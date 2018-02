Ikea-miljonääri halusi varmistaa yrityksen jatkuvuuden – Perintö on luultua pienempi ja sitä on jakamassa neljä lasta

Ikean omistus on hajautettu säätiöille ja Ingvar Kampradin henkilökohtainen omaisuus on noin 76 miljoonaa euroa.

Huonekalujätti Ikean perustaja Ingvar Kamprad menehtyi viime lauantaina, 91-vuotiaana. Hänet haudataan perhepiirin läsnäollessa Älmhultissa.

Ingvar Kamprad halusi varmistaa, että Ikea-konserni jatkaa toimintaansa hänen kuolemansa jälkeen mahdollisimman normaalisti. Perilliset – kolme biologista poikaa ja yksi adoptiotytär – eivät kykene myymään tai hajottamaan konsernia, jonka omistus on hajautettu säätiöihin jo 1980-luvulla.

Itse asiassa Sydsvenskan-sanomalehden muka (siirryt toiseen palveluun)an Kampradin muuttaessa Sveitsistä takaisin Ruotsiin (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2014 kävi kiistatta ilmi, ettei hän omista enää Ikean osakkeita. Hänen henkilökohtainen varallisuutensa arvioitiin 750 miljoonaksi kruunuksi eli noin 76 miljoonaksi euroksi.

Näiden lisäksi perhe omistaa Ikano Group-konsernin, joka toimii rahoitus- ja kiinteistöalalla. Konsernin omaisuus arvioitiin (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2016 noin kahdeksaksi miljardiksi euroksi.

Ingvar Kampradin kuolema dominoi ruotsalaismediaa viime viikonvaihteessa. Jonas Ekströmer / Epa

Valtaosan Ikean myymälöistä omistaa Ingka Holding -yhtiö, jonka puolestaan omistaa Stichting Ingka -säätiö. Tuotemerkkiä ja edustussopimuksia hallitsee Inter Ikea, (siirryt toiseen palveluun) jonka omistaa Interogo-säätiö. Säätiöt omistavat itse itsensä ja voivat sijoittaa voittojaan konserniin tai hyväntekeväisyyteen. Kampradin perhe ei voi olla säätiöiden hallituksessa enemmistöasemassa.

Talousuutissivusto Bloomberg arvioi tammikuussa, että Ingvar Kampradin omaisuus on maailman kahdeksanneksi suurin, 47 miljardia euroa. Tämän Kamprad kuitenkin kiisti jo aikaa sitten:

– Olemme jo vuosia yrittäneet sanoa, että Kampradin suku ei omista Ikeaa, eikä yksikään perheenjäsen voi ottaa Ikeasta varoja. Monet luulevat yhä, että Ingvar omistaa Ikean, mutta kontrollointi ja omistus eivät ole sama asia, sanoi Kampradin tiedottaja Per Heggenes Sydsvenskanille vuonna 2013.

Ingvar Kamprad luopui virallisesta asemasta konsernissa jo vuonna 1988, mutta toimi siitä lähtien "vanhempana neuvonantajana"

Ingvar Kampradin muistokirja oli avoinna Ikean myymälässä Tukholmassa viime viikonloppuna. Anders Wiklund / Epa

Annika, Peter, Jonas ja Mathias

Ingvar Kampradin vanhin lapsi on adoptiotytär Annika Kihlbom (59). Kamprad adoptoi Annikan ensimmäisen vaimonsa, Kerstin Wadlingin kanssa, pariskunta ei saanut biologisia lapsia.

Kihlbom solmi jo aiemmin isänsä (siirryt toiseen palveluun) kanssa sopimuksen, joka jättää hänet Ikanon ulkopuolelle. Henkilökohtaisesta perinnöstä hän kuitenkin Ruotsin lain mukaan saa vähintään lakiosan eli lähes kymmenen miljoonaa euroa.

Ingvar Kampradin ja toisen vaimon, Margaretha Stennertin, kolme poikaa ovat syntyneet Älmhultissa, mutta kasvaneet Tanskassa ja Sveitsissä. Vanhin poika Peter Kamprad (53) toimii perheen omistaman Ikano Groupin hallintoneuvoston (siirryt toiseen palveluun)puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan ekonomi.

Jonas Kamprad (51) on Ikano Groupin (siirryt toiseen palveluun) hallintoneuvoston puheenjohtaja (muutkin veljekset ovat jäseninä hallintoneuvostossa). Hän on myös Ingka Holdingin hallintoneuvostossa (siirryt toiseen palveluun). Hän on koulutukseltaan sisustusarkkitehti ja suunnittelija.

Nuorin veljeksistä, Mathias Kamprad (48) ei ole suorittanut akateemista tutkintoa, vaan työskennellyt jo nuoresta pitäen konsernin eri tehtävissä. Nykyään hän toimii Inter Ikean hallituksessa (siirryt toiseen palveluun) ja istuu myös sen omistavan Interogo-säätiön (siirryt toiseen palveluun) hallintoneuvostossa.

Lapset ovat pysytelleet erossa julkisuudesta, mutta se on vain lietsonut ruotsalaismedian uteliaisuutta. Pojista ja huonekaludynastian perintöjärjestelyistä on julkaistu kirja (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2013.