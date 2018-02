Amnestyn Turkin puheenjohtaja vangittiin heti uudelleen – perhe odotti turhaan vankilan edessä vapauttamista koko yön

Istanbul

Turkki on ottanut uudelleen tutkintavankeuteen eilen keskiviikkona vapautetun ihmisoikeusjärjestö Amnestyn puheenjohtajan Taner Kılıçın. Kılıçın oli määrä vapautua keskiviikkona lähes kahdeksan kuukauden vankeuden jälkeen.

Kılıç oli syytettynä Gülen-liikkeen jäsenyydestä, jota pidetään Turkin vuoden 2016 vallankaappausyrityksen tekijänä.

Amnestyn mukaan syytteet ovat täysin perättömiä ja järjestö ehti jo kiittää Turkin oikeuslaitosta Kılıçın vapauttamisesta. Miljoonat ihmiset ympäri maailma olivat kirjoittaneet Kılıçın vapauttamista vaativan vetoomuksen.

Ilo Kılıçın vapautumisesta jäi kuitenkin lyhyeksi.

Jutun syyttäjä valitti uudelleen Kılıçın tuomiosta. Kılıçın vapauttanut oikeuslaitos hylkäsi valituksen, minkä jälkeen toinen tuomioistuin otti valituksen käsittelyyn ja määräsi Kılıçın uudelleen vangittavaksi.

Perhe odotti turhaan vapauttamista

Kılıçın perhe odotti viime yönä hänen vapautumistaan Länsi-Turkin Izmirissä, kun he saivat tiedon, että hän ei olekaan pääsemässä vapaaksi. Tämä tuli yllätyksenä myös Kılıçın lakimiehille.

Amnesty ilmoitti twitter-viestipalvelussa jatkavansa taistelua Kılıçın vapauttamiseksi.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Turkin oikeuslaitos lähettää vapautetun heti takaisin vankilaan. Esimerkiksi tammikuussa perustuslakituomioistuin päätti vapauttaa toimittajat Şahin Alpayn ja Mehmet Altanin, minkä jälkeen rikostuomioistuin kuitenkin kumosi päätöksen.

Tämä on herättänyt huolta oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. Vuoden 2016 vallankaappausyritystä seuranneissa puhdistuksissa monia tuomareita on erotettu ja tilalle on palkattu nuoria, kokemattomia tuomareita.

Turkin hallinnon mukaan pidätykset ovat oikeutettuja ja oikeuslaitos riippumaton. Vangittuja toimittajia ja ihmisoikeustaistelijoita syytetään terrorismin tukemisesta. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kyse on kuitenkin toisinajattelijoiden hiljentämisestä.

