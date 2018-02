Apple ilmoitti ennätysvoitoista – yhtiö tahkosi 20 miljardia dollaria voittoa

Teknologiayhtiö Apple kertoi torstaina ennätystuottoisasta vuosineljänneksestä.

Apple teki tilivuotensa viimeisellä neljänneksellä loka–joulukuussa voittoa 20 miljardia dollaria eli noin 16 miljardia euroa.

Yhtiö ilmoitti, että marraskuussa julkistetun, uuden iPhone X -älypuhelimen myynti ylitti odotukset.

Sen sijaan iPhone-puhelimien myynti jäi vuosineljänneksen aikana hivenen viime vuoden vastaavasta myynnistä. Apple myi nyt 77,3 miljoonaa iPhonea.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 13 prosenttia viime vuoden kolmena viimeisenä kuukautena. Liikevaihto oli 88,3 miljardia dollaria eli noin 70,6 miljardia euroa.

Apple arvioi, että kuluvan vuosineljänneksen liikevaihto on 60-62 miljardia dollaria eli noin 48-50 miljardia euroa, joka on hieman vähemmän kuin on odotettu. Yhtiön haasteena on, miten se pystyy jatkamaan kasvua.

Applea on viime aikoina kolhinut myös paljastuskohu, joka syntyi, kun kävi ilmi, että yhtiö on päivityksin hidastanut vanhoja iPhone-puhelinmallejaan.

Lähteet: STT-AFP