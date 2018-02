Erkki Kukkonen nousi keskellä lamaa yllätysnimenä Järvenpään johtoon – työ päättyy keskellä nousukiitoa 25 vuotta myöhemmin

Musta hevonen oli luonnehdinta, jota SDP:n Erkki Kukkosesta käytettiin Järvenpään kaupunginjohtajavalinnan yhteydessä vuonna 1992 (Helsingin Sanomat) (siirryt toiseen palveluun). Valinta oli kaikkea muuta kuin selvä, kun kaupunkia parikymmentä vuotta johtanut Kaarle Salmivuori jäi eläkkeelle ja laman keskellä rämpivälle Järvenpäälle piti saada uusi vetäjä.

Tästä on kyse Erkki Kukkonen valittiin Järvenpään kaupunginjohtajaksi kesäkuussa 1992. Hän aloitti tehtävässä seuraavan vuoden alussa. Perjantaina 2.2. 2018 Kukkonen on viimeistä päivää työtehtävissä. Valta vaihtuu virallisesti toukokuun alussa, kun Kukkosen vuosilomat on pidetty. Järvenpään uusi kaupunginjohtaja valitaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 12. helmikuuta. Ehdolla ovat Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Lappeenrannan strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen sekä Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Pankinjohtajana tuolloin työskennellyt Kukkonen ei hakenut virkaa, vaan antoi tehtävään suostumuksensa. Hän sai lopulta suljetussa lippuäänestyksessä 24 ääntä, mikä oli kolme ääntä enemmän kuin vastaehdokkaalla, kokoomuksen ja keskustan kannattamalla Martti Heinosella (sit). Tuosta vaalista alkoi Kukkosen 25 vuotta kestänyt kausi Järvenpään kaupunginjohtajana.

Näin pitkään hän ei itsekään uskonut tehtävässä viihtyvänsä.

– Sitä on tullut mietittyä. Suurin syy on, että Järvenpää on ollut niin tavattoman kehittyvä kaupunki koko tämän ajan. Kaupunkikehittämisessä on ollut jatkuvasti mielenkiintoisia tehtäviä. En ole malttanut lähteä havittelemaan muita hommia.

Vaikka 25 vuotta on pitkä aika kaupungin johdossa, ennätyksiä sillä ei rikota. Esimerkiksi Nurmeksen kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää ehti istua virassaan peräti 39 vuotta.

Kuntapomon työstä on glamour kaukana

Lunta sataa vaakatasossa ja pohjoistuuli puskee sisään tumman talvipalttoon hihansuista. Erkki Kukkonen putsaa lumiharjalla autonsa tuulilasia Järvenpään kaakkoiskulmassa sijaitsevan yritysalue Boogien parkkipaikalla.

Meneillään on Kukkosen viimeinen työviikko kaupunginjohtajana. Juhlia ja jäähyväispuheita on viime päivinä riittänyt, mutta lumisateen keskellä autoa harjaava kaupunginjohtaja on kaikkea muuta kuin juhlava näky.

Se tarjoaa kuitenkin hyvän tilaisuuden tiedustella pitkän virkamiesuran huippuhetkiä ja aallonpohjia. Kukkonen aloittaa huonoista hetkistä.

– Merkittävä aallonpohja oli vuosi 1997, jolloin kaupungin talous notkahti pahasti. Se johti ikäviin seurauksiin, jouduttiin irtisanomaan ihmisiä.

Erkki Kukkosen viimeisen työviikon virkatehtäviin kuului Lidlin uuden jakelukeskuksen harjannostajaiset. Vesa Marttinen / Yle

Järvenpää putosi tuolloin nopeasti maan pahimpien kriisikuntien joukkoon. Kaupunki pääsi ahdingosta kohtalaisen pian tolpilleen lomautuksilla, verojen nostoilla, leikkauksilla ja säästöillä.

Uransa huippuhetkistä hän nostaa esille 1990-luvun loppupuolen, jolloin kaupungin keskusta onnistuttiin pelastamaan näivettymiseltä.

– Saatiin Prisma-keskushanke viriämään, ja sen myötä kaupunkiin tehtiin myös kävelykeskusta. Se oli hieno vaihe.

Alkoholinkäyttö nousi lööppeihin

Julkisuuskuvan perusteella Kukkosen heikkoja hetkiä oli marraskuu 2011, jolloin hän esiintyi päihtyneenä Uudenmaan parlamentin risteilyllä ja laiminlöi virkatehtäviään. Samanlainen episodi oli tapahtunut jo kolme vuotta aiemmin, niin ikään ruotsinlaivalla kaupungin johtoryhmän talousarvioseminaarissa.

Kukkonen sai törttöilyistään kaupunginhallituksen varoituksen ja rutkasti lööppijulkisuutta (siirryt toiseen palveluun) (Ilta-Sanomat), mutta pystyi kuitenkin jatkamaan tehtävässään.

Järvenpää kasvaa hurjalla vauhdilla

Samalla kun Kukkonen jää eläkkeelle, Järvenpää elää vahvaa kasvun aikaa. Asukasluku on kasvanut kymmenellä tuhannella 90-luvun alun lamavuosista. Valtiolta pakkolunastetuille Lepolan pelloille on rakennettu kokonaan uusi asuinalue, ja kaupungin kautta aikain suurin investointi, terveyskeskus Just on valmistunut keskustan tuntumaan.

Samalla keskusta muovautuu jälleen kerran uuteen muotoon. Kaupunkikuvaa vuosikymmenten ajan hallinnut Perhelän kortteli on purettu maan tasalle, ja kaupungin maamerkiksi nousee 26-kerroksinen tornitalo liikekortteleineen.

Kukkosen mukaan nyt on luonteva hetki jäädä sivuun, sillä meneillään on vaihe, jolla keskusta elvytetään jälleen uuteen vauhtiin.

Omista tulevaisuudensuunnitelmistaan 63-vuotias Kukkonen ei osaa tai halua sanoa vielä mitään.

– Alan tehdä sitä harkintaa ensi viikolla. Sitä täytyy miettiä pitkään ja hartaasti.