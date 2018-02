Seksuaalinen häirintä puhuttaa näyttelijäopiskelijoita – "Tiedän itsekin useampia nimiä"

Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä teatteri-, tv- ja elokuva-alalla jatkuu kiivaana Ylen kerrottua keskiviikkona, että elokuvaohjaaja, professori Lauri Törhönen on häirinnyt kymmeniä naisia työ- ja opetustilanteissa.

Näyttelijäopiskelija Mikko Kauppilaa uutinen ei yllättänyt. Neljättä vuotta teatterityötä Tampereen yliopistossa opiskeleva Kauppila sanoo, että Törhösen tapaus ei valitettavasti ole yksittäistapaus.

– Olen joutunut kuulemaan naiskollegoilta, että he ovat kokeneet seksuaalista häirintää – ihan omilta luokkalaisiltani, jotka eivät ole vielä tässä vaiheessa edes kauheasti ehtineet tehdä töitä kentällä, hän kertoo.

– Tiedän itsekin useampia nimiä ja toivon, että niitä tulee esiin. Kyse on kuitenkin laajemmasta ilmiöstä, ihan kokonaisesta kulttuurista, jossa jokainen on jollain tavalla osana.

Opiskelijat ovat kertoneet häirinnästä, esimerkiksi epäasiallisesta kielenkäytöstä, myös teatterityön professorille Pauliina Hulkolle.

– Keskusteluissa on tullut esiin asiattomuutta. Opiskelijat ovat kertoneet olevansa hämmentyneitä ja pettyneitä siihen tapaan, miten heille on kommunikoitu, Hulkko sanoo.

Hulkon mukaan häirintätapauksia ei tule hänen tietoonsa usein eikä häirintä ole järjestelmällistä.

– Häirintä ei liity välttämättä mihinkään rakenteisiin tai tiettyihin auktoriteetteihin. Se tapahtuu siellä, täällä ja tuolla, hän sanoo.

On oikeus sanoa ei

Syksystä lähtien esillä olleen #metoo-kampanjan ansiosta Tampereen yliopiston teatterityön laitoksella on puhuttu häirinnästä tavallista enemmän. Pauliina Hulkon mukaan näyttelijäopiskelijoita valmennetaan työelämässä mahdollisesti esiin tuleviin tilanteisiin ammatillista itsetuntoa kasvattamalla ja puhumalla asioista avoimesti. Opiskelijoille korostetaan, että heillä on oikeus sanoa ei.

– Tällä hetkellä me puhumme todella suoraan, koska nämä asiat askarruttavat. Puhumme vastaantulevista ammatillisista tilanteista ja käymme niitä läpi, Pauliina Hulkko kertoo.

– Jos häirintään törmäisi, asiassa olisi helppo edetä. Meitä on ohjeistettu, mitä tilanteessa pitäisi tehdä, kertoo toista vuotta näyttelijäksi opiskeleva Sofia Smeds.

Hulkon mukaan tietoisuus häirinnästä on kasvanut #metoo -kampanjan ansiosta. Hän pitää sitä hyvänä.

– Kukaan ei ainakaan voi sanoa, että ei tiennyt tai että on jotain epäselvyyttä tässä. Kyllä se on ihan varmasti kasvattanut tietoisuutta ja toimintatavat varmasti siistiytyy ja on syytäkin, hän sanoo.

Sofia Smeds on samaa mieltä.

– Häirintä on tietysti koko yhteiskunnan läpäisemä asia. Näistä uutisista tulee surullinen, mutta toisaalta aika voimaantunutkin olo. Nyt tämä alkaa purkautua ja se on hienoa.