Historiallinen linnoitus olisi lähtenyt pilkkahintaan – ketään ei kiinnostanut

Kotkassa sijaitsevasta historiallisesta Kyminlinnasta ja sen rakennuksista ei ole tehty yhtäkään ostotarjousta. Senaatti-Kiinteistöjen julkistama tarjouskilpailu päättyi keskiviikkona. Senaatti-Kiinteistöt sai määräaikaan mennessä ainoastaan kaksi ehdotusta alueen kehittämisestä.

Senaatti-kiinteistöt haluaa myydä Kyminlinnasta 6,7 hehtaarin alueen, jolla sijaitsevat muun muassa vanhat kasarmit, porttirakennnus, varastorakennuksia sekä Komendantin talo.

Rakennukset ovat olleet tyhjillään tai vähäisessä käytössä viime vuosina.

Valtio ei odottanut kaupasta suuria tuottoja eikä sillä ollut painetta myydä Kyminlinnaa millä tahansa ehdoin.

– Tarjouskilpailulla haemme erilaisia tarjouksia. Ovat ne sitten rahallisia tai muita, miten joku lähtisi sitä kunnostamaan. Haluamme rakennukset käyttöön, jotta niitä voi suojella, kertoi Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila Ylelle joulukuussa.

Puolustusvoimien varuskunta linnoituksessa lakkautettiin vuonna 2005, minkä jälkeen linnoitus on suurelta osin ollut tyhjillään ja suljettuna. Alueelle on tehty vuonna 2015 kehittämissuunnitelma, jossa Kyminlinnaa on suunniteltu ulkoilu-, virkistys- ja kulttuurialueeksi. Rakennuksille etsitään ostajaa, joka kehittäisi aluetta.

Ostajaehdokkaiden löytäminen voi olla haastavaa muun muassa siksi, että Kyminlinnan rakennusten kunto on päässyt rapistumaan. Ostajalta vaaditaankin osaamista hoitaa ja kunnostaa suojeltuja rakennuksia.

Alueen kehittämistä on valmisteltu yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa. Kyminlinnalla ei ole voimassa olevaa kaavaa. Tarkoitus on, että uusi omistaja lähtisi yhteistyössä kaupungin kanssa miettimään alueen tulevaa käyttöä ja kaavoitusta.