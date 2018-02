Yli 950 työntekijää loukussa kultakaivoksessa Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikassa noin 950 kaivostyöntekijää on jäänyt loukkuun kultakaivokseen sähkökatkon takia.

Sähköt katkesivat keskiviikoiltana paikallista aikaa Beatrixin kultakaivoksessa, Welkomin kaupungissa. Kaivos sijaitsee noin 300 kilometriä Johannesburgin lounaispuolella.

Myrskyn aiheuttaman laajan sähkökatkon aikana kaivoksen uumenista on saatu ylös ainakin 65 työntekijää, mutta maan alla on yhä noin 950 ihmistä.

Pelastustyöt sujuvat hitaasti, koska hätägeneraattoreita ei ole saatu toistaiseksi toimimaan eivätkä hissit toimi sähkön puuttumisen takia.

Huonot turvallisuussuunnitelmat

Sibanye-Stillwater –yhtiön kaivoksessa on 23 tasoa, joista pääsee kilometrin syvyyteen, mutta yhtiöllä ei ole tietoa kuinka syvällä loukkuun jääneet työntekijät ovat. Kaivosyhtiön edustaja kuitenkin vakuuttaa työntekijöiden olevan kunnossa.

– Kaikki työntekijät vaikuttavat olevan kunnossa. Me toimitamme heille ruokaa ja vettä, sanoo yhtiön tiedottaja uutistoimisto AFP:lle.

Kaivostyöntekijöiden ammattiliitto on huolissaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta maan alla, mutta myös kaivosyhtiön huonosta varautumisesta. Liitto on erityisen huolissaan siitä, että yhtiön turvallisuussuunnitelma hätätilanteita varten on puutteellinen eivätkä sähköä tuottavat varageneraattorit toimi toivotulla tavalla.

Etelä-Afrikassa on joitakin maailman syvimpiä ja vaarallisimpia kaivoksia. Viime vuonna maassa tapahtuneissa kaivosonnettomuuksissa sai surmansa yli 80 ihmistä.

