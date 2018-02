Pöytäviirien valmistus ja vaihto käy edelleen vilkkaana: "Puhe viiriperinteen kuolemisesta on asioiden edelle menemistä"

Helsingin Pitäjänmäen teollisuusalueella sijaitsevan Helsingin lipputehtaan tuotantotiloissa on rivissä viiriä jos jonkinlaista. JHL, Puistolan Lions Club, AA-kerho, Omakotiliitto, Helsingin palomiesten metsästysseura, Seinäjoen autokorjaamontyöväen ammattiosasto, urheiluseura Kansainväliset Koskelaiset ja niin edelleen.

Ruotsin vallan aikainen perinne Suomen viiriperinne juontaa Ruotsin vallan ajalta. Vanhimmaksi suomalaiseksi lipuksi on määritelty saaristolaivaston sininen kolmikielekkeinen lippu, jonka käyttöönotto ajoittuu 1770-luvulle. Viirit ja niiden vaihtaminen liittyvät etenkin yhdistys- ja seuratoimintaan, yritysmaailmaan, puolustusvoimiin, kunnallishallintoon ja veneilyyn. Jari P. Havian ja Pentti J. Mäntysen kirjassa Liputusopas (1998) kerrotaan, että pöytästandaarin käytöstä ja jakosäännöistä ei ole olemassa mitään yleisiä ohjeita. Niihin ei suoranaisesti sovelleta lippuasetusta tai lippuihin liittyviä menoja. Säännöt voi kukin yhteisö tai yritys laatia omien näkemystensä ja tapojensa mukaan. Tavallisia käytäntöjä ovat esimerkiksi pitkäaikaisten työntekijöiden palkitseminen 50- tai 60-vuotispäivänä tai yritys- tai yhdistysvierailut.

Pöytäviirit tai standaarit ovat monen mielikuvissa tunkkainen tuoksahdus menneestä, mutta Helsingin lipputehtaan yrittäjän Olli Salosen mukaan niiden kysyntä on edelleen kohtalaisen tasaista.

– Suomessa on paljon yhdistyksiä ja yrityksiä jotka mieltävät sen arvokkaaksi huomionosoitukseksi tai liikelahjaksi. Kyllä ne pitävät pintansa, mutta ehkä kaikkein suurimmat suosion vuodet ovat takanapäin.

Suomen Heraldisen seuran Hopealeijona-lehden päätoimittaja Hannu Hillo on samoilla linjoilla.

– Viirikulttuuri elää tänä päivänä yhtä hyvin kuin ennenkin. Puhuminen perinteen kuolemisesta tai hiipumisesta on asioiden edelle menemistä.

Helsingin lipputehtaalla menee viireihin tulevia marmorijalustoja noin 5 000 kappaleen lavallinen vuodessa. Lippuja valmistaa Suomessa Helsingin lipputehtaan lisäksi pari muuta isohkoa toimijaa sekä joukko pienempiä.

Kuvia ja värejä laidasta laitaan

Hannu Hillon mukaan pöytäviiriä voi ajatella ikään kuin lipun pikkuveljenä. Viireillä on oma traditionsa, ja niitä tulee kohdella kuten lippuja.

Esimerkiksi yritykset, yhdistykset ja seurat jakavat viirejä perinteisesti huomionosoituksena tai ystävyyden eleenä.

– Jos ihminen tai yhteisö tarvitsee lipun, siitä on helppo teettää myös pöytäviiri tai standaari. Sen merkitys on sama kuin varsinaisella lipulla. Kun lipun merkitys on aikanaan ollut valtauksen merkki, lipun vieminen vastapuolen joukkoihin, lipun pienoismallin antaminen ilman valtaamista hyvässä tarkoituksessa on puolestaan viirin merkitys. Se on kunnianosoitus.

Jos haluaa ärsyttää heraldikkoa, viiriin voi laittaa millaisen kuvan tahansa. Muutoin kannattaa pitäytyä heraldiikan sääntöihin ja pohtia, miten värejä käytetään, miten kohde pelkistetään ja tyylitellään. Hannu Hillo

Helsingin lipputehtaalla teetettyjen viirien joukossa on jos jonkinnäköistä tunnusta. On tarkoin heraldisten periaatteiden mukaan laadittuja kuntien ja kaupunkien viirejä, ja toisaalta hyvinkin kirjavilla ulkoasuilla varustettuja urheiluseurojen ja yritysten viirejä.

Hannu Hillon mukaan viirin voi periaatteessa teettää mistä hyvänsä kuvasta, mutta asiantuntijana hän suosittaa vuosisataisessa perinteessä pitäytymistä.

– Jos haluaa ärsyttää heraldikkoa, voi toki laittaa millaisen kuvan tahansa. Muutoin kannattaa pitäytyä heraldiikan sääntöihin ja pohtia, miten värejä käytetään, miten kohde pelkistetään ja tyylitellään. Ei niin, että kerätään jostain netin kuvapankista kuvia ja lätkitään niitä vierekkäin ja laitetaan alle tekstiä ja firman nimi.

Sanna Kähkönen / Yle

Luonteva lähtökohta vaikkapa sukuseuran viirin laatimiseen on kuva-aiheiden ja värimaailman hakeminen kohdetta lähellä olevista aihepiireistä ja suunnista.

– Väreiksi voidaan ottaa vaikkapa paikkakunnan tai maakunnan värit. Sitten voi olla elementtejä, jotka liittyvät henkilön työhön tai harrastuksiin. Esimerkiksi vanhan ruotsalaisen Natt och Dag -suvun vaakunakilpi on kaksivärinen, siinä on metallinvärinen hopea ja musta. Värit kuvaavat yötä ja päivää, kuten suvun nimi.

Itsekin heraldista taidetta harjoittava Hannu Hillo kertoo suunnitelleensa takavuosina vaakunan everstille nimeltä Laukkanen.

– Kun nimi oli Laukkanen, oli luontevaa laittaa vaakunaan laukkaava hevonen. Kun hänen harrastuksensa sattui vielä olemaan ratsastus, siitä tuli niin sanottu vahva tunnus.