Naiset elokuva-alalla kertovat professori Lauri Törhösen vuosia jatkuneesta ahdistelusta – "Häirinnästä tuli sukupolvikokemus"

Palkittu elokuvaohjaaja ja elokuvakerronnan professori Lauri Törhönen on lukuisten naisten mukaan häirinnyt heitä seksuaalisesti. Naiset kertovat Törhösen ehdottaneen seksiä muun muassa pääsykokeissa. Törhönen ei kommentoi väitteitä.

Yle on haastatellut noin 20 naista, jotka kertovat yhdenmukaisesti Lauri Törhösen häiritsevää käytöstä koskevista kokemuksistaan. Käytös näyttää jatkuneen ainakin 1980-luvulta 2000-luvulle.

Naisten mukaan moni tiesi käytöksestä, mutta siihen ei puututtu.

Törhönen tunnetaan elokuva- ja tv-ohjaajana ja Taideteollisen korkeakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston pitkäaikaisena johtajana. Törhösen professuuri päättyi vuonna 2006 kohun saattelemana. Osa henkilökunnasta ja opiskelijoista vaati julkisesti Törhösen eroa muun muassa huonon johtamisen ja luottamuspulan vuoksi.

Hänen tunnetuimpia elokuviaan ovat Raja 1918, Hylätyt talot, autiot pihat ja Vares-elokuvat. Hän on ohjannut myös Salatut elämät -tv-sarjaa.

Nykyään 70-vuotias Törhönen toimii hallituksen puheenjohtajana Helsingin kaupungin Kaapelitalo-kiinteistöyhtiössä, joka hallinnoi Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskuksia. Hän on käynyt satunnaisesti myös opettamassa elokuva-alaa esimerkiksi Voionmaan opistossa.

Viimeksi Törhönen on suunnitellut elokuvaa Mannerheimin ja Hitlerin suhteesta, josta hän julkaisi viime vuonna Mannerheimin kuokkavieras -nimisen kirjan.

Törhönen palkittiin vuonna 2007 elokuvataiteen valtionpalkinnolla pitkäaikaisesta työstään elokuvakoulutuksen kehittäjänä. Törhönen selvitti myös elokuvakoulutuksen ja elokuvarahoituksen tilaa opetusministeriön pyynnöstä vuosina 2006–2008.

Lue tästä, miksi Yle päätti julkaista Lauri Törhösen nimen.

Pääsykokelas: Emme hakeneet pornoelokuvalinjalle

Monet naiset kertovat Ylelle, että opiskelu elokuvataiteen ja lavastustaiteen osastolla oli ahdistavaa Törhösen käytöksen vuoksi. Osastoa johtanut Törhönen oli hyvin tuttavallinen opiskelijoita kohtaan, mikä johti naisten mukaan myös seksin ehdotteluun.

Useampi nainen kertoo Törhösen vihjanneen heille seksuaalisesta kanssakäymisestä muun muassa pääsykoeviikolla.

Esimerkiksi ohjaajalinjalle vuonna 2000 valittu Laura Tiainen kertoo Törhösen suudelleen häntä väkisin samana iltana, kun pääsykoetulokset julkistettiin.

– Hän tunki kieltä suuhuni kaikkien edessä. Tunsin suurta häpeää, mutta muut eivät olleet huomaavinaankaan, Tiainen sanoo.

Pari vuotta myöhemmin ohjaajalinjalle päässyt Mari Mantela kertoo, että hänen puhelimensa soi sen jälkeen, kun valinnoista oli ilmoitettu. Raadissa istunut Lauri Törhönen painosti Mantelaa kanssaan taksiin.

– Nyt ei kannata olla tyhmä, tule. Painostus jatkui koko illan, Mantela kertoo.

Hän sanoo miettineensä, voiko Törhönen perua opiskelupaikan, koska valintoja ei ollut julkistettu.

Tyypillisesti kullekin linjalle on valittu vain 1–3 opiskelijaa. Hakijoita karsitaan viikon kestäneiden pääsykokeiden eri vaiheissa.

Yksi pyrkijä kertoo Törhösen soittaneen ja toinen Törhösen ehdottaneen ryhmäseksiä kesken koeviikon. Usean pyrkijän mukaan kokeissa kysyttiin omituisia kysymyksiä.

Esimerkiksi vuonna 1999 ohjaajakandidaattien tehtävänä oli kertoa eroottinen tarina, joka kiihottaa, kertoo Laura Hyppönen.

– Törhönen ja toinen miesopettaja kutsuivat minut pieneen huoneeseen. Muistan että kerroin lesbotarinan, kun nimenomaan en halunnut kiihottaa heitä, Hyppönen sanoo.

– Emme hakeneet kuitenkaan pornoelokuvalinjalle. Haluaisin kuulla pedagogiset perustelut, miten tuollainen testaa 18-vuotiaan soveltuvuutta alalle, nykyään ulkomailla ohjaajana työskentelevä Hyppönen sanoo.

"Hän veti väkisin naistenvessaan"

Mantelan ja Tiaisen mukaan heidän koko opiskeluaikaansa 2000-luvulla leimasi Törhösen ahdistavalta tuntunut käytös.

Laura Tiainen kertoo, että Göteborgin elokuvajuhlilla 2003 Törhönen yritti juottaa häntä humalaan ja raahata hisseille kohti omaa hotellihuonettaan. Samana vuonna Tampereen elokuvajuhlilla Törhönen kävi Tiaisen mukaan häneen käsiksi.

– Silloin todella pelkäsin. Hän veti minut väkisin naistenvessan nurkkaan, Tiainen kertoo.

– Hän oli suuttunut, koska en ollut vastannut hänen puheluihinsa.

Puhelussa Törhönen oli ehdottanut Tiaisen mukaan muun muassa hotellihuoneen varaamista Helsingistä.

Lopulta Tiainen keskeytti opinnot, koska koulunkäynti alkoi tuntua liian raskaalta.

– En pystynyt edes tarkistamaan postejani lokerosta, koska ahdisti, että näen sen äijän, hän sanoo.

Tiainen ei pystynyt kertomaan Törhösen toiminnasta muille opiskelijoille saati opettajille.

– Käperryin itseeni ja tunsin syyllisyyttä, olenko antanut jotain vihjeitä. Olin silloin 21 ja hirveän haavoittuvainen, hän sanoo nyt.

Ohjaaja Mari Mantela kertoo vältelleensä tiettyjä tilanteita, jotta ei jäänyt Törhösen kanssa kaksin.

– En mennyt tiettyihin bileisiin enkä suostunut hänen kyytitarjouksiinsa. Olen häntä myös pakoon juossut, kun hän pyyhe päällä jahtasi minua humalassa koulun juhlissa, Mantela sanoo.

Viime syksynä alkaneen #metoo-liikkeen takia naiset ovat valmiita puhumaan asiasta.

– Nuorena koin, että Törhönen voisi hankaloittaa uraani, jos haluaisi. Hän vaikutti tuntevan kaikki, Mantela sanoo.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos on Suomen ainoa alan korkeakoulu, ja Törhöselle on oltu kiitollisia, koska hänen aikanaan elokuvakoulun asema ja määrärahat nousivat huomattavasti.

Lauri Törhönen vuonna 2007. Topi Roos / AOP

Miesopiskelijoiden ruumiinosista ei keskusteltu

Häiritseviä tapauksia kerrotaan tapahtuneen jo 1980-luvulla, kun Törhönen oli TaiKin vieraileva opettaja.

Leikkaaja Outi Hyytinen muistaa Törhösen seuranneen häntä naistenhuoneeseen ja ottaneen peniksensä esiin, kun hän oli ykkösvuosikurssilaisena juhlissa. Hyytisen mukaan Törhönen antoi ymmärtää, että Hyytisen on suostuttava hänen seksikumppanikseen.

– Hän sanoi, että nyt kun olet elokuva-alalla, sinun täytyy oppia, millaista elämää se tarkoittaa, Hyytinen kertoo ja sanoo paenneensa vessasta.

Ohjaaja Taru Mäkelä toimi opiskeluaikanaan Törhösen elokuvan assistenttina ja kertoo saaneensa Törhöseltä vastenmielisiä ehdotuksia.

– Hän ja miesopettaja yrittivät saada minut ottamaan harjoituksessa paidan pois ja kyselivät, mihin laitan kädet, kun poikaystäväni panee minua takaapäin, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan kukaan ei puuttunut Törhösen käytökseen, vaikka sitä kauhisteltiin selän takana.

Ylen haastattelemat naiset kertovat Törhösen kommentoineen naisten ulkonäköä tauotta.

– Miesopiskelijat saivat esittää ideoitaan ja niistä keskusteltiin, eikä keskusteltu niiden esittäjien ruumiinosista, kertoo käsikirjoittaja Sussu Laaksonen. Hän opiskeli osastolla samaan aikaan, kun Törhönen aloitti professorina, 1990-luvun puolivälissä.

Laaksosen mukaan Törhönen muun muassa heitteli avainnippua hänen jalkoväliinsä.

– Muistan hyvin sen toivottomuuden tunteen. Energiaa meni siihen, kun piti koko ajan todistaa, ettei tunnu missään, hän sanoo.

Moni kuvaa osaston koko ilmapiiriä naisia halventavaksi. Koulussa korostettiin, kuinka rankalla elokuva-alalla eivät heikot pärjää.

– Jos siis jostakin valitan, olen varmasti heikko. Siitä vaan yritti selvitä huumorilla, ohjaaja Mari Mantela tiivistää.

Katsoiko koulu häirintää sormien läpi?

Opettajatkaan eivät säästyneet Törhösen käytökseltä. Esimerkiksi laitoksella opettanut Susanna Virtanen kertoo Törhösen tarttuneen häntä rintoihin julkisessa tilaisuudessa.

– Olen myös todistanut, kun Törhönen on huudellut, “hyvä että se opettajanainen lähtee työmatkalle, siltä ainakin saa”, Virtanen kertoo.

Vuosia Törhösen kollegana, lavastusosaston professorina toiminut Katriina Ilmaranta kertoo saaneensa Tampereen elokuvajuhlilla Törhöseltä yöllisen puhelun.

– Törhönen vaati väkisin päästä sisälle hotellihuoneeseeni. Tilanne oli painostava, Ilmaranta sanoo.

Hän on vakuuttunut, että opiskelijoiden reaktion taustalla on aitoja kokemuksia, vaikka kahdenkeskisiä tilanteita on opettajien ollut hankala todistaa.

– Häirinnästä on tullut oikein sukupolvikokemus. En usko, että sen ajan opettajakunta on käsittänyt, kuinka moneen vuosikurssiin Törhösen käytös on jättänyt jälkensä.

Ilmaranta korostaa, ettei kyse ole vain yhdestä yksilöstä, vaan yhteisöstä, joka sallii käytöksen. Ilmarannan sanojen mukaan häirintä on ollut yleisessä tiedossa, mutta koko silloisessa Taideteollisessa korkeakoulussa ei ollut valmiuksia puuttua siihen.

– TaiK on perinteisesti valmentanut oppilaitaan suuriin saavutuksiin, mutta inhimilliset ongelmat, stressi ja epäasiallisten tilanteiden sietäminen ja tuen puute ovat olleet tämän kulttuurin varjopuoli, hän sanoo.

Liisa Mustonen: Jos kukaan ei reagoi, se mahdollistaa häirinnän

Yle on keskustellut myös useiden näyttelijöiden ja muiden elokuva-alan ammattilaisten kanssa, joilla on kokemuksia Törhösen asiattomasta käytöksestä.

Yksi kertoo, että häntä pyydettiin esiintymään yläosattomissa Törhösen Hylätyt talot, autiot pihat -elokuvan koekuvauksessa. Kaksi mainitsee Törhösen suudelleen heitä pakolla.

– Hän vain otti minut ja antoi kunnon kielarin. Vieressäni ollut nainen nauroi, että “Lauri, aina sä olet tuollainen”, yksi tv-ohjaaja muistelee.

Kotikatu-sarjassa näytelleen Ria Katajan mukaan Törhönen tunkeutui pukuhuoneeseen kesken vaatteiden vaihdon ja napsutteli Katajan rintaliivejä.

– Hän seksualisoi työtilanteen täysin. En ole alalla vastaavaan törmännyt, Kataja sanoo.

Salattujen elämien näyttelijät puolestaan kertovat, että sarjaa ohjannut Törhönen kohteli naisia esineellistävästi. Henna Tanskanen sanoo Törhösen vieneen hänet lavasteisiin ja tiedustelleen, minkä ikäisenä nuori nainen oli menettänyt neitsyytensä. Anu Koskisen mukaan pusuttelun, halaamisen ja härskien puheiden yhdistelmä herätti huomiota molemmissa sukupuolissa.

– Kaduin jälkikäteen, etten mennyt puhumaan asiasta ylemmille pomoille. Miksi ei sanota ääneen työyhteisössä, että tämä ei käy? Koskinen pohtii

Teatteriohjaaja ja näyttelijä Liisa Mustosen kokemus Törhösestä on 1980-luvulta, kun Mustonen oli alaikäinen. Mustonen kertoo, että Törhönen halusi tarjota hänelle kuvauksista kyydin kotiin, mutta ajoikin omaan kotiinsa.

– Hänellä oli joku vaate, jota halusi minun kokeilevan. Autossa hän iski kätensä yläreidelleni ja ryhtyi hieromaan sitä, jolloin läimäytin häntä, Mustonen sanoo.

Toisella kertaa, mainoskuvauksissa, Törhönen tuli hiplaamaan Mustosen rintoja.

– Menin puihin enkä pystynyt sanomaan mitään miehisen kuvausryhmän edessä. Kukaan ei reagoinut, ja juuri tuo mahdollistaa sen, mitä tapahtuu, Mustonen sanoo.

Törhönen kieltäytyy kommentoimasta

Yle on ollut useaan otteeseen yhteydessä Lauri Törhöseen ja hänelle on tarjottu mahdollisuutta kommentoida naisten kertomuksia, mutta hän kieltäytyy kommentoimasta asiaa.

Vuoden 2006 lähtöpassiensa jälkeen Törhönen palasi vielä elokuvataiteen laitokselle selvittämään elokuvakoulutuksen uudistamista. Törhönen toimi myös elokuvarahoituksen selvitysmiehenä.

Vuodet 2010–2015 Törhönen sai valtion taiteilija-apurahaa.

Vuonna 2007, professoriuransa päätyttyä, Törhöselle myönnettiin elokuvataiteen valtionpalkinto. Palkintoperustelujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) “Lauri Törhönen on pyrkinyt omalla työllään takaamaan, että maassamme on tulevaisuudessa osaavia elokuvantekijöitä”.