Joko vuosikymmenien taistelu tekoaltaan rakentamisesta loppui Lapissa? – Maakuntajohtaja pettyi, luonnonsuojelijat huokaisivat helpotuksesta

Maakuntajohtaja Mika Riipi on pettynyt valtioneuvoston päätökseen. Hän pohtii blogissaan, joko on aika laittaa piste pitkään jatkunut ja lappilaisia jakanut hanke.

Valtioneuvoston tyrmäys Lapin liiton hakeman tekojärven rakentamiseen Savukoskelle Kemihaaran alueelle on otettu vastaan pettyneenä mutta myös iloiten.

Lapin liiton päätös hakea poikkeuslupaa Rovaniemen ja Itä-lapin maakuntakaavaan on herättänyt paljon keskustelua. 60-luvulta saakka aktiivisesti ajettu tekoallas-hanke on jakanut Lapin kahteen leiriin, rakentajiin ja suojelijoihin.

Yksi äänekkäistä vastustajista on ollut kemijärveläinen lääkäri Helena Tiihonen.

Maakuntaliitto halusi sijoittaa Natura-alueille luontoarvoja heikentävän Kemihaaran eli ex-Vuotoksen tekojärven ja Sallatunturin laskettelurinteen laajennuksen. Valtioneuvosto hylkäsi tekojärven rakentamisen, mutta Sallatunturin rinnealueen laajentaminen Natura-alueelle jäi jatkokäsittelyyn.

Useat asiantuntijat ja myös Lapin ELY-keskus on tyrmännyt poikkeuslupahaaveet lausunnossaan jo viime huhtikuussa.

Tiihonen: KHO kuoppasi tekoaltaan jo vuonna 2002

Tekoaltaan vastustajien näkyvin keulakuva on ollut kemijärveläinen lääkäri Helena Tiihonen. Hän muistuttaa, että tekoaltaan rakentaminen kuopattiin jo vuonna 2002 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä.

– Tämä valtioneuvoston päätös oli Naturasta poikkeamisesta. Sillä ei olisi siis ratkaistu allasasiaa, vaikka se oli ollut myönteinenkin, koska altaasta olisi alkanut vesioikeuskäsittely. Todellinen lopullinen päätös on Korkeimman hallinto-oikeuden kielteinen Vuotospäätös. Sen yli ei pystytä menemään, Helena Tiihonen sanoo.

Helena Tiihosen kotiarkistossa on hyllymetreittäin mappeja, joihin on talletettu lehtileikkeitä ja tutkimuksia lähes 40-vuoden ajalta. – Vein nämä kerran 1990-luvun lopulla luvan kanssa Kemijärven kirjastoon näytteille mutta hetken päästä minua pyydettiin hakemaan ne pois. Olivat vissiin ärsyttäneet näitä rakentajia, Tiihonen sanoo. Uula Kuvaja / Yle

Tiihosen mukaan Lapin liitto on tuhlannut KHO:n päätöksen jälkeen 15 vuotta aikaa ja energiaa toteuttamiskelvottoman hankkeen ajamiseksi.

– Tämä on ollut aika kammottavaa nämä 15 vuotta, jota tätä on taas täällä vatvottu. Kaikki oikeat kehityskohteet jäävät varjoon kun tätä yhtä ja samaa toteuttamiskelvotonta hanketta viedään eteenpäin. Tämä on ollut todella suuri tappio meille lappilaisille.

Helena Tiihonen toivoo, että edunvalvojat ottavat tosissaan nämä päätökset ja taistelu tekoaltaasta on vihdoin päättynyt.

– Yhteydenottoja tulee varmasti tämän päivän aikana. Ihmiset ovat urhanneet tälle koko elämänsä, monet muutkin kuin minä.

Riipi: Miten valtio aikoo huolehtia Kemijoen tulvasuojelusta?

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi on pettynyt ratkaisuun. Riipi pohtii blogissaan (siirryt toiseen palveluun) tulvansuojelun vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Hän myös penää hallitukselta vastuuta tulvansuojelutun toteuttamiselta jatkossa.

– Kun hallitus nyt käytännössä luonnonsuojelun nimissä hylkäsi veronmaksajien kannalta ainoan ilmaisen tulvansuojeluratkaisun, on sen mielestäni kannettava asiassa kokonaisvastuunsa ja otettava vastuulleen niin kustannuksiltaan kuin toimenpiteiltään Rovaniemen alueen tulvansuojelun toteuttaminen, Riipi kirjoittaa.

– Ratkaisu oli malliesimerkki siitä, miten arvoperusteista juridiikkaa voidaan sisäsiististi pikkutakissa harrastaa Aleksanterinkadun viihtyisässä konttorissa ja autuaasti unohtaa reaalimaailma, Riipi purkaa pettymystään.

Lapin liiton hallitus tulee ratkaisemaan lähiviikkoina, valitetaanko ratkaisusta. Riipi toteaa blogikirjoituksessaan, että hanke on jakanut lappilaisia ja aiheuttanut paljon ristiriitoja.

– Poliittisesti maakunnassa on nyt aidosti arvioitava, laitetaanko pitkään lappilaisia jakaneelle ja paljon ristiriitoja aiheuttaneelle hankkeelle lopullisesti piste.

"On erittäin harmillista, että Lapin liitto yritti testata Naturan oikeudellista kestävyyttä"

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen valtioneuvoston kielteiseen päätökseen. Liitto kertoo tiedotteessaan, että päätös oli odotettu, koska hankkeelle ei ollut olemassa luonnonsuojelulain mukaisia edellytyksiä.

– Tämä oli oikeudellisesti selvä asia. Natura 2000-alueita koskeva poikkeuslupaharkinta on oikeudellista harkintaa, jossa poliittisilla näkökohdilla ei ole sijaa, sanoo liiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall.

– On erittäin harmillista, että Lapin liitto yritti testata Naturan oikeudellista kestävyyttä viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden lausuntojen vastaisesti, Lundvall jatkaa.

Valtioneuvosto ei myöntänyt lupaa, koska sen mukaan tulvansuojeluun on muitakin vaihtoehtoja. Kemihaaran tulvansuojeluallas olisi jättänyt pysyvästi veden alle vajaat 5000 hehtaaria Natura-alueesta.

Mini-Vuotokseksi kutsuttu hanke on todennäköisesti viimeinen yritys rakentaa Kemihaaran alueelle.

Piste vuotokselle

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi (kesk) kertoo olevansa pettynyt valtionneuvoston päätökseen, mutta hyväksyvänsä sen.

– Joudun nyt toteamaan, että tälle asialle on aika Lapissa laittaa piste. Hallituksen puheenjohtajana en tule tästä eteenpäin olemaan aktiivinen Kemihaaran allasasiassa, Lohi kertoo julkisuuteen lähettämässään avoimessa kirjeessä.

Valtioneuvosto tyrmäsi Lapin liiton esityksen Natura-vaihdosta Kemihaarassa. Olen pettynyt, mutta tosiasiat on tunnustettava. https://t.co/NdhfWS0ylE — Markus Lohi (@MarkusLohi) 1. helmikuuta 2018

Kansanedustaja Mikko Kärnä puolestaa iloitsee Twitterissä tekoallashankkeen kaatumisesta.