Poliittinen lakko sulkee aamulla Tornion terästehtaan – lakko näkyy isosti Lapissa

Lapissa perjantain lakot näkyvät teollisuudessa ja rakennustyömailla. Lakossa on Rakennusliiton ja Teollisuusliiton mukaan tuhansia työntekijöitä. Poliittisilla lakoilla vastustetaan hallituksen aktiivimallia, joka liittojen mielestä kurittaa työttömiä epäoikeudenmukaisesti.

Tuntuvimmin perjantain mielenilmaus lakkoineen koskee Lapissa Outokummun Tornion terästehdasta, joka on yksi maailman suurimpia ruostumattoman teräksen tehtaita. Pääluottamusmies Toni Keräsen mukaan tehdas ja Elijärven kaivostoiminta ajetaan lähes kokonaan alas.

Outokumpu ei ole halunnut kommentoida lakosta yhtiölle aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia.

Työnantajaliitot ovat tuominneet perjantaina pidettävät poliittiset mielenilmauslakot. Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry kertovat pitävänsä erittäin valitettavana, että tehtaita suljetaan laajasti sekä vienti ja tuonti pysäytetään poliittisilla mielenosoituslakoilla.

Teknologiateollisuus on arvioinut, että Teollisuusliiton lakko aiheuttaa tuotannonmenetyksiä 230 miljoonan euron edestä. (siirryt toiseen palveluun)

Perjantaiaamuna kello 6 hiljenevät myös satamat

Kaikki Teollisuusliiton jäsenet menevät lakkoon, mutta lakon ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi sellaiset teolliset prosessit, joiden alas- ja ylösajo on vaativaa ja aikaavievää. Esimerkiksi Outokummulla ferrokromituotanto ja suojelutyö jatkuvat ja lisäksi joitakin uuneja pidetään päällä. Sodankylässä Bolidenin Kevitsan kaivoksella ja Kittilässä Agnico Eaglen kaivoksella muun muassa rikastamot on rajattu lakon ulkopuolelle.

Perjantaiaamuna kello 6 hiljenevät myös satamat, kun ahtaajat keskeyttävät työnsä. Kuten muuallakin, Kemin Ajoksessa ja Tornion Röyttässä työhön palataan lauantaiaamuna kuudelta.

Paperiliitto ei ole lakossa. Esimerkiksi Stora Enson Veitsiluodon tehtaan tiedotuksesta kerrotaan, että saha pysähtyy ja ahtaajien lakon vuoksi paperituotteiden toimitukset Ajokseen keskeytyvät, mutta sellutehdas ja paperikoneet pyörivät normaalisti.

Lapissa liikenne sujunee lähes normaalisti

Erityisesti pääkaupunkiseudulla julkinen liikenne seisahtuu lakon vuoksi lähes kokonaan. Lapissa joukkoliikenteessä ei ole odotettavissa suuria poikkeuksia. Kaukojunat kulkevat normaalisti, mutta muutama yksittäinen linja-autovuoro voi Lapissa jäädä ajamatta.

Kaupunkien paikallisliikenteeseen ei perjantaina ole tulossa muutoksia. Esimerkiksi Tornion Kaupunkilinja ja Kemin palveluliikenne Onnikka liikennöivät normaalisti. Myös Rovaniemellä paikallisliikenne pyörii normaalisti.

Mielenilmauksen ulkopuolelle jäävät kokonaan koululais- ja vammaiskuljetukset, tilausliikenne sekä ruokakuljetukset muun muassa vanhuksille, kouluihin ja päiväkoteihin.

Lapista väkeä yötä myöten Helsinkiin

Helsingin Senaatintorilla perjantaina kello 11 alkavaan mielenilmaukseen osallistuu myös iso joukko lappilaisia. Useimmat ovat tehneet matkaa yön ajan. Osa on matkannut pääkaupunkiin Rovaniemeltä liikkeelle lähteneellä SAK:n aktiivibussilla, osa ammattijärjestöjen järjestämillä kuljetuksilla, esimerkiksi yöjunalla.

Outokummun Tornion tehtaan pääluottamusmies Toni Keränen arvioi, että Helsingin mielenilmaukseen osallistuu kymmeniä torniolaisia.

Mielenosoittajat kävelevät Hakaniementorilta Unioninkatua pitkin kohti Senaatintoria. Poliisin johtama kulkue lähtee liikkeelle noin puoli tuntia ennen mielenosoituksen alkua.

Poliisi arvioi, että iltapäivän ruuhka-aikaan mennessä tori on tyhjentynyt ja kadut sen ympärillä avattu.