Saloon suunniteltu älypuhelintuotanto veti vesiperän – Turing Robotics jätti konkurssihakemuksen

Turing Robotics Industries on valmistellut Saloon jo pitkään luksuskännyköiden valmistusta. Nyt se on ajautumassa konkurssiin. Yhtiö on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Sumen käräjäoikeuteen.

Yhtiö perustelee ratkaisua maksukyvyttömyydellään. Velkamäärä on noin 1,9 miljoonaa euroa. Suurimmat velkojat ovat Shenzen Turing Industries, Ilkka Matinpalo ja Salon IoT Park.

Turingin toimitusjohtaja Steve Chao kertoi aloittavansa kännykkätuotannon Nokian entisissä tiloissa Salossa. Tarkoituksena oli palkata satoja työntekijöitä. Yhtään kännykkää ei kuitenkaan ole toistaiseksi valmistettu.

Seuraavaksi käräjäoikeus asettaa konkurssipesälle pesänhoitajan.

