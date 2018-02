Helsingin apulaispormestari Razmyar: Lauri Törhönen ei voi jatkaa luottamustehtävässään

Lauri Törhönen toimii Helsingin kaupungin Kaapelitalo-kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Noin 20 naista on kertonut elokuvaohjaajan häirinneen heitä seksuaalisesti.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari, SDP:n Nasima Razmyar katsoo, että Lauri Törhönen ei voi jatkaa Helsingin kaupungin Kaapelitalo-kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Noin kaksikymmentä naista on kertonut Ylelle, että elokuvaohjaaja Törhönen on häirinnyt heitä seksuaalisesti. Kertomukset ovat olleet yhdenmukaisia, ja niiden mukaan käytös näyttää jatkuneen ainakin 1980-luvulta 2000-luvulle.

Törhönen on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa Ylelle.

Nasima Razmyar toivoo, että Törhönen itse tekisi pian omat johtopäätöksensä edellytyksistään jatkaa. Razmyar sanoo Ylelle, että Helsingin kaupunki suhtautuu hyvin vakavasti kaikenlaiseen häirintään.

Kaapelitalo-kiinteistöyhtiö hallinnoi Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskuksia.

– Tämä eilinen uutinen oli järkyttävä ja monella tapaa pysäyttävä, Razmyar sanoo.

– Toivon tietenkin kovasti, että tämän päivän aikana [Lauri Törhönen] itse pystyisi tekemään johtopäätökset omasta asemastaan ja omista edellytyksistään, mutta on päivänselvä asia, että nykyisessä tehtävässään hän ei minun mielestäni voi jatkaa.

Razmyar sanoo toivovansa työrauhaa myös "Kaapelin" henkilöstölle.

– Tämä on hyvin surullista. Mutta jotenkin ainakin minulle itselleni on monella tapaa tullut myös voimaantunut olo siitä, että näihin asioihin pitää puuttua. Tässä vaiheessa tietenkin suunnattoman iso kiitos näille kahdellekymmenelle rohkealle naiselle, jotka ovat pystyneet tuomaan omia kokemuksiaan esiin. Jokainen meistä ymmärtää, miten vaikeaa ja hankalaa tällainen julkitulo on.

Apulaispormestari Razmyarin mielestä kyseessä on "niin ison luokan asia, että ilman muuta siihen tullaan puuttumaan muilla keinoin, jos ei itse osaa tehdä johtopäätöksiä".

Yle Uutiset ei ole tavoittanut Törhöstä kommentoimaan Razmyarin tämänaamuista kannanottoa.

Lue myös:

Naiset elokuva-alalla kertovat professori Lauri Törhösen vuosia jatkuneesta ahdistelusta – "Häirinnästä tuli sukupolvikokemus"

Miksi Yle julkaisee seksuaalisesta häirinnästä epäillyn elokuvaohjaajan nimen?

Professori Elina Knihtilä seksuaalisesta häirinnästä: "Hyvä, että tämä nimi tuli esiin"

Yle Teema jättää esittämättä Lauri Törhösen elokuvan – "Tässä tilanteessa ei tunnu asialliselta"

Yhden miehen sikailun paljastamisesta se alkoi: Näin #metoo-tviitti on ravistellut maailmaa