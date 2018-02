Hämeenmaa haluaa kävelysillan Aleksanterinkadun yli - ilman siltaa ei tule hotellihuoneitakaan

Lahdessa on tällä hetkellä pulaa tavanomaista suuremmista, tasokkaista hotellihuoneista. Vastatakseen kysyntään Osuuskauppa Hämeenmaa aikoo laajentaa hotelli Seurahuonetta. Laajennusosaa on kaavailtu hotellia vastapäätä sijaitsevan Sokos-tavaratalon kolmanteen kerrokseen. Se on jäänyt tyhjilleen, kun tavarataloa on tiivistetty.

Ongelmaksi muodostuu kuitenkin kulkuyhteys nykyisen hotellin ja uusien huoneiden välillä. Ratkaisuksi Hämeenmaa esittää katetun kävelysillan rakentamista Aleksanterinkadun yli. Toimitusjohtaja Olli Vormiston mukaan neuvottelut kaupungin kanssa on aloitettu.

– Vastaanotto oli lievästi positiivinen. Nyt tutkitaan asiaa ja katsellaan, mikä reaktio on, mitä asukkaat sanovat. Me tietysti voisimme ryhtyä työhön vaikka heti.

Tunnelin hinta muodostuisi aivan hirvittävän suureksi. Olli Vormisto

Keskustan nykyinen asemakaava mahdollistaa hotellihuoneiden rakentamisen Sokoksen yläkertaan mutta sillan rakentaminen vaatii kaavamuutoksen. Se on Vormiston mukaan pitkä prosessi.

– Kaupungin kaavaohjelma taitaa olla aika täynnä. Kaavoittaminen menee siis käytännössä varmaan ensi vuoteen. Sen jälkeen meillä on valmius toteuttaa se heti.

Hämeenmaa on Vormiston mukaan siltahankkeessaan ehdoton: jos ei tule siltaa, ei tule hotellin laajennustakaan.

– Meillä on tavoitteena, että Sokokselle tulisi vähän laadukkaampia ja isompia huoneita. Ja kun tasoa nostetaan, siihen liittyy se, että pikkukengillä pääsee vaikkapa aamupalalle. Hotellihuoneiden tekeminen toiseen kiinteistöön jää tekemättä, jos kulkuyhteydet eivät ole kunnossa.

Alustavissa suunnitelmissa sillan leveys on viisi metriä. Sinne on suunniteltu mm. kahvilatoimintaa. A1 Arkkitehdit Oy

Vormiston mukaan sillan rakentaminen on miljoonainvestointi. Silti se on monin verroin edullisempi kuin tunnelin rakentaminen, jota on ehdotettu vaihtoehdoksi sillalle. Tunnelivaihtoehtoa on selvitetty vielä alkuvuoden aikana, mutta Vormiston mukaan se ei ole realistinen.

– Tunnelin hinta muodostuisi aivan hirvittävän suureksi. Siinä on tekniikkaa, viemäriä, sadevesiviemäriä, sähköä, kuitua, kaikennäköistä. Pelkästään infran siirtäminen maksaisi yli miljoonaan ja siihen tunnelin rakennuskustannukset päälle.

Vormisto uskoo, että kävelysilta kaventaisi leveää Aleksanterinkatua ja ryhdistäisi kaupunkikuvaa. Lisäksi se mahdollistaisi muidenkin palveluiden laajentamisen.

– Tällä hetkellä suunnitelmissa on viisi metriä leveä silta. Leveys mahdollistaisi esimerkiksi kahvilan tekemisen sillalle, sanoo Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja.

Ensikommenteissa sillan on pelätty rumentavan kaupunkikuvaa. Vormisto ei tähän usko, päinvastoin. Hän näkisi kaupungissa mielellään enemmänkin vastaavia siltoja.

–Näitä siltojahan voisi jatkossa olla enemmänkin, vaikkapa Triosta Siltapuistoon. Toki se on sitten muiden halujen ja päätösten varassa, mutta sillä voisi rytmittää mukavasti Aleksanterinkatua.