Keskustelu kulttuurialojen seksuaalisesta häirinnästä jatkuu: "Meitä miehiä tämä tilanne on myös ahdistanut"

Ylen eiliset paljastukset professori Lauri Törhösestä ovat saaneet myös miespuoliset teatterintekijät kommentoimaan alalla tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä.

Esimerkiksi näyttelijä Ilja Peltonen julkaisi tänään facebook-päivityksen, jossa hän perää solidaarisuutta: "Kyllä meidän teatteri-, elokuva- ja tv-alan miesten pitää löytää joku tapa ilmaista solidaarisuutta naiskollegoillemme tässä #metoo -kampanjasta liikkeelle lähteneessä vyöryssä", päivitys alkaa.

– Minulla on ollut sellainen tunne, että myös miehet haluaisivat jotenkin osallistua tähän #metoo-keskusteluun, mutta oikeaa tapaa ei vielä oikein ole löytynyt. Meitä miehiä tämä tilanne on myös ahdistanut. Tämä oli minun tapani osoittaa solidaarisuutta seksuaalista häirintää kokeneille naisille. Samalla ryhdyimme kollegoiden kanssa pohtimaan, olisiko olemassa muitakin keinoja osallistua keskusteluun.

Minun nimeni saa julkaista

Peltosen mietti päivitystä pitkään. #Metoo-kampanja on ollut monelle miehelle vaikea asia, monestakin eri syystä.

– Tässä ei ole millään tavalla ollut tarkoitus viedä keskustelutilaa naisilta. Heihinhän tämä häirintä on lähinnä kohdistunut.

Peltosen päivityksen yhteyteen on myös luotu hashtag #nimenisaajulkaista. Hashtag on reaktio listaan , jossa on seksuaalisesta ahdistelusta syytettyjen kulttuuritoimijoiden nimiä, mutta jota ei kuitenkaan ole julkaistu.

–Jos meidän nimemme tulevat jollakin tavalla esille näissä haastatteluissa, ne saa julkaista, Peltonen toteaa.

#Metoo myös miesten asia

Kampanjaan ovat osallistuneet muun muassa ohjaaja Juha Jokela, näyttelijä Reidar Palmgren sekä tällä hetkellä Berliinissä asuva ohjaaja Mikko Roiha.

Roihan mukaan Peltolan päivitys kuvaa monen suomalaisen miehen tunteita suhteessa #metoo-kampanjaan ja pohdintaa siitä, kuinka sitä voisi tukea.

– Ilman muuta nyt on tullut aika myös miesten reagoinnille. Hiljaisuus ei ole asian tiimoilta mikään oikea ratkaisu. Meidän on pakko osallistua tähän keskusteluun, koska kyse ei ole vain naisten asiasta.

Roihan mielestä #metoo-kampanja ei ole mikään feministien salajuoni, joka pyrkii nitistämään miehiä. Päin vastoin, kun kaikille selvitetään, mikä koetaan seksuaaliseksi häirinnäksi ja mikä taas on iloista flirttiä, voittajia ovat myös miehet.

– Jos meillä on vanhentunut ja aikansa elänyt keskinäinen sopimus olla ja toimia yhdessä, se vaatii päivityksen. Uuden toimintakulttuurin opettamiseksi tarvitaan selkeää ohjeistusta sekä erilaisissa oppilaitoksissa että työpaikoilla.Tällä tavalla mahdollisuudet tulkita asioita väärin vähenisivät, ja tämä tarkoittaisi rennompaa ja vapautuneempaa ilmapiiriä myös miehille.

Törhönen ei ollut uusi asia

Eilisestä Törhös-uutisoinnista Roiha toteaa, ettei se ollut mikään yllätys.

– Tietysti on hirveää sanoa näin. On selvää, että meillä on ollut vallalla kulttuuri, joka on mahdollistanut tällaisen käytöksen ja on myös selvää, että sitä täytyy ruveta muuttamaan. Oleellista tässä on, että seksuaalinen häirintä on liittynyt vallankäyttöön, eli esimiesasemaan.

Sekä Roihan että Peltosen mukaan elokuva- ja teatteriala mahdollistavat erityyppistä hyväksikäyttöä.

– Meidän alamme on kuitenkin melko hierarkkinen. Ihmiset pelkäävät oman maineensa, ammattinsa ja työmahdollisuuksiensa puolesta ja siksi he ovat hiljaa. Lisäksi halu päästä alalle, pärjätä ja tulla nähdyksi ja kuulluksi ovat niin suuria, että tällaista on helppo käyttää hyväksi. Täytyy kuitenkin huomata, ettei tämä ole pelkästään meidän alamme ominaispiirre, vaan tämä läpileikkaa koko yhteiskunnan, Ilja Peltonen sanoo.

Isomman mittakaavan asia

Myös Saksassa #metoo-keskustelu on käynyt kiivaana ja sielläkin media on julkaissut seksuaalisesta häirinnästä epäiltyjen nimiä. Mikko Roiha olettaa, että jokaiseen maahan tulee oma Harvey Weinsteininsa.

– Saksassa on kiinnitetty huomiota etenkin näyttelijäkoulutukseen, mutta asia nähdään myös suuremmassa mittakaavassa. Täällä on sanottu, ettei kyse ole pelkästään seksuaalisesta häirinnästä, vaan kyse on miehille suodun, etuoikeutetun toimintakulttuurin muutoksesta.

Roihan mukaan tällainen muutos on kuitenkin pakko toteuttaa.

– Sitä vaihtoehtoa ei ole, että pää pistettäisiin pensaaseen ja odotettaisiin, että kaikki menee ohitse ja palattaisiin takaisiin vanhaan eli entiseen normaaliin. Me menemme eteenpäin. Ja toivon, että eteenpäin menevät niin miehet, naiset kuin kaikki muutkin sukupuolet.

