

Sininen tulevaisuus puolustaa hallituksen aktiivimallia. Puolueen puheenjohtaja Sampo Terho ihmetteli keskiviikkona eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän kokouksessa, kenen asiaa punavihreä oppositio ajaa.

– Hallituksen talouspolitiikka on onnistunutta. Näyttää, että Suomessa päästään 72 prosentin työllisyystavoitteeseen. Se on vasta välitavoite, päämääränä on päästä Pohjoismaiden tasolle, 75 prosenttiin, Terho sanoi.

Terho tyrmää ay-liikkeen arvostelun aktiivimallia kohtaan.

– Aktiivimallia on käsitelty julkisuudessa puutteellisin tiedoin. Se on vain yksi hallituksen tavoite.

Terho viittaa hallituksen nk. kymppilistaan. Siitä sovittiin työmarkkinajärjestöjen kanssa käydyissä keskusteluissa 2016. Listasta on jo toteutettu Terhon mukaan myös monia pehmeitä tavoitteita esimerkiksi niin kutsuttu Lex Lindström.

Lex Lindström mahdollisti noin 5 000 työttömyyskorvauksella elävän kuusikymppisen pääsyn kertarysäyksellä eläkkeelle.

– Aktiivimalli ei leikkaa työttömyystukea, päinvastoin se nostaa sitä 70 prosentilla työntekijöistä, kun työttömyyden karenssi lyhenee, Terho sanoo.

Terhon mukaan tämä on myös hallituksen linja ja myös sininen linja, jossa ei kumarreta työmarkkinajärjestöjen suuntaan.

– Punavihreä oppositio on nostanut vain yhden asian esille ja unohtanut kokonaisuuden. Suomea johtaa eduskunta, ei ammattiyhdistysliike. Vasemmisto on aloittanut pitkän vaalikampanjan.

Sininen tulevaisuus julistaa myös olevansa on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä.

– Haluamme nostaa naisia, mutta emme painaa miehiä, sanoo Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

Sininen tulevaisuus esittää, että yli 250 ihmistä työllistävät yritykset julkaisevat palkkatilastonsa.

–Samasta työstä on maksettava sama palkka, sanoo Simon Elo.

Elon mukaan on aika puhua myös miehiin kohdistuvasta väkivallasta, jossa tekijänä on nainen.