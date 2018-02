Kouvola ottaa mallia Tallinnasta – luvassa ilmaiset bussimatkat kaikille kaupungin asukkaille

Mistä on kyse? Kouvola aikoo muuttaa julkisen liikenteen maksuttomaksi kaupungin asukkaille vuonna 2030.

Kaikille asukkaille ilmainen bussiliikenne on ollut Suomessa käytössä aiemmin Maarianhaminassa.

Lapsille ja nuorille maksuttomasta julkisesta liikenteestä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Pieksämäellä.

Kouvolan kaupunki alkaa valmistella julkisen liikenteen muuttamista maksuttomaksi. Tavoitteena on, että kaikki Kouvolan asukkaat voisivat matkustaa linja-autolla ilmaiseksi kaupungin sisällä vuonna 2030.

– Euroopassa on kaupunkeja, joissa on lähdetty tähän. Yksi niistä on Tallinna. Ajatus nousi meilläkin esiin, ja siihen tartuttiin sitten yhteisesti. Se innosti kaupunginhallituksen jäseniä ja sai myös valtuustossa laajaa kannatusta, kertoo Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Maksuton joukkoliikenne sisältyy Kouvolan uuteen kaupunkistrategiaan, joka hyväksyttiin maanantaina. Kaupunki on jo tarkastellut alustavasti sitä, kuinka kalliiksi lipputuloista luopuminen tulisi kaupungille.

– Nettovaikutus oli mielestäni yllättävän pieni, reilu miljoona euroa. Mielestäni summa on vähäinen, kun miettii, mitä muita vaikutuksia maksuttomuuteen siirtymisellä voi olla, Toikka sanoo.

Heikentää kansanterveyttä?

Alustava laskelma on tehty nykyisten kustannusten pohjalta. Toikka arvioi, että esimerkiksi liikennejärjestelmät muuttuvat kymmenessä vuodessa – suurten linja-autojen rinnalle tai tilalle voi tulla jotain ihan muuta. Hän nostaa esiin esimerkiksi autojen yhteiskäyttöpalveluja tarjoavan tahon.

Maksuton julkinen liikenne ja uudet liikkumistavat voisivat Toikan mukaan tukea esimerkiksi yksityisiä taksiyrittäjiä.

– Jos pystyt luopumaan omasta autosta, sen aiheuttama taloudellinen rasite on poissa ja kynnys täydentää omaa kulkemistaan esimerkiksi yksityisen taksiyrittäjän avulla madaltuu. Minusta se on aika looginen lopputulema.

Kuntaliiton mukaan Suomessa on yksi kaupunki, jossa on ollut kaikille asukkaille maksuton bussiliikenne. Se on Maarianhamina. Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan maksuttomuus kolminkertaisti matkojen määrän. Se herätti kuitenkin myös kritiikkiä. Joidenkin ahvenanmaalaispoliitikkojen mielestä ilmainen bussiliikenne heikensi kansanterveyttä, koska ihmiset matkustivat ennemmin bussilla kuin kävelivät ja pyöräilivät. Sittemmin kaupunki (siirryt toiseen palveluun) on ottanut maksut takaisin käyttöön.

Ilmaista joukkoliikennettä esitettiin viime vuonna valtuustoaloitteen muodossa myös Poriin. Porin kaupunginhallitus totesi tuolloin, että kaikille ilmainen julkinen liikenne tulisi kaupungille liian kalliiksi. Se olisi tarkoittanut vähintään yli neljän miljoonan euron lisäkustannuksia vuodessa.

Minna Heikura / Yle

Lapset ja nuoret ilmaiseksi

Manner-Suomessakin lapset ja nuoret ovat päässeet jo tovin matkustamaan ilmaiseksi Pieksämäellä ja Mikkelissä. Samantyyppinen, mutta rajatumpi kokeilu on alkanut Varkaudessa viime syksynä.

Pieksämäellä päätös lapsille ja peruskoululaisille ilmaisista julkisen liikenteen matkoista tehtiin vuonna 2013, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Niin hyviä, että kokeilusta on muodostunut vakiintunut käytäntö.

– Vaikutukset alkoivat näkyä heti ensimmäisen vuoden jälkeen. 9-luokkalaiset jatkoivat paikallisliikenteen käyttöä huomattavasti aiempaa enemmän, koska he olivat olivat tottuneet siihen. Sitä kautta alkoi tulla lisää lipputuloja, ja joka vuosi tulee uusi vuosikerta maksavia asiakkaita, kertoo liikennesuunnittelija Pasi Haverinen Pieksämäen kaupungilta.

Haverisen mukaan lipputulot ovat kasvaneet jatkuvasti, kun ennen kokeilua ne olivat jatkuvassa laskussa. Lisäksi kaupunki on saanut säästöjä päiväkotien ja koulujen kalliista tilausajoista, kun ne on hoidettu paikallisliikenteellä.

– Olemme säästäneet vuosittain kymmeniätuhansia euroja. Muutamassa vuodessa puhutaan kuusinumeroisista summista.

Pieksämäki ei ole innostunut laajentamaan maksuttomuutta kaikkiin kaupungin asukkaisiin.

– Pystyimme perustelemaan tämän kokeilun niin, että siitä ei tule loppupeleissä lisäkustannuksia vaan säästöjä. Jos matkustaminen olisi kaikille ilmaista, lipputuloja ei tulisi ollenkaan ja se tulisi kaupungille kalliiksi. Voisin kuvitella, että tarvittaisiin myös lisää kalustoa.

Kouvolassa ei ole vielä mietitty sitä, millä mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset katettaisiin.

Kouvolaa kartalle

Tallinnassa asukkaat ovat saaneet matkustaa ilmaiseksi linja-autoissa, raitiovaunuissa ja johdinautoissa vuoden 2013 alusta saakka. Jo puolessa vuodessa niiden matkustajamäärät lisääntyivät ja yksityisautoilu väheni. Yle Uutiset kertoi aiemmin, että maksuton joukkoliikenne maksaa Tallinnalle 12 miljoonaa euroa vuodessa.

MTV:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Tallinna kerää maksuttoman joukkoliikenteen ansiosta vuosittain 20 miljoonan euron lisäpotin. The Guardian (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että tämä johtuu kymmenistätuhansista uusista asukkaista, jotka ovat muuttaneet lähikunnista Tallinnaan ilmaisen julkisen liikenteen perässä. Jokaisen heistä on arvioitu tuovan kaupunkiin noin tuhannen euron edestä kunnallisveroja.

Vaikka Kouvolan tähtäin on vielä kaukana yli kymmenen vuoden päässä, maksuttomuutta on tarkoitus kokeilla jo aikaisemmin – mahdollisesti jo muutaman vuoden kuluttua. Toikan mukaan koko kaupunkistrategian taustalla on myös Kouvolan tuominen ihmisten tietoisuuteen positiivisessa valossa.

– Meillä oli juuri eräs kokenut, strategioita seuraava professori puhumassa ja hän sanoi, että oli ensimmäinen kerta, kun hän näkee kaupunkistrategian iltapäivälehdessä. Tästä tuli heti positiivinen vaikutus, kun saamme Kouvolaa kartalle.

Tuoko iso huomio julkisuudessa myös paineita siihen suuntaan, että aikeet maksuttomasta joukkoliikenteestä eivät voi jäädä pelkän puheen tasolle?

– Kyllä, ja se on vain hyvä asia. Paineita saa tulla sekä sisältä että ulkoa. Nyt alkaa varsinainen työ.

– Kyse on isosta asiasta, jonka vaikutukset on tutkittava. Meidän pitää selvittää kustannuksia ja sitä, missä muodossa ilmainen joukkoliikenne toteutuu. Näissä menee aina aikansa, sanoo kaupungin joukkoliikennekoordinaattori Hanna Piispa-Malinen.

Kouvolalaiset ovat käyttäneet joukkoliikennettä melko tasaisesti viime vuosina, ja Piispa-Malisen mukaan jo tulevien vuosien tavoitteena olisi saada matkustajamäärät nousuun.

– Asiakkaille ilmaisen joukkoliikenteen suurin etu olisi, että se lisäisi joukkoliikenteen käyttöä ja vähentäisi yksityisautoilua. Se on ympäristön näkökulmasta hyvä juttu.