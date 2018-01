Professori Elina Knihtilä seksuaalisesta häirinnästä: "Hyvä, että tämä nimi tuli esiin"

Yle on uutisoinut tänään, että palkittu elokuvaohjaaja ja elokuvakerronnan professori Lauri Törhönen on lukuisten naisten mukaan häirinnyt heitä seksuaalisesti.

Yle on haastatellut noin 20 naista. He ovat kertoneet, että Törhönen on ehdottanut heille seksiä muun muassa pääsykokeissa. Törhönen ei ole kommentoinut väitteitä Ylelle.

Taideyliopiston teatterikorkeakoulun professori Elina Knihtilä kommentoi uutista keskiviikkona Ylen A-studiossa.

– Tämä on helpottavaa, että tämä nimi tuli nyt esiin. Jo oli aikakin. En ole yllättynyt, että tästä puhutaan. Nyt tulevat julkisuuteen ne puheet, jotka ovat olleet pinnan alla, Knihtilä sanoi A-studiossa.

Törhönen on elokuva-alalla ensimmäinen nimi, joka nousee Suomessa julkisuuteen #metoo-keskustelussa.

Ylen haastattelemat naiset kertovat yhdenmukaisesti Lauri Törhösen häiritsevää käytöstä koskevista kokemuksistaan. Käytös näyttää jatkuneen ainakin 1980-luvulta 2000-luvulle.

"Moni tiesi, mutta siihen ei puututtu"

Naisten mukaan moni tiesi käytöksestä, mutta siihen ei puututtu. Törhönen tunnetaan elokuva- ja tv-ohjaajana sekä Taideteollisen korkeakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston pitkäaikaisena johtajana.

Törhösen professuuri päättyi vuonna 2006 kohun saattelemana. Osa henkilökunnasta ja opiskelijoista vaati julkisesti Törhösen eroa muun muassa huonon johtamisen ja luottamuspulan vuoksi. Hänen tunnetuimpia elokuviaan ovat Raja 1918, Hylätyt talot, autiot pihat ja Vares-elokuvat. Hän on ohjannut myös Salatut elämät -tv-sarjaa.

Kulttuuriministeri Sampo Terho: Korutonta kertomaa

Seksuaalisesta häirinnästä on puhuttu viime syksystä lähtien. STT:n ja Näyttelijäliiton lokakuussa julkaisemassa (siirryt toiseen palveluun) kyselyssä yli 100 näyttelijää kertoi kohdanneensa seksuaalista häirintää. #metoon keskiössä on ollut erityisesti kulttuuriala niin ulkomailla kuin Suomessakin.

Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) kommentoi Ylen uutista illan uutislähetyksessä.

– Kovin on korutonta kertomaa. Ei tällaista haluaisi kuulla millään alalla, eikä kulttuurialalla, sanoi kulttuuriministeri Sampo Terho.

"Vaaran paikat ne, kun tullaan alalle"

Professori Elina Knihtilän lisäksi A-studiossa seksuaalisesta häirinnästä keskustelivat kulttuuriministeri Sampo Terho, näyttelijä Pamela Tola ja Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen.

Näyttelijä Pamela Tola ei halunnut ottaa kantaa Törhösestä esitettyihin väitteisiin.

– En tunne häntä henkilökohtaisesti, en ole tainnut edes koskaan tavata. En halua siksi ottaa kantaa tähän tapaukseen, Tola totesi.

Tolan mukaan on tärkeää, että elokuva-alalle saadaan luotua kulttuuri, jossa asioista uskalletaan puhua.

– Vaaran paikat ovat ne, kun tullaan alalle. Tähän aiheeseen liittyy paljon häpeää ja syyllisyyttä, Tola sanoi.

"Toivoisin, että uusia nimiä tulee"

Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen kertoi kuulleensa tarinoita Törhösestä.

– Olen tehnyt elokuvia 30 vuotta. Olen kuullut juttuja, että Törhönen suhtautuu nuoriin naisiin varsin erikoisella tavalla, Saarinen sanoi A-studiossa.

Saarisen mukaan elokuva-alalle on saatu tehtyä hiljattain opas, jossa kerrotaan seksuaalisesta häirinnästä. Opas on tarkoitettu alan kaikille toimijoille.

– Siinä on kerrottu, mitä seksuaalinen häirintä on. Oppaassa on ohjeet esimiehille, miten näissä tilanteissa tulee toimia, ja mitä häirinnän kohteeksi joutuneelle tulee tehdä. Se on rautalankamalli näihin tilanteisiin, Saarinen kertoi.

Saarinen sanoi toivovansa, että #metoo-keskustelu tuo Suomessa esiin uusia nimiä.

– Toivoisin, että tulee uusia nimiä. Olisi terveellistä, että keskusteltaisiin niistä vastenmielisistä hyypiöistä, jotka ovat harjoittaneet tätä seksuaalista häirintää tai harjoittavat sitä.

