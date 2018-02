Hobitit saavat Sauronin vastaansa Turussa – Sormusten herra nähdään teatterissa Suomessa ensi kertaa liki 30 vuoteen

Turku

Keski-Maan kansojen tulevaisuus lepää jälleen kerran pienen hobitin harteilla. Onneksi pienistä pieninkin voi yltää suuriin tekoihin, eikä Frodo Reppulin tarvitsee taittaa vaikeaa taivalta ilman ystävien tukea.

Taru sormusten herrasta nähdään Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä nelituntisena jättituotantona. J. R. R. Tolkienin klassikkosaagan on dramatisoinut Sami Keski-Vähälä ja sen ohjaa Mikko Kouki, johon teos teki vaikutuksen jo pikkupoikana.

– Kun joku vielä jaksaa taistella hyvän puolesta, niin meillä on jonkunlaista toivoa. Tämä on ollut hieno matka ja tärkeä teos itselle, sanoo Mikko Kouki.

Samin ja Frodon ystävyys kantaa suuriin tekoihin. Jouni Koutonen / Yle

Vallanhimoa herättävän sormuksen kuljettaminen Tuomiovuorelle tuhottavaksi on tunnetusti vaaroja täynnä oleva matka. Sauronin silmältä on vaikea löytää katveita, ja hyvän ja pahan taistelu on armotonta.

Dramatisoinnin pohjana Sami Keski-Vähälä on käyttänyt nimenomaan alkuperäisiä kirjoja, ei Peter Jacksonin ohjaamaa elokuvatrilogiaa 2000-luvun alusta.

– Kirjat sopivat elokuvia paremmin lähtökohdaksi teatteriin. Elokuvissa ihannoidaan taistelemista ja taistelun eteen itsensä uhraamista, mikä mielestäni ei ole kirjan ydinviesti. Halusin tehdä enemmän henkilöihin keskittyvän version, linjaa Keski-Vähälä.

Stefan Karlssonin (oik.) esittämä Frodo Reppuli saa Sormuksen saattueen matkaa turvaamaan. Jouni Koutonen / Yle

Frodon roolissa nähdään Stefan Karlsson ja hänen hobittikumppaneinaan Hannes Suominen, Teemu Aromaa ja Markus Riuttu. Gandalfin velhosauvaa kantaa Mika Kujala ja Smeagolina klonkkuilee Miska Kaukonen.

– Tämä on fyysisesti vaativa rooli, ja on tullut paljon uusia juttuja näyttelijän ammattiin. Kiipeilyä, taistelua ja könyämistä. Muutenkin rooli on mielenkiintoinen, koska Smeagolissa asuu monta persoonallisuutta. Jokaisessa repliikissä pystyy vaihtamaan mielentilaa, se on hyvin antoisaa näyttelijälle, sihahtaa Kaukonen Klonkun hampaiden välistä.

Jättiproduktio vaatinut vuoden työn

Turun kaupunginteatteri lupaa 15. helmikuuta ensi-iltansa saavasta fantasiaseikkailusta suurimman Suomessa koskaan nähdyn lavatulkinnan. Esityksen taistelukohtauksia sekä vaativia stuntteja ja akrobatiatemppuja on harjoiteltu jo viime vuoden keväästä.

Myös puvustajat ja maskeerajat ovat ahkeroineet pitkään. Fantasiasaaga vaatii paitsi näyttäviä lavasteita ja tehosteita, myös 150 pukua, 60 peruukkia, 30 örkin naamaa ja 8 paria hobitin karvaisia jalkoja. Katsojiakin kannustetaan pukeutumaan näytöksiin Keski-Maan hengessä.

Örkkien ilmeikkäät kasvot syntyvät maitokumisista naamioista. Jouni Koutonen / Yle

J. R. R. Tolkien kirjoitti fantasiaeepoksensa vuosien 1937 ja 1949 välillä. Vuosina 1954-55 julkaistu kolmiosainen romaani on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä.

Tolkienin perikunta on antanut hyväksyntänsä turkulaistulkinnalle pienin viilauksin. Mikko Koukin mukaan oikeuksien haltiat eivät kuitenkaan sitoneet tekijöiden käsiä.

Sami Vähä-Keskilä kertoo Turun dramatisoinnin keskittyvän nimenomaisesti sormuksen saattueen ympärille, kaukaisempien kansojen kohtaloita kerrotaan viitteellisemmin.

Taru sormusten herrasta on nähty Turun kaupunginteatterissa aiemmin vuonna 1987, mutta tuolloin päänäyttämö oli lainassa Turun Nuorelle Teatterille. Myös Ryhmäteatterin esitys Suomenlinnassa, Helsingissä kesinä 1988–1989 on jäänyt monien mieleen.

Elävässä arkistossa voit katsoa näytteitä Ryhmäteatterin näytelmästä.