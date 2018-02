Iho hilseilee ja finnejä putkahtelee sinne tänne – ihotautilääkäri kertoo, kuinka hoidat pakkasen kuivattamaa hipiääsi

Talvipakkasella toisen iho kuivuu ja hilseilee, toinen huomaa finnejä ilmestyvän sinne tänne. Syyllinen oireisiin on useammin kuiva sisäilma kuin se, että pakkanen puree ihoon.

– Pakkassäällä ihoon tulee enemmän rasitusta tuulesta ja pakkasesta itsestään, mutta suurempi ongelma on sisäilman kuivuus. Se kuivattaa ihoa varsinkin, jos iho on entuudestaan kuiva, toteaa ihotautien ylilääkäri Tiina Ilves Mikkelin keskussairaalasta.

Ilves kannustaa etsimään itselleen sopivan voiteen kokeilemalla ja kysymällä esimerkiksi apteekista neuvoa. Toisen iho kaipaa enemmän ja erilaista voidetta kuin toisen.

– Nyrkkisääntö on, että mitä kuivempi iho, sitä rasvaisempi voide. Talvella tarvitaan rasvaisempia voiteita kuin kesällä. Moni tarvitsee ainakin keskirasvaista voidetta. Kesällä monet eivät tarvitse voiteita ollenkaan tai kevyt kosteusvoide tai jopa geeli riittää, sanoo Ilves.

Ilves sanoo, että voiteen merkki ja hinta eivät välttämättä kerro voiteen paremmuudesta yli toisten. Voidemainokset lupaavat yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista sekä esittelevät yhtiönsä saamia tutkimustuloksia, mutta erityisesti ryppyjen silottamiseen liittyviin lupauksiin kannattaa suhtautua kriittisesti.

– Jonkin verran näitä kalliita tuotteita tutkitaan tehtaiden omissa laboratorioissa, mutta selviä vertailututkimuksia ei kuitenkaan ole saatavilla. Siitä syystä ei voida pitää toista voidetta toista parempana, muistuttaa Ilves.

Ylilääkäri Ilves sanoo, että ainoa varma tapa hidastaa ihon ryppyyntymistä on suojata iho auringolta.

Iho ei väsy perusvoiteeseen

Välillä iho tuntuu vaativan koko ajan lisää ja lisää voidetta, mutta se ei tutkimuksen valossa tarkoita, että voiteen teho olisi loppunut.

– Joskus aikaisemmin epäiltiin, että olisi perusvoiteillekin olemassa niin sanottu hoitoväsy. Tätä ei kuitenkaan ole tieteellisesti pystytty todistamaan, kertoo Ilves.

Susanna Pekkarinen / Yle

Ihon rasvaamisen lisäksi kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, millaisilla pesuaineilla ihoaan puhdistaa. Normaali-ihoiset voivat talvella pestä ihoaan tavalliseen tapaan. Jos iho kuivuu, saippuan sijaan voi kokeilla esimerkiksi tarkoitukseen kehitettyä pesuvoidetta tai tavallista perusvoidetta.

Varsinkin kädet ovat kovilla kuivan sisäilman takia, ja käsien ahkera pesu influenssa-aikaan voi lisätä myös voiteen tarvetta.

– Käsillä tehdään kaikenlaista, tiskataan ja pestään. Tästä syystä kädet kuivuvat herkemmin, toteaa Ilves.

Toisen iho kuivuu talvella, toiselle tulee finnejä

Finnien ilmestyminen talvella voi kertoa enemmän auringonvalon puutteesta kuin huonosta ihonhoidosta.

– Jos iho on akneen taipuvainen, ja finnejä tulee talvella enemmän, se voi kertoa, että iho ei ole saanut aurinkoa. Kesällä aurinko voi vähän rauhoittaa finnien tuloa, ja talvella sitä ei sitten ole saatu, ja akne saattaa pahentua, pohtii Ilves.

Jos talvi-ihon hoitoon hankittu uusi voide aiheuttaa punoitusta, voidetta ei heti tarvitse heittää roskiin, vaan sitä voi ihon rauhoituttua kokeilla uudestaan vaikka pienelle alalle esimerkiksi käsivarren iholle.

– Jotkut voiteet voivat alussa ärsyttää tiettyjen ainesosien vuoksi, se ärsytys saattaa joskus rauhoittua itsekseen. Jos reaktio on voimakas, kyse voi olla peräti siitä, että on allerginen jollekin ainesosalle. Atooppisen ihon hoito talvella on luku erikseen ja vaatii usein ihotautilääkärin apua. Atooppisen ihon tunnistaa kuivasta, hilseilevästä ja erityisesti taipeisiin sekä kasvoihin ilmestyvästä ihottumasta, jota on sanottu maitoruveksikin. Joidenkin atoopikkojen iho on niin herkkä, etteivät he voi joka päivä käydä suihkussa, sanoo Ilves.

