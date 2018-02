Tampereen työväen teatteri saa persoonallisen johtajan – Otso Kautto aloittaa ensi vuoden alussa

Tampereen työväen teatterin uusi johtaja on monipuolinen teatterintekijä Otso Kautto. Maarit Pyökäriä seuraava Kautto on näytelmäkirjailija ja ohjaaja, joka tunnetaan muun muassa kiertävästä Quo Vadis -ryhmästä.

Otso Kautto on tuottelias näytelmäkirjailija, jonka tuotannossa suurta roolia näyttelevät lasten- ja nuortennäytelmät. Draamatekstien lisäksi hänen kynästään on lähtenyt runoja ja romaani, ja hän on toiminut myös kääntäjänä. Vuonna 1962 syntyneen Kauton omia tekstejä on käännetty seitsemälle eri kielelle.

TTT:n tulevaa johtajaa on vuosien saatossa luonnehdittu niin boheemitaiteilijaksi kuin oman sukupolvensa outolinnuksikin. Persoonallisen teatterintekijän nimi saatetaan kulttuuripiirien lisäksi muistaa myös urheilun puolella, sillä Kautto on entinen maajoukkuetason uimari.

Lisää yhteistyötä ryhmien kanssa

Vaikka laitosteatterissa on Otso Kauton mukaan paljon hyvää, hän lupaa muokata TTT:n toimintakulttuuria. Odotettavissa on ainakin lisää yhteistyötä teatteriryhmien kanssa.

– Sitä on haluttu tässä maassa pitkään, mutta se ei ole oikein kunnolla käynnistynyt. Jotenkin näkisin, että TTT olisi tässä jonkinlainen pilotti- ja malliteatteri, Kautto sanoo.

Tampereen työväen teatteri on ollut keskustelun ytimessä sen jälkeen kun kulttuurin valtionosuustyöryhmä esitti talon kansallisnäyttämön aseman poistamista ja samalla kahden miljoonan euron lovea vuotuiseen budjettiin. Uusi johtaja ei suostu olemaan huolissaan esityksestä.

– Lähden siitä, että se ei toteudu. Esitys on jossain määrin absurdi ja osuu juuri niihin, joiden asemaa on haluttu parantaa – eli freelancereihin ja teatteriryhmiin. Tavallaan tällä ehdotuksella ammutaan omaan nilkkaan, Otso Kautto sanoo .

Maarit Pyökäri jää eläkkeelle Tampereen työväen teatterin johtajan paikalta syyskuun alussa. Otso Kautto aloittaa johtajana ensi vuoden alussa. Hän on aloittanut jo nyt työt teatterissa erityistehtävissä ja viimeistelee samalla väitöskirjaansa Teatterikorkeakouluun.

