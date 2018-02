Vessaselfiet eivät ole vain kauniita kasvoja – Tutkija: “Ne voivat olla tulevaisuudessa mielenkiintoista tutkimusmateriaalia arjestamme”

Vaikka ensimmäinen selfie, eli itsestä otettu valokuva, otettiin tiettävästi jo 1839 (siirryt toiseen palveluun), tuli siitä hitti vasta reilut sata vuotta myöhemmin. Sellainen hitti, että nykyään selfiet ovat jo arkipäivää.

Kun kamera on aina mukana, selfieiden kautta tallennetaan arkea ympärillämme. Nykyään kuvauspaikaksi kelpaa jopa wc-tila. Varsinkin nuoremmat naiset tuntuvat estottomasti kuvaavan itseään vasten karmeitakin kaakeleita.

– Ehkä se on hetken mielijohde. Vessa on usein paikka, jossa laittaudutaan, joten ehkä kuvan ottaminen tuntuu hyvältä ajatukselta, kun kokee näyttävänsä kivalta, pohtii mediatutkija Kaisu Hynnä Turun yliopistosta. Hän on tutkinut paljon selfien merkitystä.

Hynnä intoilee wc-tiloissa otettujen kuvien arjen todellisuudesta. Vaikka kuvassa pääosassa ovatkin kasvot, kertovat purkit ja purnukat omaa tarinaansa.

– Voisin kuvitella, että historioitsijat ovat innoissaan siitä, että selfiet antavat lisätietoa ajastamme. Siinä näkyvät kasvot, mutta samalla taustalla on se arkinen elämä. Selfiet voisit tulevaisuudessa olla hyvinkin kiinnostava tutkimuksen kohde, Hynnä sanoo.

"Ei minun tarvitse jakaa omia kasvojani kenenkään kanssa"

Yleisessä vessassa ei näy lounasaikaan kameroita. Maria Lehtonen ja Tuija Mäkinen naurahtavat, että ei tullut mieleenkään ottaa kuvaa.

Lehtonen kertoo, että ei yleensäkään harrasta selfieitä, tai ainakaan laita niitä jakoon. Mäkinen puolestaan tunnustaa, että ei ole koskaan ottanut selfietä.

– Miksi ottaisin? Ei minun tarvitse jakaa omia kasvojani kenenkään kanssa, hän sanoo.

Maria Lehtonen kyllä ymmärtää miksi joku innostuu kuvaamaan itseään kesken vessareissun.

– Ehkä siinä on se ajatus, että on juuri ehostanut itseään, on täydellinen meikki ja hiukset kuten haluaa. Kaikki on siinä hetkessä hyvin.

Henrietta Hassinen / Yle

Porukan nuorin, arviolta kolmekymppinen Karoliina Hiltunen pitää vessaselfietä omituisena ajatuksena, kunnes muistaa kerran kuvanneensa vessassa.

– Se oli hieno vessa, se oli se juttu. Muuten en ymmärrä ajatusta vessassa kuvaamisesta.

Ensikertalainen suostuu kokeilemaan ensimmäistä selfietään. Se otetaan yhdessä kaverin kanssa. Vessassa.

– Noin. Ehkä tämä ei ole edustavin. Ei tämä ainakaan someen päädy.

Kuvakulttuurin uudet lait

Kuvakulttuuri on muuttunut jopa kymmenessä vuodessa ja varsinkin kynnys kuvata itseään on madaltunut paljon. Mediatutkija Kaisu Hynnä Turun yliopistosta muistelee, miten aiemmin jopa koulukuvaus tuntui olevan juhlallisempaa.

– Kymmenisen vuotta sitten ei ollut joka paikassa mukana sellaista laitetta, jolla voidaan ottaa kuvia yhtä vapaasti. Ehkä enää ei lähestytä valokuvia niin juhlallisesti kuin joitain kymmeniä vuosia sitten. Silloin valokuvanottohetket oli varattu tiettyjä tilanteita varten. Nyt voidaan taltioida arkisiakin hetkiä.

Itsensä kuvaamisen ei pitäisi automaattisesti olla merkki henkilön itserakkaudesta tai omahyväisyydestä. Hynnä kertoo, että ulkomaalaisissa tabloideissa puhutaan siitä miten kuvaaminen on muuttunut narsistisemmaksi.

Teknologia ja media saavat meidät ottamaan selfieitä. Kaisu Hynnä

Hynnä pyöräyttää ajatuksen niin, että mitä tällainen ajattelu kertoo meistä, jos heti oletetaan itsensä kuvaamiseen liittyvän jotain narsistisuutta.

– Kuvien ottaminen on se keino, jolla yhteyksiä luodaan, Hynnä viittaa muun muassa kuvapalvelu Instagramiin. Teknologia ja media saavat meidät ottamaan selfieitä.

Tällä hetkellä Kaisu Hynnä tekee väitöstutkimusta kehopositiivisuudesta sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen myötä on tullut vastaan ajatus siitä, että monelle itsensä kuvaaminen saattaa olla jopa terapeuttista.

Hynnän mukaan ihmiset voivat oppia näkemään itsensä uudessa valossa, tottuvat näkemään itsestään kuvia ja ehkä oppivat hyväksymään itsensä.

– Monilla on vakiintuneita selfienottoasentoja ja kulmia. He ovat oppineet selfien kautta tuntemaan omia kasvojaan paremmin ja tietävät, miltä puolelta näyttää hyvältä.