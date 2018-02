Kanadan kansallislaulusta tulossa sukupuolineutraali – senaatilta meni yli 30 vuotta tehdä päätös

Kanadan kansallislaulun sanat muuttuvat, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Asiasta on päättänyt Kanadan senaatti, joka hyväksyi keskiviikkona lakiesityksen kansallislaulussa olevan poikaan viittaavan sanayhdistelmän eli "all thy sons" vaihtamisesta meihin eli "all of us" viittaavaan muotoon. Jos esitys menee lopullisesti läpi, uudet sanat ovat sukupuolineutraalit eli kumpaakaan sukupuolta ei nosteta esiin missään kohtaa laulua.

Lakiesitys vaatii vielä Kanadan kenraalikuvernöörin eli monarkin, tässä tapauksessa kuningatar Elisabetin, sijaisen hyväksynnän.

Pitkä taisto

"Sons" sana on vaivannut jo siitä lähtien kun laulusta tuli virallinen kansallishymni vuonna 1980, kertoo CBC (siirryt toiseen palveluun). Reilun 30 vuoden ajan kyseistä miessukupuoleen viittaavaa sanaa on yritetty muuttaa 12 kertaa.

Liberaalipoliitikko Mauril Bélange oli alunperin nyt läpimenneen esityksen takana. Hän kuoli vuonna 2016. Esitys meni lopulta läpi liberaalien ja sitoutumattomien äänillä. Sitä käsiteltiin senaatissa 18 kuukauden ajan.

Konservativiit olivat luonnollisesti pettyneitä lopputulokseen. Heidän mielestään laulun sanoihin ei olisi tarvinnut koskea enää. Osa heistä vaati jopa kansanäänestystä asiasta.

Uudistus oli edellisen kerran esillä senaatissa vuonna 2010, mutta konservatiivien rivit pysäyttivät tuolloin muutoksen.

Kansallislaulua voi nykyään laulaa Kanadassa englanniksi, ranskaksi ja inuktitutin kielellä. Laulun sanoista on kuitenkin aiemminkin ollut muitakin versioita historian aikana (siirryt toiseen palveluun). Aivan ensimmäinen versio on ranskankielinen.