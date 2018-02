Pertsa ja Kilu 1950-luvulta seikkailevat uudessa elokuvassa – rooleihin etsitään kahta poikaa

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Taavi Vartia on tekemässä uutta elokuvaversiota 1950-luvulla syntyneestä nuortenkirjasarjasta Pertsa ja Kilu. Muiden töiden jalkoihin jäänyt elokuva etenee nyt Kotkassa.

Elokuvaohjaaja Taavi Vartia on palaamassa Kotkaan kuvaamaan uutta Pertsa ja Kilu -elokuvaa.

Kotkaan sijoittuvan seikkailutarinan elokuvaversio on ollut Vartian työpöydällä jo usean vuoden ajan. Nyt elokuvahanke on ottamassa askelia eteenpäin.

Kevään aikana Kotkassa järjestetään koekuvaukset, joissa etsitään pääosan esittäjiksi kahta 10-12-vuotiasta poikaa. Aiempaa kokemusta näyttelijäntyöstä ei välttämättä tarvitse olla ollenkaan.

– Koekuvausten perusteella valitsemme lopulta kaksi poikaa näihin kuuluisiin rooleihin, ohjaaja Taavi Vartia sanoo.

Ensi kesän alussa kuvataan elokuvan traileri. Varsinaiset kuvaukset pyritään ohjaajan mukaan järjestämään jo kesällä 2019.

Kaakon elokuvakomissio järjestää elokuvan alkuvaiheen roolitusta. Innokkaiden näyttelijänalkujen hakemuksia odotetaan maaliskuun loppuun mennessä. Jatkoon valittuihin hakijoihin otetaan yhteyttä huhtikuun alkupuolella.

Pitkään odottanut projekti

Kotka on ohjaajalle tuttu kaupunki, sillä Vartia ohjasi käsikirjoittamansa 12-osaisen Pertsan ja Kilun seikkailuihin pohjanneen TV-sarjan Kotkassa vuosituhannen vaihteessa.

Hän kertoo käyneensä viimeksi pari viikkoa sitten katsomassa mahdollisia kuvauspaikkoja.

– Kotkassa on tänä päivänä kokemusta elokuvatuotannoista. Kaupunki on hienosti saanut hankkeita seudulle. Pertsa ja Kilu jos mikä on myös tarinana juuriltaan kotkalainen, ohjaaja painottaa.

Uuden Pertsa ja Kilu -elokuvan tekemisestä kerrottiin yli kolme vuotta sitten. Elokuvateattereissa sen piti olla jo viime vuonna. Toisin kuitenkin kävi.

– Ei tämä hanke ole mitenkään mönkään mennyt. Lähinnä useiden produktioiden päällekkäisyydestä johtuen hanke siirtyi vuodesta toiseen, mutta on koko ajan ollut vahvasti ohjelmistossa.

Vartia ohjaa parhaillaan rikossarjaa huumepoliisin entisestä johtajasta Jari Aarniosta. Viime vuosina Vartia on ohjannut Downshiftaajat-sarjaa, Syke-sarjan kolmatta tuotantokautta ja kaksi Rölli-elokuvaa.

Ajaton elokuva, ilman kännyköitä

Väinö Riikilä kirjoitti Pertsa ja Kilu -kirjasarjan 1950-luvulla. Kahden pojan seikkailut sijoittuivat ajallisesti kirjoittamishetkensä Karhulaan ja Kotkaan.

Elokuvan tapahtumien aikakausi on ollut isoin asia, mitä ohjaaja on pohtinut. Uudesta elokuvasta Taavi Vartia pyrkii tekemään koko perhettä kiinnostavan toimintaseikkailun, joka on mahdollisimman ajaton.

– Pertsa ja Kilu on brändi monelle meistä aikuisista. Nykylapsille se ei välttämättä merkitse mitään. Elokuvan pitää kuitenkin mennä kaikenikäisiin katsojiin. En ehkä kuitenkaan kännyköitä tuo elokuvaan, koska niiden myötä liian moni pulma tarinassa ratkeaisi heti.

Kesällä kuvattavassa trailerissa hahmotellaan elokuvan tyylilajia. Elokuvan tuotantoyhtiö on Silva Mysterium.