Nokian Rajeev Suri: "Jos jokin ei toimi, epäonnistu nopeasti"

En ole liian pahoillani jostain, jonka olemme lopettaneet, kunhan liikumme koko ajan eteenpäin, Rajeev Suri sanoo. Uusi 5G-aika on hänen mukaansa aivan kulman takana.

Nokia löi torstaina pöytään odotuksia paremmat tulosluvut. Edellinen vuosineljännes oli surkea, mutta nyt toimistusjohtaja Rajeev Surilla on paljon ilon aiheita:

Jos valuuttakurssien heilahtelu jätetään huomiotta, yhtiön liikevaihto kasvoi viisi prosenttia – verkkoliiketoimintakin kaksi prosenttia. Huolestuttavasti huvennut kassa kasvoi 1,8 miljardia euroa. Lisäksi jälleen yksi iso kännykkävalmistaja taipui lisensioimaan Nokian patentteja, mikä kasvatti teknologiayksikön liikevaihtoa peräti 80 prosenttia.

Samaan aikaan Nokian vanha kilpailija Ericsson tekee tappiota, irtisanoo työntekijöitä ja myy liiketoimintojaan. Ylen haastattelussa Suri ei ole erityisen huolissaan edes kiinalaisesta Huaweista.

Palataan Huaweihin myöhemmin. Suri nimittäin uskoo, että viidennen sukupolven verkot ovat aivan kulman takana.

– Vuosi 2018 on vuosi, jolloin kiihdytämme 5G-verkkojen kehitystä. Vuonna 2019 ja 2020 rakennetaan täysimittaisia 5G-verkkoja, Rajeev Suri sanoo.

Tämä on optimistinen toteamus. Maanantaina verkkoliiketoimintaan erikoistunut tutkimusyhtiö Dell’Oro ennusti (siirryt toiseen palveluun), että vuosien kitumisen jälkeen kännykkäverkkoalalle jälleen luvassa kasvua. Nuo kasvuodotukset kohdistuvat kuitenkin vasta vuosiin 2021 ja 2022. Suri uskoo viidennen sukupolven myynnin käynnistyvän toden teolla jo ensi vuonna.

Nokia arvioi verkkoliiketoimintansa kasvavan markkinoita nopeammin ja kannattavuutensa paranevan vuoteen 2020 asti.

– Lisäksi varhaiset merkit osoittavat, että otimme jo viime vuonna markkinaosuutta neljännen sukupolven verkoissa.

”Fail fast!”

Kun Nokia luopui kännyköistä, se flirttaili yhä mahdollisuudella palata kuluttajaliiketoimintaan. Sittemmin Nokia julkistikin virtuaalitodellisuuskamera OZO:n ja osti ranskalaisen älykelloja ja älyvaakoja valmistavan Withingsin.

Nämä hankkeet epäonnistuivat.

Viime syksynä yhtiö kertoi lopettavansa virtuaalitodellisuuskamera Ozon kehittämisen. Toisaalta se kertoi alaskirjaavansa Withingsistä maksamansa kauppahinnan. Onko Nokia liian iso aloittaakseen jotain aivan uutta?

– Tärkeintä on kyky kokeilla, testata ja epäonnistua. Jos jokin ei toimi, fail fast, Rajeev Suri sanoo.

Siis epäonnistu nopeasti. Nokian toimitusjohtaja jakaa samat opit kuin startup-yrittäjät ja Supercellin pelinkehittäjät.

– En ole liian pahoillani jostain, jonka olemme lopettaneet, kunhan liikumme koko ajan eteenpäin ja pidämme innovaation osana kulttuuriamme, Rajeev Suri sanoo.

Hän huomauttaa myös, ettei Nokia lopettanut virtuaalittodellisuuden parissa kokonaan. Sille jäi teknologiaa, jota lisensioida.

Surin mukaan Nokia aikoo jatkaa uusien asioiden hautomista, "incubointia". Yksi uusi innovaatio antaa teollisuusyrityksille mahdollisuuden rakentaa yksityisiä mobiiliverkkoja, toinen tarjoaa operaattoreille työkaluja pilvipalveluihin.

Nokia on selvästi parhaimmillaan palvellessaan yritysasiakkaita.

Rajeev Suri. Jouni Immonen / Yle

Nokia-kännykät ovat aivan oma lukunsa. Kasvuyhtiö HMD lisensioi Nokian brändin ja toi puhelimet markkinoille. Vuoden kuluessa HMD on tuonut myyntiin jo toistakymmentä puhelinta.

Rajeev Suriin tämä on tehnyt vaikutuksen.

– Olen vaikuttunut siitä mitä HMD onnistui ensimmäisen vuoden aikana. Se on vahvistanut brändiämme. Olen hyvin tyytyväinen ja kiinnostunut näkemään, mitä he saavat seuraavaksi aikaan.

Brändin lisensiointi HMD:lle on riskitön strategia. Nokia saa rojaltin jokaisesta myydystä puhelimesta, vaikka HMD tekisi tappioita.

Kannattiko kauppa?

Tulosjulkistuksen jälkeisestä noin yhdeksän prosentin iloisesta kurssinoususta huolimatta Nokian osakkeista maksetaan tänään reilusti vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

Se on huono suoritus, kun pörssiosakkeet ovat tuona aikana nousseet keskimäärin parikymmentä prosenttia.

Kolme vuotta sitten Nokia osti ranskalaisen verkkoyhtiön Alcatel-Lucentin noin 16 miljardilla eurolla. Kyse oli Suomen taloushistorian suurimmasta yrityskaupasta. Rajeev Suri perusteli kauppaa toteamalla, että Nokia ei voi jatkossa olla pelkkä kännykkäverkkojen myyjä. Hän vakuutti, että operaattorit haluavat jatkossa ostaa kaikki verkkolaitteensa yhdeltä toimittajalta.

Onko näin tapahtunut?

– On selvästi. Japanilainen NTT Docomo on ensimmäinen iso 5G-asiakkaamme, ja siinä kaupassa on komponentteja sekä Alcatelin että Nokian vanhoista tuotesalkuista, Rajeev Suri sanoo.

Ristiinmyyntiä ja uutta kauppaa Nokia on tehnyt Surin mukaan myös esimerkiksi Meksikossa, Japanissa ja Intiassa.

Nokian kilpailija Ericsson solmi kolmisen vuotta sitten kumppanuuden verkkojätti Ciscon kanssa ja pyrki sillä tavoin laajentamaan tuotepalettiaan – ilman yrityskaupan riesaa.

– Se oli taktinen kumppanuus, jonka seurauksena he eivät ole voittaneet paljonkaan kauppaa, Rajeev Suri sanoo.

Hikkoja tulee aina

Rajeev Surin mukaan Alcatel-kauppa oli hyvä ja välttämätön. Ongelmiakin on siunaantunut. Esimerkiksi tukiasemien vaihto Alcatelin teknologista Nokian teknologiaan osoittautui puoli miljardia euroa arvioitua kalliimmaksi.

Eräs Ylen haastattelema analyytikko epäilee, että it-järjestelmienkin yhteensovittamisessa riittää vielä työtä.

– Integraatiotyö on sujunut hyvin. Kulttuurien yhteensovittaminen ja työtyytyväisyys on paljon paremmalla tasolla kuin aikanaan Nokian ja Siemensin välisessä fuusiossa – tai Alcatelin aiemmissa fuusioissa, Rajeev Suri sanoo.

– Luonnollisesti kehityksessä tulee aina hikkoja vastaan.

Suri vakuuttaa, että yhtiö saavuttaa yrityskaupan tavoitteet aikataulussa.

– Tietysti meillä on jatkuvaa työtä tietojärjestelmien ja toimitusketjun kanssa. Mutta kyse on evoluutiosta ja me olemme saavuttamassa asettamamme 1,2 miljardin euron säästötavoitteen, Suri vakuuttaa.

Integraatiohaasteet ovat työllistäneet myös tuotekehittäjiä, mutta se ei ole Surin mukaan ongelma. Paletti on kunnossa.

– Vain kaksi yhtiötä maailmassa pystyy toimittamaan verkkojen kokonaisratkaisuja. Me olemme niistä toinen – ja ainoa länsimainen.

Miten Huawei selätetään?

Se toinen kokonaisratkaisuja myyvä verkkokauppias, johon Rajeev Suri viittaa, on kiinalainen Huawei. Muutama vuosi sitten Huaweita pidettiin vain halvemman hintaluokan haastajana – nyt Ericsson on vaikeuksissa ja Nokiakin on joutunut päästämään Huawein ohitseen.

– Huawei on markkinaykkönen, ja me olemme kakkonen. Toisaalta heillä on liiketoimintoja, joissa me emme ole – kuten palvelimet ja tallennuslaitteet – joten ihan suoraa vertailua ei voi tehdä, Suri sanoo.

Kiinalainen yhtiö hyötyy valtavista kotimarkkinoistaan. Toisaalta se kykenee omistustaustansa takia tarjoamaan operaattoriasiakkaille rahoitusmalleja, joihin länsimaiset kilpailijat eivät taivu.

Suri ei ole tästä huolissaan.

– Olemme monien vuosien ajan kilpailleet kaikenlaisten yhtiöiden kanssa, mukaan lukien kiinalaiset. Tuotesalkkumme on vahva, meidät koetaan luotettavaksi ja turvalliseksi, meillä on hyvät asiakassuhteet ja olemme läsnä kaikilla teknologisesti edistyneillä markkinoilla.

Rajeev Suri huomauttaa, ettei Huawei kisaa esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoilla. Nokia on vahvempi myös esimerkiksi Etelä-Koreassa, Japanissa ja Pohjoismaissa.

– Kun on läsnä kaikilla teknisesti kehittyneillä markkinoilla, tuote kehittyy entistä paremmaksi. Kykenemme kilpailemaan heitä vastaan komeasti.