Turun yliopisto palkkasi seksuaalisesta häirinnästä epäillyn amerikkalaisprofessorin

Turun yliopisto on tehnyt kahden vuoden työsopimuksen seksuaalisesta häirinnästä epäillyn amerikkalaisprofessorin kanssa. Alallaan arvostettu tähtieteilijä aloittaa työt Tuorlan observatoriossa kevään kuluessa.

– Hänet on palkattu kaksivuotiseen tutkijan toimeen, jossa hänellä ei ole alaisia, rehtori Kalervo Väänänen kertoo.

Väänänen sanoo, että Turun yliopisto oli tietoinen amerikkalaisprofessorin ahdistelujutusta palkatessaan hänet tähtitieteen laitokselle. Rehtorin mukaan yliopistolla käytiin professorin ahdistelutapaus perusteellisesti läpi ennen palkkaamista.

– Meillä on asiasta muutakin tietoa mitä julkisuudessa on ollut. Meillä on esimerkiksi hänen entisen esimiehensä kuvaus asiasta, ja ne toimenpiteet mihin siellä ryhdyttiin.

Kohtuutonta rangaista moneen kertaan

Kalifornialaisessa yliopistossa työskennelleen miehen on väitetty ahdistelleen kahta naispuolista opiskelijaa. Asiasta on kertonut muun muassa arvostettu tiedelehti Science (siirryt toiseen palveluun). Professori erosi työpaikaltaan syytösten vuoksi oma-aloitteisesti. Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo, että miehen palkkaamista harkittiin hyvin tarkkaan.

– Olisi kohtuutonta, että häntä toistuvasti rangaistaisiin tästä asiasta eikä hän voisi päästä mihinkään töihin. Me halusimme antaa hänelle toisen mahdollisuuden.

Kalervo Väänänen sanoo, että Turun yliopistolla on nollatolerannsi kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän suhteen.

– Tämä pitää myös hänen kohdallaan, mutta olisi kohtuutonta käyttää tätä häneen takautuvasti.

Tieteelliset näytöt painoivat vaakakupissa

Amerikkalaisprofessorin palkkaaminen käytiin Tuorlan observatorion työntekijöiden kanssa lävitse tammikuussa. Rehtorin mukaan henkilökunnalla oli asiasta mielipiteitä puoleen ja toiseen.

– Palkkaamiseen päädyttiin, koska hänellä on omalla alallaan erittäin kovat tieteelliset näytöt.

Amerikkalaisprofessorin palkkaamisesta Tuorlan observatorioon kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun) (linkki vie maksulliseen sisältöön).