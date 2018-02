Keskusrikospoliisi aloitti esitutkinnan epäillyistä arvopaperimarkkinarikoksista Nokian Renkaissa

Keskusrikospoliisi kertoi tänään aloittavansa esitutkinnan epäillyistä arvopaperimarkkinarikoksista, jotka liittyvät Nokian Renkaiden valmistamiin renkaisiin ja lehdissä julkaistuihin rengastesteihin.

Nokian Renkaat kertoo tilinpäätöstiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) tietävänsä tutkinnan alkamisesta.

– Yhtiö kertoi helmikuussa 2016, että yhtiön toimintatavat rengastesteissä eivät ole aina aikaisemmin vastanneet Nokian Renkaiden vastuullisia toimintatapoja. Yhtiö korostaa, että sen renkaat ovat aina olleet turvallisia, siitä ei ole missään tilanteessa tingitty. Asiaan liittyviä oikeusprosesseja ei ole vireillä, kerrotaan tiedotteessa.

Rengastestivilppi nousi esille Kauppalehden uutisoitua (siirryt toiseen palveluun) asiasta.

Nokian Renkaiden tulosinfossa kuitenkin korostettiin, ettei nyt julki tulleessa esitutkinnassa ole kyse rengastesteihin liittyvistä asioista, vaan sisäpiirikaupasta.

Finanssivalvonnasta on myös tarkennettu Kauppalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että tutkintapyyntö koskee epäilyjä arvopaperimarkkinoihin liittyvästä tiedottamisrikoksesta sekä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä.

Esitutkinta voi viedä aikaa

Nokian Renkaat kommentoi epäilyjä mahdollisista arvopaperimarkkinarikoksista toteamalla, että säädöksiä on noudatettu.

– Nokian Renkaat on sitä mieltä, että kaikkia säädöksiä on noudatettu, ja asiassa ei ole mitään rikosta tapahtunut. Tietenkin on hyvä, että asiat selvitetään perin pohjin, mutta tarkempaa tietoa emme voi tällä hetkellä antaa, sanoi yhtiön toimitusjohtaja Hille Korhonen STT:lle.

Korhonen sanoi, ettei Keskusrikospoliisi ole ollut vielä asian tiimoilta yhteydessä. Toimitusjohtaja ei osannut myöskään arvioida, kuinka kauan tutkinta kestää.

KRP:n tutkinnanjohtaja Veli Matti Räsänen sanoo STT:lle, ettei poliisi kerro vielä mitään tarkempaa rikosepäilystä.

– En voi tässä vaiheessa kertoa mitään tarkempaa tutkinnan sisällöstä tai epäiltyjen määrästä, Räsänen sanoi.

Räsänen arvioi, että esitutkinta tulee viemään aikaa.

– Tutkinnan kestoa on vaikea arvioida, mutta kokemuksen perusteella voin sanoa, että nämä arvopaperimarkkinatutkinnat eivät ole lyhytkestoisia.

Finanssivalvonta teki keväällä 2017 tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille. Syksyllä 2017 Keskusrikospoliisi kertoi, että se ei aloita esitutkintaa rengasvilpistä. Nokian Renkaat oli tuolloin myöntänyt toimittaneensa jopa 14 vuoden ajan lehtien testeihin erikseen valmistettuja renkaita.

Uutista täydennetty kello 13.11: Täsmennetty, että tutkinta keskittyy mahdollisiin arvopaperimarkkinarikoksiin, yhtiön ja Finanssivalvonnan mukaan ei rengastestiasiaan. Jo aiemmin kerrottiin, että rengasvilpistä ei aloitettu esitutkintaa.