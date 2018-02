Kouvolan Pallonlyöjät välttää sittenkin konkurssin — "Veropeli" pelasti

Pesäpalloseura Kouvolan Pallonlyöjät välttää konkurssin. Se on maksanut 46 000 euron verovelkansa tiistaina 31. tammikuuta. Verohallinto haki Pallonlyöjiä konkurssiin, koska seura oli jättänyt tilittämättä ennakonpidätyksiä.

KPL:n puheenjohtaja Jyrki Hyttinen pitää konkurssiuhkaa yhtensä seuran 86-vuotisen historiaan vaikeimmista tilanteista.

— Varainhankintaan käynnistetyllä Veropeli-kampanjalla oli todella suuri merkitys, Hyttinen luonnehtii.

Veropelikampanjassaan Kouvolan Pallonlyöjät on myynyt kausikortteja sekä lippuja kauden avauspeliin jo yli 30 000 euron arvosta. Kampanjassa kausikortteja myytiin "verokortteina" ja lippuja "verolippuina".

— Kiitämme kaikkia kampanjaan osallistuneita ja erityisesti kiitos monille urheiluseuroille, jotka ovat osoittaneet tukensa. Kouvola on todellinen urheilukaupunki, Jyrki Hyttinen kehuu.

Veropeli-kampanjan tuottojen lisäksi KPL varmisti rahoituksen riittävyyttä verovelan maksuun ottamalla pankkilainan.

Lisenssi ei liene vaarassa

KPL on pitänyt Pesäpalloliittoa ajan tasalla taloudellisesta tilanteestaan. Konkurssin rauettua KPL katsoo, että tiedossa ei ole syitä, miksi seuran superpesislisenssi olisi vaarassa.

Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi on samoilla linjoilla. Lopullisen päätöksen lisenssistä Pesäpalloliitto tekee kuitenkin vasta myöhemmin keväällä.

— Tällä hetkellä näyttää siltä, että KPL täyttää lisenssin vaatimukset. Seura on maksanut akuutit velat ja muut maksut ovat hoidossa, eikä pelaajapalkkoja ole rästissä, Ojaniemi sanoo.

Maksamattomia pelaajapalkkioita tai muita palkkoja ei ole, KPL vakuuttaa.

— Viikon viivästyksestä tammikuun palkanmaksussa on yhteisesti sovittu, puheenjohtaja Jyrki Hyttinen luonnehtii.

Hyttinen tähdentää, että seuran taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia parin, kolmen viime vuoden aikana. Seura on tehnyt vuosina 2014-2017 ylijäämää yhteensä noin 55 000 euroa. Kuluvan vuoden budjetti on 1,26 miljoonaa euroa, ja budjetoitu ylijäämä on lähes 70 000 euroa.

Seuralla on pitkäaikaista lainaa runsaat 100 000 euroa ja ostovelkoja 155 000 euroa. Laina on peräisin vuosilta 2011-2012, ja seura on hoitanut lainaa suunnitelman mukaisesti.

Erääntyneiden velkojen osalta KPL on tehnyt tai tekee lähiaikoina maksusuunnitelmat velkojien kanssa.

Myyntipäällikön tueksi myyntiryhmä

Kouvolan Pallonlyöjien hallitus on ryhtynyt toimiin vakaan talouden varmistamiseksi. Tärkeimpänä toimenaan hallitus laatii kannattavuuden tehostamisohjelman, joka tähtää sekä kustannusten pienentämiseen että tuottojen kasvattamiseen.

Kustannusten seurantaa ja raportointia parannetaan. Tavoitteena on pitää laskujen hyväksyntäprosessit ja raportointi jatkuvasti ajan tasalla. Kumppanituottojenkasvun varmistamiseksi KPL perustaa myyntipäällikön tueksi myyntiryhmän. Tuotot pyritään nostamaan lähelle vuoden 2016 tasoa eli 420 000 euroon. Viime vuonna kumppanituotot jäivät vajaaseen 380 000 euroon.

Tenavaleirin järjestelyihin on nimetty erillinen toimikunta. Tällä pyritään takaamaan tapahtuman onnistuminen taloudellisesti, koska Tenavaleirillä on huomattava taloudellinen merkitys tänä vuonna. Leirin liikevaihto on yli 360 000 euroa.

KPL kokoaa suunnitellusti kauden 2019 edustusjoukkuetta, mutta tulevan kauden tulos ohjaa työtä.

Seura aikoo myös ennen pelikauden alkua tiedottaa taloustilanteensa kehittymisestä ja päätettyjen toimenpiteiden toteutumisesta.