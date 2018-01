Syyriassa on tuhoutunut jälleen korvaamattomia arkeologisia kohteita – nyt menivät Ain Daran leijonat

Ain Daran temppelin rautakautiset leijonat seisoivat kumpuilevassa maastossa yli 3000 vuotta, uhmaten ylväinä ajan hammasta ja luonnonkatastrofeja. Reilu viikko sitten Turkin hallitus aloitti laajamittaisen hyökkäyksen pohjois-Syyrian kurdeja kohtaan, ja nyt leijonista ei ole jäljellä kuin muutama tassunpalanen. Myös mustasta basaltista tehdyt, siivekkäitä olentoja kuvaavat freskot ovat muuttuneet kasaksi kivimurskaa.

Aramealaisten temppeli

Sekä Syyrian viranomaiset että kurdit ovat syyttäneet tuhosta Turkkia, joka on moukaroinut nimenomaan kurdien kontrolloimaa Afrinin aluetta, jossa Ain Dara sijaitsee.

Kukkulan päälle rakennetussa temppelissä on todennäköisesti palvottu Ishtaria, joka on ollut rakkauden jumalatar.

Temppeliä leijonineen on pidetty yhtenä Syyrian huomattavimmista aramealaisen kulttuurin kohteista. Aramealaiset olivat aikoinaan merkittävä voima- ja kulttuuritekijä Lähi-idässä. Esimerkiksi heprean aakkoset perustuvat aramean kieleen.

Arvioiden mukaan Ain Darasta on tuhoutunut pommituksissa noin puolet. Turkin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että uskonnolliset ja julkiset rakennukset tai historialliset ja arkeologiset paikat eivät ole Turkin armeijan iskujen kohteina.

Ain Daran tuho on jatkumoa Palmyralle ja Aleppolle

Lähes seitsemän vuotta kestäneessä Syyrian sisällissodassa on tuhoutunut lukuisia tärkeitä arkeologisia alueita ja historiallisia raknnuksia, joista osa on UNESCOn maailmanperintökohteita. Esimerkiksi Aleppon yli tuhannen vuoden ikäinen Umayyad-moskeija on kärsinyt taisteluissa vakavia vauriota. Terroristijärjestö Isis taas tuhosi tarkoituksella Palmyran aavikkokaupunkia vuosi sitten räjäyttelemällä, poraamalla ja moukaroimalla.

– Ain Daran tuhoaminen on yhtä vakava asia kuin Belin temppelin hävittäminen Palmyrassa, Syyrian kulttuuriministeriössä työskennellyt Maamun Abdulkarim toteaa.

– Kyse on katastrofista sanan kaikissa merkityksissä. Kolme tuhatta vuotta historiaa katosi yhdessä ilmaiskussa, Abdulkarim summaa.