Juomavesi on keitettävä Nousiaisissa vielä ainakin kaksi viikkoa – vatsatautisia kuntalaisia jo satoja

Nousiaisten vatsatautiepidemian osasyyksi epäilty putkirikko saatiin korjattua viimein keskiviikkona. Kunta on aloittamassa päiviä kestävän tehokloorauksen.

Vedenkeittokehotus jatkuu Nousiaisissa vielä vähintään kahden viikon ajan. Kunta valmistelee putkiston tehokloorauksen aloittamista. Klooraus tehdään todennäköisesti vaiheittain eri verkoston osissa ensi viikon aikana.

Tehokloorauksen kestoksi arvioidaan 1-3 vuorokautta, minkä aikana verkostovesi on pois käytöstä.

Lisäksi kloorauksen aikana vesilaitoksen huoltohenkilö tulee tarkastamaan jokaiseen asuntoon, että putkistoon on tullut riittävä klooripitoisuus.

Useampi taudinaiheuttaja viittaa jätevesilähteeseen

Putkiston klooritasojen mittausta tullaan jatkamaan päivittäin. Kloorin takia indikaattoribakteerien tutkiminen ei tosin tuo tällä hetkellä lisätietoa.

Virus- ja patogeeninäytteet on lähetetty THL:n laboratorioon Kuopioon. Ensimmäisen näytteen tulos oli negatiivinen. Uusia tuloksia on odotettavissa torstaina tai perjantaina.

Tähän mennessä 340 asukasta on ilmoittanut terveyskeskukseen sairastuneensa vatsatautiin. Potilasnäytteiden tuloksista on löydetty useampaa taudinaiheuttajaa, mikä viittaa hyvin todennäköiseen jätevesilähteeseen.

Vatsatautiepidemian osasyyksi epäilty putkirikko saatiin korjattua viimein keskiviikkona. Putkirikon aikana on verkostoon todennäköisesti päässyt jätevettä ainakin pieni pulssimainen määrä samassa yhteydessä, kun vauriokohtaa on etsitty lähistöltä ja verkoston paineessa on tapahtunut vaihtelua.

Nousiaisten kunta kehottaa keittämään myös lemmikkien juomaveden. Kuntaan on tullut yhteydenottoja ja kyselyjä muun muassa ripuliin sairastuneiden koirien omistajilta. Kunnan tiedotteessa kerrotaan, että pääsääntöisesti ihmisten taudinaiheuttajat eivät tartu lemmikkeihin, mutta kun kyseessä on jätevesisaastuminen, asiasta ei voida olla täysin varmoja.