Velkaneuvontaan pisin jono Oulussa, lyhin Joensuussa – Ensi vuonna voit itse valita mistä neuvontayksiköstä haet apua

Talous- ja velkaneuvontaan joutuu jonottamaan keskimäärin kuutisen viikkoa. Talousongelmissa painivat ovat kuitenkin keskenään eriarvoisessa asemassa sillä alueelliset erot neuvontaan pääsyssä ovat suuria.

Pohjois-Suomen alueella jonotusaika on keskimäärin pari kuukautta, Ahvenanmaalla ensimmäiseen tapaamiseen pääsee parissa viikossa. Selvimmin erot näkyvät kuitenkin kuntien välillä – myös alueiden sisällä. Esimerkiksi Oulussa ensimmäistä tapaamista velkaneuvojan kanssa joutuu odottamaan melkein puoli vuotta, Kajaanissa kuukauden.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietojen mukaan vuoden vaihteessa lyhin jono oli Joensuussa, jossa ensimmäiselle neuvontakäynnille pääsee kolmessa päivässä.

Yle Uutisgrafiikka

Erikoissuunnittelija Sanna Helesuo Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoo, että keskimäärin jonot ovat viime vuosina lyhentyneet, mutta vaihtelu yksiköiden välillä on pysynyt hyvin suurena.

– Yksiköt ovat varsin pieniä, joten ne ovat myös hyvin haavoittuvia. Jos kolmesta henkilöstä yksi jää pois, vaikuttaa se varmasti heti jonoihin, kertoo erikoissuunnittelija Sanna Helesuo Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Jonojen pitenemiseen vaikuttaa tietysti myös alueen taloudellinen tilanne. Tehtaiden lakkauttamiset ja irtisanomiset tuntuvat talous- ja velkaneuvonnan työmäärässä, kertoo Kirsi Parikka Kotkan talous- ja velkaneuvonnasta.

Ihmisten rahavaikeuksien taustalla on monia syitä.

– Avioero, sairastuminen, työttömyys – täällä on viime vuosina lakkautettu paljon tehtaita ja satamissa on tapahtunut muutoksia. Myös eläköityminen on asia, joka meitä työllistää. Ihmiset ei välttämättä osaa asennoitua siihen, että kun eläke alkaa, tulot tipahtavat radikaalisti, Parikka kuvailee.

Kunnallisesta velkaneuvonnasta valtakunnallisempaan palveluun

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy ensi vuoden alussa oikeusaputoimistoihin ja oikeusministeriö vastaa sen toiminnasta. Muutosta valmistellaan parhaillaan.

Palvelu sinänsä säilyy saman tyyppisenä: edelleen annetaan tietoa; neuvotaan ja suunnitellaan ratkaisuja yksityistalouksien hankalissa pulmatilanteissa. Muutos tarkoittaa kuitenkin sitä, että kuntalaisen tietty oma neuvontayksikkö häviää, ja yhteyttä voi halutessaan ottaa muihinkin kuin oman alueen velkaneuvontaan.

– Alueelliset erot jonotusajoissa tämän myötä tasoittuvat. Tuskin niistä koskaan päästään eroon, koska paine talous- ja velkaneuvontaan eri puolilla Suomea vaihtelee, mutta se antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita neuvonta-alueensa. Helsingistä voi ottaa yhteyttä pohjoiseen tai pohjoisesta etelään, erikoissuunnittelija Sanna Helesuo Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoo.

Tämän vuoden aikana valmistellaan myös uusia tapoja antaa neuvontaa. Rakenteilla on talous- ja velkaneuvonnan yhteinen sähköinen palvelu, suunnitteilla chat-palvelu ja mahdollisesti valtakunnallinen puhelinpalvelu.

Helesuon mukaan sekin on mahdollista, että velkaneuvojat voivat entistä paremmin erikoistua johonkin tiettyyn neuvonnan alueeseen, vaikkapa asunnon säilyttämiseen liittyviin asioihin.

– Silloin asiakas voisi hakeutua omissa ongelmissaan juuri siihen asiaan erikoistuneelle talous- ja velkaneuvojalle. Mutta tämäkin asia on vielä suunnittelussa. Toivottavasti se toteutuu.

Sekin on vielä auki, miten paljon rahaa velkaneuvontaan on tulevaisuudessa käytössä. Tällä hetkellä talous- ja velkaneuvonnan rahoitus tulee osittain valtion budjetista, osittain kuntien vapaaehtoisesti maksamista varoista.

Muutoksen jälkeen rahoitus kiertyy oikeusministeriön kautta valtiolta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rahaa velkaneuvontaan olisi ensi vuonna käytössä vähemmän kuin nyt.

