Lastensuojelun karu totuus: Yhdellä sosiaalityöntekijällä asiakkaana jopa 130 lasta

Lastensuojelun tilanne on vaikeutunut entisestään. Suomessa on kuntia, joissa ei ole ainuttakaan lastensuojelun sosiaalityöntekijää. Raskaaseen työhön on vaikea houkutella tekijöitä.