Lumiukko liukastuu ja syö jäätelöä: lapset lumitaiteilijoina 80 lumiukon jengissä

Puistossa narskuu pakkaslumi ja puhaltaa kylmä viima. Lapsia karu sää ei haittaa, sillä Joensuun Ystävyydenpuistossa pääosassa ovat lumiukot.

5-vuotias Ilja Eronen, pian 3-vuotias Nooa Kettunen ja 2-vuotias Sara Sivonen ryntäävät valmiiden lumiukkoaihioiden kimppuun ja antavat luovuuden loistaa. Ilja Eronen kertoo, että pian valmistuva lumiukko saa käteensä myös lumijäätelön.

Joensuulaislapset ovat päässeet ihmettelemään monenlaisia lumiukkoja Ystävyydenpuistossa. Heikki Haapalainen / Yle

Lapsille puisto on kiehtova paikka, sillä puistossa on jo valmiina paljon hienoja lumiukkoja. Tavoitteena on saada puistoon 80 lumiukkoa. Lumiukot juhlistavat Suomen Ladun 80-vuotiasta taivalta. Suomen ladun järjestämä kampanja alkoi tammikuun lopussa ja kestää maaliskuun puoliväliin.

Vaihtelevat säät ovat pistäneet lumiukkojen rakentelijat koville Joensuussa.

– Ensimmäiset valmiiksi tehdyt lumiukkoaihiot kutistuivat sateessa olemattomiksi möykyiksi, Joensuun Ladun varapuheenjohtaja Liisa Ouro kertoo.

Tälle lumiukolle oli Suomen Ladun juhlan kunniaksi annettu sukset. Petri Lassheikki / Yle

Viime päivien pakkasissa tehdyt aihiot ovat puolestaan kovettuneet niin, että niihin pystyy parhaiten kirves tai saha. Lapsia varten tehdään tuoreita aihioita, joita pystyy muotoilemaan myös muovisilla pikkulapioilla.