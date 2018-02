Huimia näköaloja opiskelijahinnalla – Suomen korkein opiskelijatalo valmistuu Jyväskylään

Kankaantorni on Suomen korkein oiskelijatalo ja samalla Jyväskylän korkein asuintalo.

16-kerroksinen torni halkoo taivasta. Ainoastaan vanhan paperitehtaan piippu kurkottaa sivummalla sitä korkeammalle.

Jyväskylän uusin maamerkki, Koas Kankaantorni onkin Suomen korkein opiskelijatalo. Tamperelainen Espantorni on niin ikään 16-kerroksinen opiskelijakohde, mutta elokuussa valmistuva Kankaantorni peittoaa tasakattoisen pikkuveljensä korkeuskisassa viidellä metrillä.

Valmistuttuaan Koas Kankaantorni on myös Jyväskylän korkein asuinrakennus. Massiivisen tornitalon takana on Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Koas. Talon rakentamisesta vastaa YIT Rakennus Oy.

– Kun rakennus on maamerkki, sen pitää olla arkkitehtuurisesti näyttävä. Kankaantorni näkyy tietysti alueellaan, mutta samalla se erottuu kauas aina Jyväskylän saapumisteille, Koasin toimitusjohtaja Matti Tanskanen sanoo perustellessaan tornin korkeutta.

Kankaantorni rakentuu lakkautetun Kankaan paperitehtaan alueelle. Arvo Vuorela / Yle

Opiskelijoiden tornitalo onkin noussut varsin omaleimaiselle paikalle, keskustan kyljessä sijaitsevalle Kankaalle, joka on Jyväskylän nuorin asuinalue. Alueen vanha paperitehdas lopetti toimintansa vuonna 2010, jonka jälkeen entistä tehdasalueetta ryhdyttiin kehittämään. Tähtäimessä on, että vuonna 2040 Kankaalla asuu yli 5000 ja työskentelee noin 2100 ihmistä. (siirryt toiseen palveluun)

Tornin huipulta löytyvät sauna ja näköalaterassi

Kankaantorni sulautuu mainiosti historialliseen tehdasmaisemaan korkeudestaan huolimatta. Sen ulkomuodosta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti oululainen Linja Arkkitehdit Oy. (siirryt toiseen palveluun) Nyt rakennusta peittää liukuvärjätty tiilijulkisivu ja veistoksellinen harjakatto, joka piirtää siluetin horisonttiin.

Kankaantornin kerroksissa on yhteensä 101 yksiötä ja 16 perhekaksiota, joiden pitäisi olla muuttovalmiita ensi syksynä, kun korkeakoulut aloittelevat jälleen uusia lukuvuosiaan. Yksiöiden pinta-alat ovat suurimmillaan 29 neliötä ja kaksioiden 43 neliötä. Useimpien asuntojen ikkunoista levittyy näköala kahteen ilmansuuntaan.

Matti Tanskasen mukaan talo on suunniteltu opiskelijoiden ehdoilla. Käytännössä opiskelijalähtöisyys näkyy muun muassa polkupyörille varattuna säilytystilana ja reilun kokoisena hissinä, joka helpottaa muuttamista. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä on pyritty tukemaan yhteistiloilla sekä pesutuvalla, joka jäljittelee tyylillään ulkomailta tuttuja kolikkopesuloita.

Kankaantornin ylin kerros on varattu kaikkien asukkaiden käyttöön. Kaupungin kattojen yläpuolelta löytyy muun muassa oleskelutiloja, sauna ja näköalaterassi Lyhty, joka valaistaan rakennuksen valmistuttua elokuussa. Sen jälkeen Kankaan kaupunginosalla on oma majakka, jonka tuike voi näkyä jopa Nelostielle. Myös tornin juurelle asennetaan pitsikuvioinen valoseinä, joka valaisee sisäänkäynnin.

Kattokerroksen saunaosaston musta terassi, Lyhty, valaistaan. Arvo Vuorela

Vastaava työnjohtaja Vesa Nieminen kertoo, että talon ulkonäön eteen on nähty vaivaa. Esimerkiksi Kankaan tehdasmiljööseen sointuva tiiliseinä suunniteltiin pikkutarkasti pala palata.

– Arkkitehti on piirtänyt joka ainoan elementin kuvan erikseen, jonka jälkeen ne on valmistettu elementtitehtaalla. Yhtään virhettä ei ole vielä löytynyt eri väristen tiilien sijoittelusta, hän naurahtaa.

Päätä huimaavat näköalat pysyvät opiskelijahintaisina

Rakentajille eniten haastetta aiheutti Kankaantornin vesikatto. Katon muoto ja korkealla rakentaminen koettelivat ammattitaitoa.

Vesa Nieminen korostaa, että työturvallisuus on aina rakennustyömaalla ehdottoman tärkeää, mutta Kankaantornin poikkeuksellisen korkeuden vuoksi työntekijöiden toiveita pyrittiin kuuntelemaan erityisen tarkasti.

– Kaikilta työntekijöiltä kysyttiin vapaaehtoisuus korkealle menemiseen, sillä kyllä se tietynlaista päätä vaatii.

Koas Kankaantornin asuntojen haku aukesi nyt helmikuussa. Torniin voi päästä muuttamaan yksiöjonosta, mutta Koas tarjoaa uuden kohteen asuntoja myös syksyllä kaupunkiin saapuville uusille opiskelijoille.

Opiskelijat pääsevät muuttamaan tornitaloon lukukauden alussa, elokuussa. Arvo Vuorela / Yle

Matti Tanskanen vakuuttaa, että asuntojen vuokrat pysyvät opiskelijaystävällisellä tasolla, vaikka tornitalohankkeen kokonaiskustannukset ovat huimat 13 100 000 euroa.

– Mitä korkeammalle täällä noustaa, sitä korkeampi on myös vuokra. Alakerrassa yksiön saa hiukan alle 400 eurolla. Ylimmät kerrokset ovat sitten neljä-viisikymppiä kalliimpia.

Jyväskylän keskustaan nousee lisää opiskelija-asuntoja

Viime vuosina Koasin opiskelija-asuntoja on jo valmistunut keskustaan esimerkiksi veturitallien alueelle. Matti Tanskasen mukaan keskustayksiöillä pyritään ensisijaisesti vastaamaan opiskelijoiden toiveisiin. Säätiö haluaa edistää "lähiösolusta keskustayksiöön" -strategiaa, johon myös Kankaantornin rakentaminen olennaisesti kuuluu.

– Jyväskylä on ainutlaatuinen korkeakoulukaupunki siinä mielessä, että meillä kampukset ovat aivan täällä ydinkeskustassa. Aikaisemmin opiskelija-asunnot on kuitenkin rakennettu lähiöihin, mikä ei ole ollut niin fiksu ratkaisu. Nyt on kuitenkin pystytty pikkuhiljaa keskittämään uusia opiskelija-asuntoja sinne, missä opiskelijat opiskelevat ja viettävät vapaa-aikaansa eli keskustan alueelle, Tanskanen selventää.

Kankaantornin mallihuoneisto on jo valmis: vaaleita pintoja ja vinyylilattia. Arvo Vuorela / Yle

Koasilla on suunnitteilla myös muita mittavia rakennushankkeita. Tanskanen kertoo, että säätiö aikoo rakennuttaa kaksi puukerrostaloa Seminaarinmäelle (siirryt toiseen palveluun) ja kaksi taloa Harjulle.

Seminaarinmäellä rakentaminen alkaa maaliskuun aikana, ja puukerrostalojen tulisi valmistua jo joulukuussa 2018. Myös Harjun rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä vuonna, alustavien suunnitelmien mukaan touko-kesäkuussa.