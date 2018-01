Kylän ainoan kaupan katto ei kestänytkään lunta – rautavaaralaisten ostosmatka piteni kerralla 100 kilometriä

Millaista olisi arki, kun lähin ruokakauppa olisi yhtäkkiä 100 kilometrin edestakaisen ajomatkan päässä?

Pohjois-Savon Rautavaaran asukkaat ovat saaneet harjoitella tällaista skenaariota parin päivän ajan, kun kunnan ainoa ruokakauppa on ollut suljettuna. Rautavaaran S-marketin katto painui yllättäen sisään tiistaina, eikä asiakkaita uskallettu enää päästää ostoksille.

Poikkeustilanteen aikana kuntalaisten lähimmät ruokakaupat ovat sijainneet reilun 50 kilometrin päässä Nurmeksessa tai Nilsiässä. Osa asukkaista on piipahtanut ruokaostoksilla Iisalmessa asti 70 kilometrin päässä. Sellaiset kauppamatkat ovat jopa Lapissa harvassa.

Kunnan ainoan kaupan sulkeutuminen sattui ikävään aikaan, sillä Rautavaaralla oli vielä viime vuoteen asti toinenkin kauppa, Siwa.

"Jääkaapissa evästä ja hirviä metässä"

Naapurikuntien ruokakauppojen lisäksi myös Rautavaaran SEO-huoltoasema myy joitakin elintarvikkeita. Huoltoasemalle kokoontuneet rautavaaralaiset eivät olleet keskiviikkona moksiskaan tilanteesta, kunhan kauppa saataisiin taas pian auki.

– Eipä tämä kiusaa kummemmin. Jääkaapissa on evästä ja hirviä metässä, virnuilee huoltoasemaparlamentin jäsen, joka ei tahtonut nimeään julki.

Viimeksi mainitun ruoanhankintaneuvon noudattamisesta voi tosin tulla hankaluuksia, sillä hirvenmetsästysaika on Rautavaaralla niin kuin muuallakin Suomessa loppuvuodesta.

Naapurikuntaan tutkimuksiin matkustavaa eläkeläistä Eila Lievosta kaupan kiinniolo harmitti enemmän. Hän olisi tahtonut ostaa tarpeita matkaeväitä varten – tutkimuksia ennen ei saisi syödä mitään. Onneksi Lievosellakin on lähipiirissä ihmisiä, jotka voivat viedä hänet autolla ruokakauppaan, mikäli tilanne pitkittyy.

– Tämän päivän pärjeen, hän vakuuttaa.

Osuuskauppa varautui tuomaan ruokaa bussilla

Juha Vauhkonen / Yle

Lievosen ja muiden rautavaaralaisten onneksi kauppa saadaan todennäköisesti auki jo torstaina. Keskiviikkona rakennusmiehet kävivät asentamassa tukitolppia kattorakenteisiin.

Osuuskauppa Jukolan kiinteistöpäällikkö Sami Kuvajan arvio oli, että ne toimenpiteet riittävät toistaiseksi. Tarkemmat tutkimukset ja korjaukset ovat vuorossa myöhemmin.

– Tällä saadaan myymälä auki, hän tuumii.

Hänen mukaansa osuuskauppa varautui jo myymään ruokaa kyläläisille bussista. Näillä näkymin siihen ei kuitenkaan tarvitse turvautua.

Katto ei kestänyt edes sadan kilon lumikuormaa neliöllä

Katon romahdusvaara johtui rakennusvirheestä. Tukirakenteet paljastuivat alustavissa tutkimuksissa aivan joksikin muuksi kuin mitä rakennuksilta Suomessa vaaditaan. Virhe oli ristikoiden puutteellisessa tuennassa. Talo ei ole tasakattoinen, vaan siinä on loiva harjakatto.

Kun katto alkoi painua sisään, sen päällä ei ollut lunta kuin runsaat 100 kiloa neliömetrillä. Nykyvaatimusten mukaan katon pitäisi kestää Rautavaaran lumialueella 240 kilon paino neliötä kohti.

Kauppa on rakennettu vuonna 1988. Lumisia talvia on ollut varmasti ennenkin kaupan olemassaoloaikana ja Kuvaja arvelee, että tilanne on saattanut kehittyä pidemmällä aikavälillä.

– Vielä ei voida kertoa, johtuuko rakennusvirhe puutteellisesta suunnittelusta, työmaalla tehdystä virheestä vai molemmista.

Ei ole mitenkään tavatonta, että raskaat lumikuormat paljastavat piileviä rakennevirheitä. Suomen ympäristökeskus neuvoi viimeksi tammikuun alussa (siirryt toiseen palveluun) hallien omistajia seuraamaan lumikuormaa aktiivisesti. Tuolloin lumikuorma oli painavin juuri Rautavaaran seudulla Ylä-Savossa, Kainuussa ja Käsivarressa.