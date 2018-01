Laimea keskustelu Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta Helsingissä

Taustalla oli vihreiden Emma Karin aloite, joka haluaa irrottaa Vantaan Energian Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Helsinki ja Vantaa omistavat yhdessä Vantaan Energian.

Asiaa on puitu niin Vantaan kuin Helsingin valtuustoissa (siirryt toiseen palveluun), useasti.

Helsingin ja Vantaan virkamiesjohdolta on lisäksi tulossa yhteinen selvitys irtautumisen taloudellisista ja oikeudellisista vaikutuksista. Tämä valmistunee keväällä.

Tällä erää Helsingissä ydinvoimaliekkeihin syttyi vain niukasti toistakymmentä valtuutettua. Keskustelu lainehti ydinvoiman vastustamisesta kannattamiseen, talouteen, turvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen.

Ei selvitystä iImastovaikutuksista

Uuden piirteen keskustelupöytään toi Piraattipuolueen Petrus Pennanen, joka ehdotti, että taloudellisten ja oikeudellisten selvitysten ohella tehtäisiin myös selvitys Fennovoiman ydinvoimalahankkeen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen.

– Ilmastonmuutoksen kannalta Fennovoiman ydinvoimalahankkeen päästöt ovat samat kuin tuulivoimalla, muistutti Pennanen.

Pennasen ponsi ei kerännyt kannatusta vaan peräti 42 valtuutettua äänesti tyhjää.

Valtuutettu Atte Harjanne (vihr.) kehui tehtäviä selvityksiä hyvinä ja tarpeellisina. Hänestä hanke kaiken kaikkiaan on osoitus sekavasta energiapolitiikasta.

Ville Jalovaara (sd.) tunnustautui ydinvoiman kannattajaksi ja julisti, ettei hän halua astua Saksan tielle.

– Siellä ydinvoimaa on korvattu kivihiilellä ja sitä en halua, ilmoitti Jalovaara.

Tutut näkemykset ydinvoimasta

Ydinvoiman vastustajana tunnettu Thomas Wallgren (sd.) muistutti, että kaikissa energiantuotantomuodoissa on ongelmansa.

– Ainoa ratkaisu on, että energiankulutusta vähennetään, sillä energiaa on tulevaisuudessa vähemmän ja se on entistä kalliimpaa, arvioi Wallgren.

Mia Nygård (kok.) muistutti, että Vantaan Energian salkussa on muutakin kuin ydinvoimaa. Rakentamiseen on Vantaan Energia varannut rahaa enintään 90 miljoonaa euroa.

Dani Niskanen (kok.) arvioi, että ideologinen ydinvoiman vastustaminen johtaa kivihiilen lisääntyvään käyttöön kuten Saksassa on käynyt.

– Tässä on mukana myös turvallisuuspoliittinen vaikutus enkä halua Venäjälle lisää vipuvartta Suomessa, pohti Niskanen.

Matias Turkkila (ps.) oli tyytyväinen, että nyt puhuttiin myös ydinvoiman vähäpäästöisyydestä.

– On hyvä muistaa, että aurinko- ja tuulienergia ei ole taloudellisesti kannattavaa vaan tuettua, totesi Turkkila.

Vantaa päätti selvittää, lähteäkö vai jäädä ydinvoimahankkeeseen – "Taloudellinen riski veronmaksajille"

Fennovoiman ydinvoimahanke epäilyttää Helsingissä ja Vantaalla – kaupungit selvittävät irtautumisen vaikutukset yhdessä