Voivatko likaiset piilolinssit viedä näön, saako piilarit päässä nukahtaa? Asiantuntijat vastaavat

Jatkuvasti piilolinssejä käyttävien määrä on kasvanut (siirryt toiseen palveluun) (NÄE ry), ja niitä käyttävät erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Vaikka muoviset piilolinssit keksittiin jo 1930-luvulla (siirryt toiseen palveluun) (GP ContactLenses), edelleen ihmiset liittävät niihin erilaisia uskomuksia, eivätkä aina osaa hoitaa linssejään oikein.

Keräsimme tähän juttuun erilaisia kysymyksiä piilolinsseistä. Niihin vastasivat Oulun yliopistollisen sairaalan professori ja silmätautien ylilääkäri Nina Hautala sekä kajaanilaisen optikkoliikkeen optometristi Essi Kaakinen.

Mitä vakavimmillaan voi tapahtua, jos käyttää piilolinssejä väärin?

Nina Hautala: Vakavimmat piilolasin väärinkäyttöön liittyvät ongelmat voivat johtaa pysyvään näön menetykseen. Vaikeimmissa tilanteissa ongelmia tulee silmän sarveiskalvolle. Bakteerin aiheuttama keratiitti voi olla hyvin hankalahoitoinen ja aiheuttaa pysyvää samentumaa sarveiskalvolle. Se saattaa pysyvästi alentaa potilaan näön tarkkuutta.

Hankalimmillaan bakteerin aiheuttama haavauma silmän pinnassa on niin ärhäkkä, että sarveiskalvo saattaa jopa perforoitua. Perfomoituminen tarkoittaa sarveiskalvon rikkoutumista: haavasta tulee niin syvä, että sarveiskalvo ikään kuin syöpyy haavan kohdalta pois. Tämä on erittäin vakava tulehdusriski potilaalle.

Piilolinssit ovat kehittyneet paljon viime vuosina. Niko Mannonen / Yle

Jos sarveiskalvoon tulee samentumaa, onko mitään tehtävissä?

Nina Hautala: Se riippuu tilanteesta. Sarveiskalvon siirto on harvinaista, mutta sen myötä näkö voidaan saada ihan hyvälle tasolle, jos löytyy sopiva sarveiskalvo ja leikkaus onnistuu hyvin. Yleisempää ovat lievemmät arpeumat ja samentumat, jotka eivät vie kokonaan näköä huonoksi. Ne sumentavat tai aiheuttavat jonkinlaista haittaa näkökyvylle, mutta välttämättä isoja leikkaustoimenpiteitä ei tehdä. Jos potilaan toisen silmän näkökyky on hyvä, niin yleensä ihminen pärjää varsin hyvin, vaikka toisessa se näkö olisi vähän huonontunut.

Mitä tapahtuu, jos nukkuu piilolasit silmissä tai ne jäävät pitkäksi aikaa silmään?

Nina Hautala: Luulen, että tällaiset ongelmat piilolasien käyttöön liittyen ovat aika yleisiä. Onneksi tavallisesti seuraukset ovat lieviä. Tyypillinen vaiva on silmän kuivuminen, joka voi aiheuttaa silmiin kirvelyä ja vetistystä. Silmät saattavat olla punottavat ja herkästi ärtyvät.

Jos piilolasit ovat väärän kokoiset tai väärän muotoiset tai linssi ei asetu silmän pintaan hyvin, niin nämä voivat aiheuttaa epämukavuuden tunnetta ja kutinaa silmään.

Nämä vaivat eivät huononna näköä, eivätkä aiheuta yleensä pysyvää vauriota silmään. Ne ovat hoidettavissa, tavallisesti riittävät kostuttavat tipat. Jos silmä on kovin ärtynyt, on paikallaan pitää pieni tauko piilolasien käytössä, jotta silmä rauhoittuu.

Essi Kaakinen: Kaikki oikeastaan kulminoituu hapen puutteeseen silmässä. Jos linssejä käyttää liian pitkään tai muuten väärin, niin silmä ja sen sarveiskalvo eivät saa tarpeeksi happea. Silloin silmässä alkaa näkyä oireita, esimerkiksi verisuonia voi kasvaa sarveiskalvoa kohti. Toki siellä näkyy muitakin muutoksia silmässä, jos optikko ne mikroskoopilla tutkii.

Pahimmillaan liian pitkästä linssien käytöstä voi saada tulehduksen silmään. Silloin piilolasien käyttö on lopetettava välittömästi.

Optometristi Essi Kaakinen opastaa asiakkailleen piilolinssien oikeanlaista käyttämistä. Niko Mannonen / Yle

Voiko piilolasi jäädä kiinni silmän pintaan tai mennä luomen alle?

Nina Hautala: Aika epätyypillistä on, että se kunnolla tarttuisi kiinni. Toki jos silmän pinta on hyvin kuiva, niin potilaan voi olla hankala irrottaa linssiä siitä. Mutta sen saa kyllä pois.

Silmäluomien alle piilolasi ei voi hautautua eikä mennä silmän taakse, koska silmäluomien ja silmän etuosan rakenteet estävät sen. Ne ovat kauhutarinoita, että piilolinssi päätyisi jotenkin silmän taakse.

Jos tuntuu, että piilolasi tarttuu silmän pintaan, niin esiapuna voi laittaa kostuttavia tippoja silmään tai huuhtelee silmää niin, että nestettä pääsee piilolasin alle.

Essi Kaakinen: Kun silmä kuivahtaa, niin voi olla vaikeaa saada linssiä silmästä pois. Kostutustipalla linssin saa liikkeelle. Monesti kun linssi on kuivahtanut, ja sitä alkaa ottamaan kuiviltaan pois, niin linssi halkeaa helposti. Haljennut linssi voi mennä yläluomen alle, josta se on vaikea saada pois, muttei mahdotonta.

Minkälaista käytön pitää olla, että näkö alkaa huonontua?

Nina Hautala: Piilolasien jääminen vähän pidemmäksi aikaa silmään ei yleensä aiheuta isompia oireita, mutta jos käyttö on jatkuvasti huolimatonta ja ei huolehdita linssin hygieniasta, niin ongelmia alkaa kasaantua. Jossain vaiheessa voi tulla vakavampi oire tai tilanne eteen.

Tärkeää olisi, että piilolasit ovat sopivat silmän pintaan: sopivan kokoiset ja sopivaa materiaalia. Yleensä optikko tarkistaa silmän pinnan ja linssin sopivuuden. Kun käyttö on asianmukaista, piilolaseihin ei yleensä liity ongelmia.

Pystyykö saunassa käyttämään piilolinssejä?

Nina Hautala: Piilolinssejä on niin monenlaisia, että osa kyllä soveltuu tähän.

Itse en uisi piilolasit silmissä esimerkiksi uima-altaissa tai varsinkaan luonnonvesissä. Niistä voi tulla joku erikoisempi taudinaiheuttaja, joka pääsee silmän pinnan ja piilolasin väliin, missä olosuhteet ovat otolliset näille bakteereille. Sellainenkin bakteeri, joka normaalisti ei silmän pinnassa aiheuta ongelmia, voi hangata silmän pintaa piilolasin alla turvassa. Ja esimerkiksi linssin alle päässyt roska voi vaurioittaa silmää.

Uskoisin, että nykyään on laseja, joita voi periaatteessa käyttää uidessa, mutta hyvästä hygieniasta huolehtiminen on tärkeää.

Essi Kaakinen: Kyllä saunaan pystyy menemään piilolasit päässä. Suihkussa kannattaa huolehtia, että silmät ovat kiinni kun vettä valuttaa, sillä se helposti huuhtelee linssit pois silmistä. Vedellä ei muutenkaan piilolinssejä hoideta tai huuhdella eikä siinä säilytetä linssejä.

Optometristi Essi Kaakisen mukaan hygienia on piilareiden käytössä kaiken a ja o: puhtaat kädet ja mielellään lyhyet kynnet. Niko Mannonen / Yle

Voiko piilolaseista tulla allergiaoireita?

Nina Hautala: Vaikka piilolasit olisivat ihan sopivat, niin sidekalvon ärsytysoireita eli allergiaoiretyyppisiä oireita saattaa esiintyä. Tyypillistä on se, että silmä on punottava ja mahdollisesti kutiseva.

Joskus ongelmat saattavat johtua piilolinssien puhdistusnesteestä. Siinä usein on säilöntäaineita, jotka saattavat allergisoida eli voi tulla piilolinssin mekaanisen ärsytyksen aiheuttama sidekalvoärsytys, allerginen tila. Hoitokeinona vältetään puhdistusnestettä. Lisäksi paikallishoitoa tehdään kostuttavalla tipalla tai tarpeen mukaan esimerkiksi allergialääkkeillä.

Nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka eivät yleensä haitallisesti vaikuta näön tarkkuuteen.

Onko jatkuva käyttö vaarallista tai haitallista?

Nina Hautala: Juttelin tutun optikon kanssa tästä ja hän sanoi, että nykyiset piilolinssimateriaalit ovat hyviä ja kehittyneitä. Ne hengittävät hyvin ja päästävät happea silmän pintaan. Periaatteessa, jos silmän pinta on terve ja ei ole allergiaa sekä huolehtii hyvin hygieniasta, niin ei ole estettä käyttää vaikka jatkuvasti piilolaseja.

Kuinka usein sairaalassa hoidetaan potilaita piilolinssien vuoksi?

Nina Hautala: Yliopistosairaalassa on suurin piirtein viikoittain tilanteita, joissa piilolasin käytössä on ollut ongelmia. Joko piilolasit ovat unohtuneet silmään tai silmän ja piilolasin hygieniasta ei ole huolehdittu. Roska on voinut päästä linssin alle, joka on tehnyt rikkeymää tai haavaumaa silmän pintaan tai silmä on tulehtunut piilolasin käytön aikana. Joskus myös hoidetaan harvinaisempia sairauksia, kuten sarveiskalvon kartiopullistumia. Ja joskus käytetään erikoispiilolaseja osana potilaan hoitoa.

Mikä tulee huomioida piilolasien käytössä?

Nina Hautala: Tärkeintä on se, että piilolaseja käytetään asianmukaisesti ja tiedostetaan myös ne mahdolliset ongelmat. Ihmiset saattavat tilata piilolaseja netistä ja silloin usein opastus niiden käytöstä jää puutteelliseksi. Kun piilolaseja alkaa käyttämään, niin kunnollinen ohjaus on tarpeen. Hygienia on ehdottoman tärkeää.

Essi Kaakinen: Hygienia on kaiken a ja o: puhtaat kädet ja mielellään lyhyet kynnet. Linssejä tulisi käyttää oikein, ettei käytä liian pitkiä aikoja. Linssit pitäisi puhdistaa oikein, jos ne ovat sellaiset linssit, joita pitää puhdistaa. Sitten on myös tärkeää, että linssit silmissä ei esimerkiksi nukuta, ellei käytä sellaisia linssejä, joilla saa nukkua. Niin kauan kuin piilolaseilla näkee hyvin ja ne tuntuvat hyvältä, niin silloin kaikki on yleensä hyvin.

Optikon luona voidaan hoitaa yleisimmät piilolinsseihin liittyvät vaivat ja ongelmat. Tulehdusten kanssa pitää mennä lääkärin vastaanotolle. Niko Mannonen / Yle

Mikä on yleisin syy, miksi piilolaseja käytetään?

Nina Hautala: Piilolasit antavat ihmiselle mahdollisuuden tehdä monenlaisia töitä sekä harrastaa, liikkua ja urheilla. Kunhan käyttö on asiamukaista, niin niistä ei pitäisi mitään ongelmia tulla. Yleisesti sanoisin, että ovat erittäin hyvä juttu.

Essi Kaakinen: Hyvin paljon ihmiset käyttävät niitä urheillessa. Toiset käyttävät myös esteettisyyden vuoksi, ja jotkut haluavat jopa värillisiä piilolaseja.

Joku pystyy pitämään tiettyä linssityyppiä vain yhden tai kaksi tuntia ja toinen samaa linssiä kaksi viikkoa putkeen ja jopa nukkumaan sillä. Tässä olemme yksilöitä, yhtä sääntöä ei ole. Tämän takia on tärkeää, että piilolasien käyttöä kontrolloidaan.

Onko piilolasien käyttö yleistynyt?

Essi Kaakinen: Varmaan siltä osin on yleistynyt, että piilolasit ovat kehittyneet koko ajan paremmiksi ja ne läpäisevät enemmän happea. Monien silmät myös sietävät ja kestävät linssejä paremmin, ja niitä on mukavampi pitää.

Miten henkilö voi saada piilolasit?

Essi Kaakinen: Ensiksi täytyy varata aika piilolasisovitukseen ja käytön opetukseen. Asiantuntija eli piilolasioptikko valitsee oikeanlaisen linssin, joka istuu asiakkaan silmiin hyvin ja liikkuu hyvin sekä tuntuu hyvältä. Kun oikea linssityyppi on löytynyt, käydään läpi kuinka linssejä käsitellään. Asiakas opettelee laittamaan ne silmiin ja ottamaan pois sekä hoitamaan oikein.

Lisäksi tulisi käydä säännöllisesti optikon piilolasikontrolleissa. Niissä optikko määrittää, kuinka paljon piilolaseja voi pitää, onko linssi oikean tyyppinen ja onko silmä terve. Linssityypeistä riippuen kontrolliväliajat vaihtelevat, mutta noin vuoden välein olisi hyvä käydä. Jos käyttää enemmän niin jopa puolen vuoden välein tai jos harvemmin niin parin vuoden välein. Eli tilanteen mukaan.

Mikä ero on määräaikais- ja jatkuvakäyttöisillä piilolinsseillä?

Essi Kaakinen: Jatkuvakäyttöiset piilolasit, puhutaan jopa vuoden linsseistä, ovat pikkuhiljaa jäämässä markkinoilta pois ja niitä myydään koko ajan vähemmän. Jatkuvakäyttöiset linssit tarvitsevat oikeanlaisia nesteitä. Koteloiden pitää olla puhtaat. Nykyisin onneksi myydään eniten kertakäyttölinssejä eli aamulla silmään ja illalla viimeistään pois ja roskiin. Silloin linssi on aina puhdas.

